Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 08.03.21

Jungschauspielerin Helena Zengel geht bei US-Kritikerpreis leer aus

LOS ANGELES: Die zwölfjährige Berlinerin Helena Zengel hat für ihre Rolle an der Seite von Tom Hanks in «Neues aus der Welt» den US-Kritikerpreis nicht gewonnen. Am Sonntagabend (Ortszeit) unterlag Zengel bei den «Critics Choice Awards» in der Kategorie «Bester junger Schauspieler» dem vier Jahre jüngeren Alan Kim. Er spielt im Familiendrama «Minari» den Sohn einer südkoreanischen Einwandererfamilie im Arkansas der 80er-Jahre.

In den Hauptkategorien des Preises siegte das Roadmovie «Nomadland» als bester Film und gewann drei weitere Preise. «Palm Springs» wurde zur besten Komödie erklärt. «Ted Lasso» gewann als beste Comedy-Serie und «The Crown» wurde mit der Auszeichnung für die beste Drama-Serie bedacht.

Zengel hatte nach ihrer hochgelobten Leistung im deutschen Gewalt-Drama «Systemcrasher» für Aufsehen bis nach Hollywood gesorgt. Für ihre Rolle in dem Western mit Hanks war sie auch als beste Nebendarstellerin bei den Golden Globes nominiert und hatte eine Trophäen-Chance bei den Preisen des US-Schauspielerverbands SAG erhalten. Sie zählt auch zum erweiterten Kreis möglicher Oscar-Nominierungen in dieser Kategorie. Die Anwärter auf den begehrtesten Filmpreis der Welt werden am 15. März bekanntgegeben.

LOS ANGELES: Prinz Harry liebt das Fahrradfahren mit seinem Sohn Archie.

«Ich denke, das Highlight für mich ist, ihn hinten aufs Fahrrad auf seinen kleinen Kindersitz zu setzen und ihn auf Radtouren mitzunehmen», sagte Harry im Interview des US-Senders CBS mit Moderatorin Oprah Winfrey am Sonntagabend (Ortszeit). Dies sei etwas, dass er als Kind niemals habe machen können. Bei den Radtouren brabbele Archie, der bald zwei Jahre alt wird, Wörter wie «Palmen» und «Häuser» vor sich hin. Und immer, wenn jemand das Haus des Paares verlasse, sage das Kleinkind: «Fahr vorsichtig».

Königspalast hat finanzielle Unterstützung für Harry eingestellt

LOS ANGELES: Die britische Königsfamilie hat Anfang 2020 laut Prinz Harry ihre finanzielle Hilfe für den Enkel der Queen eingestellt. «Ich habe aber das, was meine Mutter mir hinterlassen hat. Und ohne das hätten wir das nicht geschafft», sagte Harry im CBS-Interview mit Moderatorin Oprah Winfrey am Sonntagabend (Ortszeit). Der Prinz sagte dabei, er habe die «Anwesenheit» seiner Mutter, Prinzessin Diana, während der Probleme mit seiner Familie gespürt. Es sei so gewesen, als habe sie seine Situation kommen sehen.

Prinzessin Diana starb 1997 bei einem Autounfall auf der Flucht vor Paparazzi mit ihrem damaligen Freund Dodi Al Fayed in Paris. Die ganze Welt trauerte damals um die «Königin der Herzen». Zuvor hatte Diana sich nach der Trennung von Prinz Charles vom britischen Königshaus entfremdet. Zuletzt hatten Medien immer wieder Parallelen zwischen der Situation von «Lady Di» damals mit der von Harry und Meghan heute gezogen.

Harry fühlte sich von Charles im Stich gelassen

LOS ANGELES: Prinz Harry hat sich von seinem Vater, Prinz Charles, allein gelassen gefühlt. «Ich fühle mich wirklich im Stich gelassen, weil er durch etwas Ähnliches gegangen ist», sagte Harry in einem am Sonntag auf dem US-Sender CBS ausgestrahlten Interview. «Ich werde ihn immer lieben, aber es gab sehr viele Kränkungen», sagte Harry.

Vor Harrys und Meghans Wegzug aus Großbritannien habe Charles nach Angaben des Sohnes sogar aufgehört, dessen Anrufe entgegenzunehmen. Die einfachste Antwort auf die Frage, warum sie das Land verlassen hatten, sei «fehlende Unterstützung und fehlendes Verständnis», sagte Harry. «Ich habe die Sache selbst in die Hand genommen. Ich musste das für meine Familie tun.»

Harry: Keine Wiederholung von Diana-Tragödie

LOS ANGELES: Prinz Harry will im Streit mit dem britischen Königshaus keine Wiederholung der Tragödie um seine Mutter, Prinzessin Diana. «Meine größte Sorge war, dass sich die Geschichte wiederholt», bekräftigte Harry bei der Ausstrahlung eines Interviews des US-Senders CBS mit Moderatorin Oprah Winfrey am Sonntagabend (Ortszeit).

Prinzessin Diana starb 1997 bei einem Autounfall auf der Flucht vor Paparazzi mit ihrem damaligen Freund Dodi Al Fayed in Paris. Die ganze Welt trauerte damals um die «Königin der Herzen». Zuvor hatte Diana sich nach der Trennung von Prinz Charles vom britischen Königshaus entfremdet. Zuletzt hatten Medien immer wieder Parallelen zwischen der Situation von «Lady Di» damals mit der von Harry und Meghan heute gezogen.

Die ständigen Sperrfeuer des Palastes hätten ihn verzweifeln lassen, niemand habe dem Paar trotz seiner Schwierigkeiten innerhalb der Königsfamilie helfen können, so Harry weiter. Dass sei der Punkt gewesen, an dem sich das Paar dazu entschieden habe, Großbritannien zu verlassen.

Harry und Meghan erwarten eine Tochter

LOS ANGELES: Das zweite Kind von Prinz Harry und Herzogin Meghan wird ein Mädchen. Das sagte das Paar in einem am Sonntagabend (Ortszeit) ausgestrahlten Interview des US-Senders CBS. Die beiden haben bereits einen Sohn, Archie, der im Mai zwei Jahre alt wird. «Ich bin einfach dankbar», sagte Harry. «Einen Jungen zu haben und ein Mädchen, was kann man mehr wollen?» Die beiden wollten es aber bei zwei Kindern belassen, sagten sie. Sie erwarteten das Baby im Sommer.

Im November 2020 hatte Meghan in einem Gastbeitrag für die «New York Times» mitgeteilt, dass sie eine Fehlgeburt erlitten habe. Zu Beginn des Interviews präsentierte Meghan ihren Babybauch.

Herzogin Meghan: «Ich wollte einfach nicht mehr am Leben sein»

LOS ANGELES: Herzogin Meghan hatte nach eigenen Angaben während ihrer schwierigen Zeit in der britischen Königsfamilie Selbstmordgedanken.

«Ich wollte einfach nicht mehr am Leben sein», sagte Meghan bei der Ausstrahlung eines mit Spannung erwarten Interviews des US-Senders CBS mit Moderatorin Oprah Winfrey am Sonntagabend (Ortszeit). «Ich dachte, es würde die Situation für alle lösen». Zu dieser Zeit habe sie auch Angst gehabt, alleine zu sein, weil sie sich etwas hätte antun können. Sie habe sich an ihren Mann, Prinz Harry, und an den Palast gewandt, damit dieser ihr helfe.

Leben im Palast war für Herzogin Meghan wie im Goldenen Käfig

LOS ANGELES: Herzogin Meghan hat sich in ihrer Zeit in der britischen Königsfamilie wie in einem Goldenen Käfig gefühlt. Sie sei zum Schweigen verdammt gewesen, sagte die Ehefrau von Prinz Harry in einem Gespräch mit der US-Moderatorin Oprah Winfrey. «Ich kenne die Institution (Monarchie) nicht, deshalb wurde uns gesagt, wir sollen schweigen.» Jedem in ihrer Umgebung seien klare Verhaltensregeln auferlegt worden, seitdem bekannt war, dass sie mit Harry liiert ist.

«Selbst jetzt kann ich nicht einfach mit Freunden essen gehen», sagte Meghan in dem am Sonntagabend (Ortszeit) ausgestrahlten Interview. «Ich könnte mich nicht einsamer fühlen.» Sie habe das Haus zwei Mal in vier Monaten verlassen. «Ich bin überall, aber ich bin nirgendwo.»

Herzogin Meghan berichtet von Rassismus bei Schwangerschaft

LOS ANGELES: In einem mit Spannung erwarteten Interview hat Herzogin Meghan von rassistischem Verhalten während ihrer Schwangerschaft mit Sohn Archie gesprochen. Es habe Bedenken und Gespräche darüber gegeben, «wie dunkel seine Haut sein könnte, wenn er geboren wird», sagte Meghan in dem Gespräch mit Moderatorin Oprah Winfrey. Dies sei aus Gesprächen der «Familie» mit ihrem Mann Prinz Harry hervorgegangenen. Genauer wollte Meghan sich allerdings nicht äußern, weil dies «sehr schädlich» für einige Personen wäre. Es sei aber wohl klar, dass ein braunes Baby ein Problem für den Palast gewesen wäre.

Das am Sonntagabend (Ortszeit) vom Sender CBS ausgestrahlte Gespräch ist das erste Interview von Meghan und Prinz Harry, seitdem das Paar vor einem Jahr seine royalen Pflichten aufgegeben hatte. Unterstützer Meghans hatten den Medien und auch dem Königshaus seither immer wieder eine Kampagne insbesondere gegen die Herzogin vorgeworfen. Dabei ging es auch um Anschuldigungen, die Ehefrau des Queen-Enkels Harry sei Rassismus ausgesetzt. Die Mutter der 39-Jährigen Amerikanerin ist schwarz.