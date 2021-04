Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Chloé Zhao nach historischem Oscar-Sieg: «Toll, eine Frau zu sein»

LOS ANGELES: Freudentaumel über einen historischen Oscar-Sieg: Es sei «ziemlich toll eine Frau im Jahr 2021 zu sein», sagte die strahlende Filmemacherin Chloé Zhao (39) nach der Preisverleihung hinter den Kulissen. Mit Zhao wurde erst zum zweiten Mal in der 93-jährigen Oscar-Geschichte eine Frau mit dem Regie-Oscar geehrt. Ihr Roadmovie «Nomadland» holte auch den Spitzenpreis als bester Film und den Oscar für Hauptdarstellerin Frances McDormand.

Bisher war Kathryn Bigelow mit «Tödliches Kommando - The Hurt Locker» (2010) die einzige Oscar-prämierte Regisseurin. Sie habe Bigelow einmal bei einem Dinner mit mehreren Leuten getroffen, erzählte die aus China stammende Zhao vor Journalisten. Sie sei ein großer Fan von ihr und würde sie nun gerne wiedersehen.

«Nomadland» erzählt von einer Frau, die aus wirtschaftlicher Not mit wenigen Habseligkeiten in ihrem Van durch die USA zieht. Eine Lektion für Zhao nach den Dreharbeiten mit modernen Nomaden: «Ich brauche jetzt viel weniger Sachen zum Leben.» Den Erfolg des Films schreibt die Regisseurin vor allem ihrer Hauptdarstellerin und Mit-Produzentin McDormand zu. «Sie ist «Nomadland»», sagte Zhao.

Die Schauspielerin hatte sich bei ihrer Dankesrede mit lautem Wolfsgeheul verabschiedet und den Oscar «unserem Wolf» gewidmet. Zhao erklärte hinter der Bühne, dass diese Widmung dem kürzlich gestorbenen Toningenieur Wolf Snyder galt. «Er war Teil unserer Familie», sagte die Filmemacherin.

Glenn Close wird für Tanzeinlage bei Oscars gefeiert

LOS ANGELES: Auch bei ihrer achten Oscar-Nominierung ist Glenn Close leer ausgegangen - doch für viele war sie trotzdem der Star des Abends.

Der Grund: Eine besondere Tanzeinlage. Während der Show in der Nacht zu Montag sprang die 74-Jährige von ihrem Platz auf und ließ ihre Hüften zum Song «Da Butt» kreisen. Filmregisseur Spike Lee hatte das Lied für seinen «brillanten» Film «School Daze» (1988) schreiben lassen, erzählte Close. Sie kritisierte, dass der Film damals nicht für einen Oscar nominiert wurde. Im Netz sorgte ihre Tanzeinlage für viel Begeisterung.

Südkoreanerin Yuh-Jung Youn schwärmt von Brad Pitt

LOS ANGELES: Die frisch gekürte Oscar-Preisträgerin Yuh-Jung Youn hat sich hinter den Kulissen als großer Fan von Hollywood-Star Brad Pitt geoutet. Sie habe es nicht glauben können, als Pitt ihren Namen verlas. «Ein paar Sekunden lang war ich fast ohnmächtig», erzählte die 73-jährige Südkoreanerin nach ihrem Oscar-Gewinn für ihre Nebenrolle in «Minari - Wo wir Wurzeln schlagen». «Er muss viel geübt haben, denn er hat meinen Namen nicht falsch ausgesprochen», betonte Youn. «Für mich war er immer ein Film-Star.»

Pitt war mit seiner Firma als ausführender Produzent an dem Familiendrama beteiligt. Youn spielt darin die schlagfertige Großmutter einer koreanischen Familie in den USA. Ob sie gerne mal mit Pitt vor der Kamera stehen wollte? «Das wird wohl nie passieren, mit meinem Englisch», sagte Youn.

Es ist ihr erster Oscar - außerdem war sie als erste Südkoreanerin überhaupt in dieser Kategorie nominiert. In ihrer Heimat ist sie durch ihre jahrzehntelange Karriere im Kino und Fernsehen bekannt.

Sieben Oscars für Netflix-Produktionen

LOS ANGELES: Netflix-Produktionen haben bei den 93. Academy Awards sieben Oscars gewonnen - allerdings nicht in den Hauptkategorien. Zu den Preisen gehörten zwei Oscars für die Hollywood-Hommage «Mank» (Kamera und Produktionsdesign) und zwei für das Drama «Ma Rainey's Black Bottom» (Kostümdesign und Make-up/Frisur). Oscars gewannen außerdem die Dokumentation «My Octopus Teacher» sowie die Kurzfilme «Two Distant Strangers» und «If Anything Happens I Love You». Ins Rennen gegangen war der Streaming-Anbieter aber mit deutlich mehr Nominierungen (36).

In Deutschland sind einige der Gewinner auch auf anderen Streaming-Portalen zu sehen: So etwa «Sound of Metal» auf Amazon Prime oder «Soul» auf Disney Plus.

Vinterberg widmet Auslands-Oscar gestorbener Tochter

LOS ANGELES: Der dänische Regisseur Thomas Vinterberg hat den Auslands-Oscar seiner gestorbenen Tochter Ida gewidmet.

Sie sollte Teil des Films werden, sagte er am Sonntagabend (Ortszeit) bei der 93. Verleihung der Academy Awards. Doch kurz nach Beginn der Dreharbeiten starb sie bei einem Verkehrsunfall. «Wir vermissen sie und ich liebe sie», sagte er unter Tränen in Hollywood. «Wenn wir uns nur trauen zu glauben, dass sie auf eine Weise hier bei uns ist - dann könntet ihr sie hier mit uns klatschen und jubeln sehen.» «Der Rausch» von Vinterberg wurde als bester internationaler Spielfilm ausgezeichnet.

Oscar für besten Nebendarsteller geht an Briten Daniel Kaluuya

LOS ANGELES: Der Oscar für den besten Nebendarsteller geht an Daniel Kaluuya.

Der 32-jährige schwarze Brite wurde für seine Leistung in «Judas and the Black Messiah» ausgezeichnet. Er spielt in dem Film über die Black Panther Party in den 1960er Jahren den Bürgerrechtler und Aktivisten Fred Hampton. Kaluuya wurde bereits 2018 für seine Rolle in dem Horrorfilm «Get Out» für den Oscar nominiert. Bekannt wurde er mit der britischen Fernsehserie «Skins - Hautnah».

LOS ANGELES: Der dänische Film «Der Rausch» hat den Auslands-Oscar gewonnen.

Die Sozialsatire von Regisseur Thomas Vinterberg wurde in der Nacht zu Montag in Hollywood als bester internationaler Spielfilm ausgezeichnet. Er ist auch in der Kategorie beste Regie nominiert. Damit erfüllten sich die deutschen Hoffnungen auf den Auslands-Oscar nicht; in diesem Jahr waren gleich drei deutsche Koproduktionen in dieser Kategorie nominiert. In «Der Rausch» spielt Mads Mikkelsen einen von vier Lehrern, die ein Trinkexperiment starten. Sie trinken regelmäßig Alkohol, um ihre Leben besser meistern zu können; doch schon bald verlieren sie die Kontrolle.

Elton John und Lady Gaga feiern virtuelle Oscar-Party

LOS ANGELES: Mit Stargästen wie Lady Gaga, Dua Lipa und Cynthia Erivo hat Pop-Legende Elton John seine traditionelle Oscar-Party gefeiert. Gewöhnlich steigt der Promi-Treff nach der Preisverleihung live in Hollywood, doch wegen der Corona-Pandemie wurde die Show diesmal ins Internet verlegt und vor Beginn der Oscar-Gala ausgerichtet.

Die Stars riefen vor allem zu Spenden auf. Lady Gaga sprach über die große Herausforderung für viele Menschen, die während der Pandemie unter psychischen Problemen leiden.

Neben Popstar Elton John und seinem Mann David Furnish wurde das Event von Schauspieler Neil Patrick Harris moderiert. Für 17 Euro konnten sich Fans bei der einstündigen Show einklinken. Der Erlös der Veranstaltung - in Zeiten vor der Pandemie eine der heißesten rund um die Oscars - kommt Elton Johns Aids-Stiftung zugute.

Wegen Corona fallen die üblichen Feiern nach der Oscar-Gala aus. So wurden etwa der traditionelle Governors Ball und die legendäre «Vanity Fair»-Party abgesagt.

Celeste und Laura Pausini singen vor Oscar-Show

LOS ANGELES: Große Bühne für die Soul-Musikerin Celeste und die italienische Sängerin Laura Pausini: Im Vorfeld der Oscar-Gala gehörten sie der Star-Riege an, die die Oscar-nominierten Songs präsentierten. Auf der riesigen Terrasse des neuen Academy-Museums in Los Angeles, mit Blick über die Stadt, waren vier Songs aufgenommen und in der Sondersendung «Oscars: Into the Spotlight» ausgestrahlt worden. Auch Sängerin H.E.R., ihr Kollege Leslie Odom Jr. und die Komponisten Daniel Pemberton und Diane Warren wirkten mit.

Aus Island wurde die schwedische Sängerin Molly Sandén dazugeschaltet. Vor nächtlicher Kulisse in dem kleinen Hafenort Husavik sang sie das Lied «Husavik» aus der Komödie «Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga».

Die 93. Academy Awards sollten in der Nacht zum Sonntag auf mehreren Bühnen stattfinden. Neben dem traditionellen Dolby Theatre in Hollywood wurde erstmals das historische Bahnhofsgebäude Union Station in Los Angeles als Bühne genutzt. Wegen der Corona-Auflagen sollten Preisanwärter auch von internationalen Standorten zugeschaltet werden.

Trotz Corona: Oscar-Stars und Glamour auf dem roten Teppich

LOS ANGELES: Vor Beginn der Oscar-Gala drängen sich Stars und Gäste gewöhnlich auf dem roten Teppich vor dem Dolby Theatre in Hollywood, doch wegen der Corona-Pandemie ist diesmal alles anders: Kurz vor der 93. Verleihung der Academy Awards am Sonntagnachmittag (Ortszeit) trafen Nominierte - mit Abstand - auf einem deutlich kleineren Stück Teppich vor der Union Station in Los Angeles ein. Das historische Bahnhofsgebäude ist der Hauptschauplatz der diesjährigen Oscar-Show.

Glenn Close, als beste Nebendarstellerin nominiert, trat in einem blau-glitzernden Hosenanzug ins Schweinwerferlicht. Die britische Regisseurin Emerald Fennell trug ein blumiges Rüschenkleid. Leslie Odom Jr. glänzte in einem goldfarbenen Frack, Colman Domingo in schrillem Pink.

Neben den Oscar-Anwärtern sind 18 Filmschaffende als prominente Helfer eingeladen, darunter Halle Berry, Reese Witherspoon, Harrison Ford, Joaquin Phoenix und Brad Pitt. Es gibt diesmal keinen Gala-Moderator; die von Regisseur Steven Soderbergh gestaltete Show soll wie ein Film ablaufen.

Wegen Corona-Auflagen und damit verbundenen Reiseschwierigkeiten sind auch internationale Standorte geplant, von denen Oscar-Kandidaten zugeschaltet werden können.