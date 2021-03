Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 15.03.21 | Aktualisiert um: 13:40 | Überblick

«Willkommen in der Welt»: Karlie Kloss zum ersten Mal Mutter

BERLIN: US-Model Karlie Kloss (28) ist zum ersten Mal Mutter geworden. «Willkommen in der Welt», schrieb ihr Ehemann Joshua Kushner auf Instagram und postete dazu ein Foto, auf dem ein Baby zu sehen ist. Es trägt eine blaue Mütze und ist in Tücher eingewickelt. Ob es ein Mädchen oder ein Junge ist, gab das Paar zunächst nicht bekannt.

Karlie Kloss und Joshua Kushner sind seit 2018 verheiratet. Der ältere Bruder des 35 Jahre alten Geschäftsmanns ist Jared Kushner, der Ehemann von Ivanka Trump. Im November gab Kloss bekannt, dass sie ihr erstes Kind erwartet.

Mini-Museum oder Lebensretter: Neues Leben für rote Telefonzellen

LONDON: Sie gehören zum Straßenbild in Großbritannien wie die Doppeldeckerbusse und der Linksverkehr: die roten Telefonzellen. Obwohl die meisten von ihnen nicht mehr zum Telefonieren benutzt werden, kündigte die British Telecom am Montag an, 4000 weitere Zellen im Land zur Verfügung zu stellen. Etliche sind bereits zu Büchertausch-Stationen umfunktioniert worden oder dienen der Lebensrettung, weil Defibrillatoren darin installiert wurden. Sogar kleine Kunstgalerien oder Miniaturmuseen sind bereits in den roten Zellen errichtet worden. Unter dem sogenannten «Adopt A Kiosk»-Programm sind bislang laut British Telecom 6600 Zellen umgewidmet worden. Lokale Gemeinden und Organisationen können sie für gerade mal ein Pfund (umgerechnet knapp 1,20 Euro) «adoptieren».

Weil die meisten Briten mittlerweile mit Handys unterwegs sind, werden die Zellen nur noch selten für ihren ursprünglichen Zweck benutzt. An einigen kann man jedoch mittlerweile auch Internet nutzen oder sein Smartphone laden.

28. Auszeichnung: Beyoncé knackt bei Grammy-Verleihung Preis-Rekord

LOS ANGELES: Die US-Sängerin Beyoncé (39) hat bei der Grammy-Verleihung ihre 28. Auszeichnung eingesammelt und damit einen Rekord aufgestellt. Sie habe nun mehr Preise als jede andere weibliche Musikerin in der Geschichte der Grammys, teilten die Veranstalter bei der Gala in der Nacht zum Montag in Los Angeles mit. Bislang hatte die US-Sängerin Alison Krauss (49) mit ihren 27 Grammys diesen Rekord gehalten.

Die 28. Auszeichnung für Beyoncé kam in der Kategorie «Beste R&B-Performance» für «Black Parade». «Ich fühle mich so geehrt und bin so aufgeregt», sagte die Sängerin. Es sei eine «magische Nacht».

Die 63. Verleihung der Grammys, die zu den begehrtesten Musikpreisen der Welt gehören, hätte ursprünglich bereits Ende Januar stattfinden sollen, war wegen der zugespitzten Corona-Lage in Los Angeles dann aber in den März geschoben worden. Über die Preisträger in den mehr als 80 Kategorien entscheiden rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy.

Cellist Yo-Yo Ma gibt Überraschungs-Konzert nach Corona-Impfung

PITTSFIELD: Der Cellist Yo-Yo Ma (65) hat die Beobachtungszeit nach seiner zweiten Dosis in einem Corona-Impfzentrum für ein Überraschungs-Konzert genutzt. Nach der Impfung in einem Zentrum im US-Bundesstaat Massachusetts habe der vielfach preisgekrönte Musiker auf seinem Cello einige Stücke gespielt, berichteten zahlreiche US-Medien am Sonntag (Ortszeit). Ma habe «etwas zurückgeben wollen», sagte Richard Hall von den zuständigen Impf-Organisatoren der Lokalzeitung «The Berkshire Eagle».

Der 1955 als Sohn chinesischer Einwanderer in Paris geborene Ma, der zu den Weltstars der Klassik gehört, aber mit seinem Cello immer wieder auch andere Musikrichtungen ausprobiert hat, hatte in der Pandemie zuvor schon mehrfach Aufnahmen veröffentlicht, um den Menschen «Trost und Hoffnung» zu bereiten.

US-Rapperin Megan Thee Stallion holt Grammy als beste neue Künstlerin

LOS ANGELES: Die US-Rapperin Megan Thee Stallion (26) ist zum Auftakt der Grammy-Verleihung als beste neue Künstlerin ausgezeichnet worden. «Ich will nicht anfangen zu weinen. Alle, die in dieser Kategorie nominiert waren, sind so großartig», sagte die Sängerin bei der Gala in der Nacht zum Montag in Los Angeles, nachdem sie ihre rote Maske abgenommen hatte. «Wir haben wirklich ein höllisches Jahr hinter uns, aber wir haben es da durch geschafft.» Zudem traten zum Auftakt der mehrstündigen Gala unter anderen Harry Styles und Billie Eilish auf.

Vor Beginn der Gala waren bereits zahlreiche Preisträger in Nebenkategorien bekanntgegeben worden - darunter der Rapper Kanye West, der für sein Album «Jesus Is King» eine Auszeichnung in einer Kategorie für christliche Musik gewann, und Blue Ivy Carter, die erst neun Jahre alte Tochter der Musiker Beyoncé und Jay-Z, die in der Kategorie «Bestes Musikvideo» mit «Brown Skin Girl» zu den Gewinnern gehörte.

Deutsche Grammy-Hoffnungen erfüllten sich dagegen nicht: Der Pianist Igor Levit musste sich mit seiner Aufnahme der kompletten Beethoven-Sonaten in der Kategorie «Bestes klassisches Instrumentalsolo» dem US-Bratschisten Richard O'Neill geschlagen geben, ebenso wie der Violinist Augustin Hadelich und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Auch die Frankfurt Radio Big Band sowie Orchester und Chor der Deutschen Oper Berlin Preis-Chancen konnten in den Jazz- und Opernkategorien, in denen sie nominiert waren, keinen Preis gewinnen.