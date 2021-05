Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Leute kompakt

Culcha Candela zu #allesdichtmachen: Nicht in «Hetzkultur» verfallen

BERLIN: Die Berliner Band Culcha Candela hat sich zu der Videoaktion «allesdichtmachen» geäußert und die Teilnehmer in Schutz genommen. «Jan Josef Liefers ist ein guter Kerl im Herzen, der hat jetzt auch niemanden umgebracht, ist auch kein Verschwörungstheoretiker», sagte Sänger Mateo Jasik der Deutschen Presse-Agentur. Auch wenn manchen diese Art der Kritik nicht gefallen habe, sei das kein Grund, Leute abzustempeln und zu sagen: «Du bist jetzt in dem Lager, du darfst nie wieder «Tatort» filmen.» Das finde er gefährlich. «Wir sollten auf jeden Fall nicht in so eine Hetzkultur verfallen, das wäre sehr schade», fügte Sänger John Magiriba Lwanga hinzu. Bei der Aktion #allesdichtmachen hatten vor gut zwei Wochen rund 50 Schauspielerinnen und Schauspieler - darunter Jan Josef Liefers, Volker Bruch, Ulrich Tukur und Meret Becker - mit ironisch-satirischen Videos die Coronapolitik in Deutschland kommentiert. Culcha Candela veröffentlichen am 28. Mai ihr zehntes Studioalbum «Top Ten».

Sänger Tom Jones hat die Urne seiner verstorbenen Frau bei sich

LONDON: Der britische Sänger Tom Jones («Sexbomb») hat eine Urne mit der Asche seiner verstorbenen Frau Linda in seiner neuen Wohnung stehen. «Näher kann ich ihr nicht sein», sagte Jones (80) der Deutschen Presse-Agentur. Den Umzug von Los Angeles nach London hatte das Paar noch gemeinsam geplant, bevor Linda an Krebs erkrankte und 2016 im Alter von 75 Jahren starb. «Leider hat sie es nicht mehr geschafft. Sie hat zu mir gesagt, lass mich nicht in Amerika. Ich habe ihr gesagt: Das mache ich nicht. Deshalb ist sie hier bei mir.» Das Paar hatte sich im Teenageralter kennengelernt und war seit 1957 verheiratet. Vor kurzem hat der 80-Jährige erstmals seit Lindas Tod ein neues Album veröffentlicht. Auf «Surrounded By Time» findet sich mit «I Won't Crumble» auch ein bewegender Song für seine Frau.

Ex-Priesteramtsanwärter: Bereue Selfie mit «Prince Charming» nicht

MÜNCHEN: Auch wenn ein spontanes Selfie mit «Prince Charming» ihn möglicherweise seinen Traumberuf gekostet hat, bereut ein schwuler Ex-Priesteramtsanwärter aus München das Foto nach eigenen Worten nicht. «Ich finde, es ist wichtig, gerade in der heutigen Zeit einfach Farbe zu bekennen und einfach für das einzustehen und für die Menschen einzustehen, die einem wichtig sind», sagte der 21-Jährige Henry Frömmichen der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag nach einem Segnungsgottesdienst für gleichgeschlechtliche Paare in München. «Ich glaube, das ist vor allem wichtig für die jungen Menschen, die einfach sehen: Okay, da ist jemand, der ist zwar schwul, aber er will diesen Weg gehen, will Priester werden.» Frömmichens Fall hatte Ende April Schlagzeilen gemacht. Nach seiner Darstellung wurde er aus dem Münchner Priesterseminar geworfen, nachdem dessen Leiter das Foto von Frömmichen und Alexander Schäfer, dem «Prince Charming» aus der gleichnamigen Datingshow für Schwule, auf Instagram entdeckt hatte.

Meghan Markle spricht sich bei Corona-Benefiz für Frauenrechte aus

LOS ANGELES: Herzogin Meghan hat bei einem Benefizkonzert auf die weltweiten wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise für Frauen aufmerksam gemacht. Seit Beginn der Pandemie hätten in den USA fast 5,5 Millionen Frauen ihre Arbeit verloren, sagte die 39-Jährige in einem eingespielten Video bei dem am Samstagabend im US-Fernsehen und online ausgestrahlten Konzert der Initiative «Vax Live». Weltweit werde erwartet, dass 47 Millionen weitere Frauen durch die Folgen der Pandemie in extreme Armut abrutschen, erklärte sie weiter. «Frauen, und besonders nicht-weiße Frauen, haben erlebt, wie der Verdienstzuwachs einer ganzen Generation ausradiert wurde», sagte Markle. In dem Video war Markle in einem roten Kleid mit deutlichem Babybauch zu sehen, sie erwartet zusammen mit ihrem Mann Prinz Harry ihr zweites Kind.