Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Britische Theaterszene erwacht langsam wieder zum Leben

LONDON: Nach etlichen Monaten des Stillstands macht die britische Theaterszene erste Schritte Richtung Normalität. «Montag ist ein Moment der Aufregung», sagte Julian Bird von der Society of London Theatre der Deutschen Presse-Agentur vor der Öffnung erster Häuser am 17. Mai. «Es ist der Beginn der Erholung.» Ab dieser Woche dürfen Theater und Kinos in England sowohl drinnen als auch draußen wieder Publikum empfangen - vorausgesetzt, sie nutzen nur die Hälfte ihrer eigentlichen Kapazitäten, um Abstand zu ermöglichen.

Dies bedeute, dass zunächst nur kleinere Produktionen zu sehen sein werden, so Bird. Für die großen Shows im Londoner West End rentiere es sich nicht, vor einem so kleinen Publikum zu spielen. Musicals wie «Mary Poppins» oder «Hamilton» werden daher erst später im Sommer wieder zu sehen sein. Die Beteiligten hoffen darauf, dass mit den derzeit für den 21. Juni angepeilten weiteren Lockerungen dann die Abstandsregeln gelockert und mehr Publikum erlaubt sein wird.

«Die nächsten Wochen werden finanziell schwierig», sagte Bird. Mieten und Honorare müssten weiter bezahlt werden - auch bei reduzierter Gästezahl. «Aber es bringt viele Leute wieder in Arbeit, viele Freischaffende, Selbstständige, Schauspieler, Musiker, die wieder arbeiten und Geld verdienen können.» Gerade von ihnen seien viele in den vergangenen Monaten durch die Netze staatlicher Unterstützungsmaßnahmen gefallen.

Daniela Katzenberger hat im Lockdown viel Zeit auf dem Klo verbracht

KÖLN: Daniela Katzenberger hat sich im Corona-Lockdown ihren Freiraum an einem besonderen Rückzugsort geschaffen - auf der Toilette. «Ich war noch nie so oft auf dem Klo», verriet die 34-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Während der harten Corona-Zeit habe sich die Familie auf Mallorca - ihrem Wohnort - rund um die Uhr auf der Pelle gehockt. Das sei nicht einfach gewesen. Auch mit Blick auf ihren Mann Lucas Cordalis sagte Katzenberger daher: «Die Toilette war mein bester Freund. Da hatte man ein bisschen Freiraum, weil er natürlich Angst hat, mich da womöglich auf dem Pott sitzen zu sehen.» Sie habe in der Zeit viel gelesen - «auch Bücher zum Thema Psychologie».

Der blonde Reality-Star ist von Mittwoch (19. Mai, 20.15 Uhr) an wieder in neuen Folgen der Doku-Soap «Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca» auf RTLzwei zu sehen.