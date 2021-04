Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Leute kompakt

Karl Lauterbach lagert zu Hause mehr als 100 Fliegen (Foto-Handout vom 5.4.)

KÖLN: Karl Lauterbach hütet zu Hause eine Sammlung von noch weit über 100 Fliegen. Früher ging der SPD-Gesundheitsexperte nie ohne Fliege aus dem Haus, doch das hat sich geändert. «Fliegen sind aus der Mode», sagte der 58-Jährige, der als Bundestagsabgeordneter und Mediziner häufig Talkshowgast ist, der Deutschen Presse-Agentur in Köln. «Ich hab sie viele Jahre getragen, das stammte sogar noch aus meiner Studentenzeit. Aber irgendwann war das komplett aus der Zeit gefallen. Meine Kinder haben mir das gesagt, aber mir hat's auch selbst nicht mehr gefallen.» Die eingemotteten Fliegen lagern jetzt in zahlreichen Kartons in seiner Kölner Wohnung. Und manchmal verschenkt er eine - als Souvenir.

Podcast-Star Tommi Schmitt liest nichts über sich selbst (Foto-Handout vom 5.4.)

KÖLN: Podcast-Star und Comedy-Autor Tommi Schmitt (32, «Gemischtes Hack») liest keine Presseberichte über sich selbst. «Ich lese wirklich nichts über mich. Das ist keine Koketterie», versicherte er der Deutschen Presse-Agentur auf die Frage, wie er mit seiner zunehmenden Prominenz umgehe. «Momentan komme ich daher mit meiner Bekanntheit noch gut klar. Das hat aber natürlich auch den Grund, dass ich durch Medien wie Podcast oder Instagram bekannt wurde», sagte er. «Da sind dir alle, die dich kennen, wohlgesonnen.»

US-Rapper DMX nach Herzanfall im Krankenhaus (Die Meldung lief auch im Ressort Kultur - Foto-Archiv vom 4.4.)

NEW YORK: Der US-Rapper DMX (50) liegt nach einem Herzanfall zur künstlichen Beatmung auf der Intensivstation eines Krankenhauses im Bundesstaat New York. Er wurde am späten Freitagabend mit einem Rettungswagen eingeliefert, wie sein Anwalt Murray Richman am Sonntag dem TV-Sender NBC sagte. Angaben zum Grund der Herzattacke oder zur Prognose der Ärzte machte der Anwalt nicht. DMX, mit bürgerlichem Namen Earl Simmons, wurde in den 1990er Jahren mit Hits wie «Party Up» und «Get At Me Dog» bekannt. Der Vater von angeblich 15 Kindern sprach in der Vergangenheit offen über Drogenprobleme und begab sich in mehrere Entziehungskuren, zuletzt im Herbst 2019. Einen Bericht der amerikanischen Promi-Webseite TMZ, wonach der Herzanfall des Musikers auf Drogenmissbrauch zurückzuführen sei, bestätigte sein Anwalt nicht.

Rapper Haftbefehl: «Ganz ehrlich: Corona, das gibt's»

DARMSTADT/HAMBURG: Der deutsche Rap-Musiker Haftbefehl (35) sieht sich als Ex-Verschwörungstheoretiker. «Ich habe über Chemtrails gerappt. Ich habe auch über die Rothschilds gerappt», sagte der Hip-Hop-Star - mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan - dem Magazin «Der Spiegel». «In Anführungsstrichen, weil ich damals nicht überzeugt von diesen Dingen war. Ich war jung und wirklich noch auf der Straße unterwegs. Auf der Suche nach irgendwas. Eine verlorene Seele. Mittlerweile sehe ich das ganz anders.» Er habe sich schon öfter «entschuldigt für diese Sachen», betonte der Rapper. «Ich war ja selber mal Verschwörungstheoretiker, in Anführungsstrichen, aber, ganz ehrlich: Corona, das gibt's.» Auf die Frage, warum Rap einen Hang zu Verschwörungstheorien habe, sagte Anhan alias Haftbefehl: «Weil Rapper generell sehr anti sind. Sie schwimmen nicht mit dem Strom. Sie schwimmen dagegen.»

Bischof bekennt sich zu einer «ziemlich banalen Angst vor Hunden» (Foto-aktuell vom 4.4.)

BERLIN: Der evangelische Bischof Christian Stäblein (53) hat sich in seiner Osterpredigt zu einer «ziemlich banalen Angst vor Hunden» bekannt. «Jeder, der schon mal mit mir spazieren gegangen ist, weiß das», sagte der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz vor coronabedingt weitgehend leeren Kirchenbänken im Berliner Dom auf der Museumsinsel. Gläubige hatten für den Gottesdienst einen negativen Corona-Test vorweisen müssen. «Wenn sich ein Hund nähert, irgendwo im Park oder auf der Straße, entsteht bei mir langsam steigende Unruhe», schilderte Stäblein seine Angst.

Uhlmann/Stuckrad-Barre: Gemeinsames Lied über «Club 27» (Die Meldung lief auch im Ressort Kultur - Foto-Archiv und Handout vom 4.4.)

BERLIN: Pop und Literatur - beides gehört für Rockmusiker Thees Uhlmann und Schriftsteller Benjamin von Stuckrad-Barre schon lange zusammen. Nun auch im gemeinsamen Song «Club 27» der beiden 46-Jährigen, der ein trauriges Phänomen behandelt: den frühen Drogentod von Musik-Ikonen. Das von Stuckrad-Barre geschriebene Lied kommt am Ostermontag als neue Uhlmann-Single digital heraus. «Ein Musikvideo mit den beiden wird auch demnächst erscheinen», teilte das Label mit. Prominente Mitglieder des sogenannten Clubs 27 wie Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison oder Kurt Cobain, die alle mit nur 27 Jahren starben, werden in dem Song nicht namentlich genannt.

Azubi Jan-Marten Block gewinnt «Deutschland sucht den Superstar» (Foto-Handout vom 4.4.)

DUISBURG: Der norddeutsche Azubi Jan-Marten Block hat mit Unterstützung von Showmaster Thomas Gottschalk (70) die RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» gewonnen. Der 25-Jährige, der mit seiner ungemein tiefen Stimme überzeugte, setzte sich am Samstag im Finale der 18. Staffel gegen seine drei verbliebenen Konkurrenten durch. Die Freude war so groß, dass beim Hochstemmen des Siegerpokals glatt ein Teil aus der Trophäe brach. Block, der in dem kleinen Ort Süderlügum in Nordfriesland lebt, sicherte sich mit seinem Triumph 100.000 Euro und einen Plattenvertrag.

Regierungssprecher Seibert mit Astrazeneca geimpft (Die Meldung lief auch im Ressort Politik)

BERLIN: Der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, ist in Berlin mit dem Astrazeneca-Vakzin geimpft worden. «Osterglück eines 60-Jährigen: Erstgeimpft mit Astrazeneca. Danke an alle im Impfzentrum Flughafen Tegel, die dort so eine freundliche und positive Atmosphäre schaffen», twitterte Seibert am Samstag. In Berlin wird der Impfstoff von Astrazeneca nach dem Stopp für Jüngere seit einigen Tagen auch an Menschen im Alter von 60 bis 70 Jahren verabreicht. Außer Astrazeneca steht für diese Gruppe derzeit kein anderer Impfstoff zur Verfügung.

Veganerin Anke Engelke fehlen Käse und Teewurst (Foto-Archiv vom 3.4.)

BERLIN: Anke Engelke vermisst als Veganerin Käse und Teewurst. «Als ich mal in Frankreich war, da ist mir das bewusst geworden. Dann steh' ich da immer an der Käsetheke (...). Ich schließe nicht aus, dass ich doch wieder Vegetariern werde», sagte die Entertainerin und Schauspielerin im Podcast «Toast Hawaii» von Moderatorin Bettina Rust. Veganer essen gar keine tierischen Produkte, Vegetarier greifen etwa bei Milchprodukten doch zu. Engelke (55) sagte außerdem, dass sie Teewurst immer gemocht habe. «Ich hab auch ein paar Ersatz-Teewürste probiert. Das hat geschmeckt wie Kotze. Aber in ein bis zwei Jahren, wer weiß, woher dann das Fleisch herkommt.»

Ulmen-Fernandes lebte für «Traumschiff» in Parallelwelt ohne Corona (Foto-Archiv vom 3.4.)

MÜNCHEN: Die Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes (39) kann sich neben ihrer journalistischen Arbeit in Doku-Formaten auch für leichte Unterhaltung begeistern. Sie habe sich sehr über das Angebot des ZDF gefreut, beim «Traumschiff» mitzuspielen. «Ich glaube, dass das etwas sehr Deutsches ist, dass man entweder in der einen oder in der anderen Ecke unterwegs sein muss», sagte Ulmen-Fernandes dem «Münchner Merkur» (Samstag). Im Übrigen habe es auch am «Traumschiff» in letzter Zeit einige Modernisierungsmaßnahmen gegeben. «Ich bin das erste feste Crewmitglied mit Migrationshintergrund, der Hauptcast ist mit zwei Männern und zwei Frauen mittlerweile paritätisch besetzt. Und in nächster Zeit werden einige Namen auftauchen, die man auf dem «Traumschiff» so erst mal nicht erwarten würde.»

Nach Vorwürfen sexueller Übergriffe: Armie Hammer sagt Rolle ab

LOS ANGELES: Armie Hammer (34) ist am Freitag von einer Theaterrolle abgesprungen, nachdem kürzlich Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen den Schauspieler bekannt geworden waren. Hammer sollte in New York die Hauptrolle in dem geplanten Stück «The Minutes» von Dramatiker Tracy Letts übernehmen, wird nun aber doch nicht bei der Broadway-Produktion mitwirken. «Meiner Familie zuliebe muss ich das Augenmerk auf mich und meine Gesundheit richten», zitierten US-Medien aus einer Mitteilung Hammers.

David Schwimmer: «Friends»-Sendung wird kommende Woche gedreht

LOS ANGELES: Fans der Kultserie «Friends» mussten wegen der Corona-Pandemie länger als gedacht auf das geplante Wiedersehen mit den Serienstars Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer und Matthew Perry warten. Doch nun gibt es einen Drehtermin, wie Schwimmer am Freitag per Videoschalte in der britischen «The Graham Norton Show» verriet. Kommende Woche werde er in Los Angeles erstmals seit vielen Jahren seine Co-Stars treffen.