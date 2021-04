Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 12.04.21 | Aktualisiert um: 14:20 | Überblick

Reinhold Messner: Wäre ohne Kindheit in den Bergen kein Abenteurer

BERLIN: Extrembergsteiger Reinhold Messner verdankt seine Karriere nach eigenen Worten seiner Kindheit in den Bergen.

«Ich wäre sicher kein Abenteurer geworden, wenn man mich nicht in diese Bergwelt hineingesetzt hätte», sagte der 76-Jährige den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Demnach habe er schon im Alter von fünf Jahren auf seinem ersten «Dreitausender» gestanden. Von seinem fünften bis zu seinem 15. Lebensjahr sei er auf Hunderte von Klettertouren und Wanderungen gegangen. «Und so hat sich in mir der Instinkt herausgebildet, immer das Neue und Unbekannte zu suchen.» Messner wuchs in Südtirol auf.

Matrix-Star Carrie-Anne Moss: Sollte mit 40 schon Großmutter spielen

BERLIN: Der kanadischen Schauspielerin Carrie-Anne Moss («Matrix») ist nach eigenen Worten kurz nach ihrem 40. Geburtstag eine Filmrolle als Großmutter angeboten worden. «Ich hatte schon gehört, dass sich mit 40 alles ändert», sagte die heute 53-Jährige laut «The Hollywoord Reporter» in einem Gespräch mit ihrer Filmkollegin Justine Bateman. «Vielleicht übertreibe ich, aber es ist über Nacht passiert.» Männer hätten dieses Problem nicht.

Moss habe demnach einen Tag nach ihrem Geburtstag ein Skript gelesen und mit ihrer Managerin darüber gesprochen. Diese habe dann gesagt: «Oh, nein, nein, nein, es ist nicht diese Rolle, es ist die Großmutter».

Carrie-Anne Moss spielte in dem Science-Fiction-Thriller «Matrix» (1999) die Gefährtin Trinity von Hauptfigur Neo (Keanu Reeves). Der Kassenhit stellte mit atemberaubenden Kung-Fu-Szenen und ausgeklügelten Spezialeffekten die Sehgewohnheiten des Publikums auf den Kopf. Auch in «Matrix 4» ist Moss wieder mit dabei.