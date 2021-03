Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Pompeo: Das Ende von «Grey's Anatomy» ist «noch nicht entschieden»

LOS ANGELES/BERLIN: Wann und wie endet die Krankenhaus-Serie «Grey's Anatomy»? Darüber zerbrechen sich derzeit nach Worten von Schauspielerin Ellen Pompeo (51) nicht nur viele Fans die Köpfe.

«Wir haben ehrlich gesagt noch keine Entscheidung getroffen», sagte Pompeo am Sonntag (Ortszeit) dem Sender CBS News. «Wir versuchen wirklich, uns darüber im Moment klar zu werden.» Sie wolle sichergehen, dass es richtig gemacht werde, betonte sie: «Welche Geschichte erzählen wir, um eine so ikonische Show zu beenden?»

«Grey's Anatomy» läuft schon seit 2005 und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Seit vergangenem November wird in den USA die 17. Staffel ausgestrahlt, die Handlung spielt während der Corona-Pandemie. Die von Pompeo verkörperte Ärztin Meredith Grey erkrankt dabei selbst an Covid-19.

Witwe von Chadwick Boseman hält Dankesrede unter Tränen

BEVERLY HILLS/NEW YORK: Die Witwe des verstorbenen Hollywood-Schauspielers Chadwick Boseman, Taylor Simone Ledward, hat unter Tränen seinen Golden Globe entgegengenommen. «Er würde Gott danken. Er würde seinen Eltern danken. Er würde seinen Vorfahren für ihre Anleitung und ihre Aufopferung danken», sagte Ledward während der Preisverleihung in der Nacht zum Montag. «Und ich kenne seine Worte nicht, aber wir müssen diesen Augenblick nutzen, um diejenigen zu würdigen, die wir lieben.»

Boseman war im vergangenen August im Alter von 43 Jahren an Krebs gestorben. Er gewann die Auszeichnung posthum als bester Hauptdarsteller in einem Drama für das Jazz-Drama «Ma Rainey's Black Bottom». Boseman («Black Panther») gilt auch als Favorit für die Oscar-Verleihung am 25. April.

Sacha Baron Cohen gewinnt Golden Globe als Komödien-Darsteller

BEVERLY HILLS/NEW YORK: Der britische Komiker Sacha Baron Cohen (49) hat den Golden Globe als Hauptdarsteller in einer Komödie/Musical gewonnen. Das gab der Verband der Auslandspresse in der Nacht zum Montag bekannt. Cohen überzeugte in der Satire «Borat Subsequent Moviefilm» mit seiner Rolle als fiktiver kasachischer Fernsehreporter. Der Film gewann auch den Globe als beste Komödie.

Wie schon 2006 reiste der Brite durch die USA, kam mit Menschen ins Gespräch und verwickelte sie in mitunter komische oder auch entlarvende Situationen. Sein erster «Borat»-Auftritt hatte ihm ebenfalls die Trophäe eingebracht.

Cohen setzte sich bei der 78. Globe-Verleihung unter anderem gegen Lin-Manuel Miranda («Hamilton») und Dev Patel («David Copperfield - Einmal Reichtum und zurück») durch.

Deutsche Serie «Unorthodox» bei Golden Globes ohne Erfolg

BEVERLY HILLS/NEW YORK: Die deutsche Serie «Unorthodox» ist bei der Golden-Globe-Verleihung am Sonntagabend (Ortszeit) leer ausgegangen. In der Kategorie beste Miniserie oder Fernsehfilm unterlag die von Maria Schrader inszenierte Serie dem Schachdrama «Das Damengambit». Auch als beste Hauptdarstellerin in einer Miniserie oder einem Fernsehfilm verlor Shira Haas, die in «Unorthodox» eine ultra-orthodoxe Jüdin spielt, gegen Anya Taylor-Joy aus dem «Damengambit».

Zuvor war bereits in der Kategorie beste Nebendarstellerin in einem Kinofilm die Berlinerin Helena Zengel der US-Amerikanerin Jodie Foster unterlegen. Die Golden Globes gelten neben den Oscars und den Emmys als wichtige Preise für Film und Fernsehen. Neben 14 Film-Trophäen werden elf Preise in Fernsehkategorien vergeben.

Andra Day holt Golden Globe für Filmdrama

BEVERLY HILLS/NEW YORK: US-Schauspielerin und Sängerin Andra Day (36) hat den Golden Globe als beste Drama-Darstellerin gewonnen. Sie holte die begehrte Auszeichnung in der Nacht zum Montag mit ihrer Hauptrolle in «The United States vs. Billie Holiday», einem Biopic über die Jazz-Sängerin Billie Holiday. Es ist ihre erste Globe-Trophäe.

Mit Day waren bei der 78. Globe-Verleihung unter anderem Carey Mulligan («Promising Young Woman») und Frances McDormand («Nomadland») im Rennen.

Chadwick Boseman posthum mit Schauspiel-Globe gekürt

BEVERLY HILLS/NEW YORK: Der im vorigen August an Krebs gestorbene «Black Panther»-Star Chadwick Boseman ist posthum mit einem Golden Globe ausgezeichnet worden. Dies gab der Verband der Auslands-Presse in der Nacht zum Montag bekannt. Für seine letzte Rolle in dem Musikfilm «Ma Rainey's Black Bottom» wurde er zum besten Hauptdarsteller in einem Drama gekürt. Darin spielt er einen hitzköpfigen Jazz-Trompeter in den 1920er Jahren in Chicago.

Mit Boseman waren bei der 78. Globe-Verleihung unter anderem Anthony Hopkins («The Father») und Gary Oldman («Mank») nominiert.

Boseman ist der zweite Schauspieler nach dem Briten Peter Finch (1977 für «Network»), dem posthum die Auszeichnung in dieser Sparte zuteil wurde.

Helena Zengel geht bei Golden-Globe-Verleihung leer aus

BEVERLY HILLS/NEW YORK: Die zwölfjährige Deutsche Helena Zengel ist bei der Verleihung der Golden Globes leer ausgegangen. In der Sparte «Beste Nebendarstellerin» gewann Jodie Foster (58) für ihre Nebenrolle in dem Polit-Thriller «The Mauritanian». Das gab der Verband der Auslandspresse in Hollywood in der Nacht zum Montag bekannt.

Zengel hatte die Preisvergabe in einer Live-Schalte aus Berlin mitverfolgt. Wegen der Corona-Pandemie lief die Show weitgehend im Online-Format auf Bühnen in Beverly Hills und New York ab.

In dem Western «Neues aus der Welt» spielte die Schülerin an der Seite von Oscar-Preisträger Tom Hanks ein verwaistes Mädchen, das von einem indigenen Volk großgezogen wurde. Unter der Regie von Paul Greengrass gab Zengel ihr englischsprachiges Debüt. Die Rolle brachte ihr in Hollywood viel Aufmerksamkeit ein. Der Jungstar hatte vor zwei Jahren mit dem deutschen Film «Systemsprenger» den ersten großen Erfolg.

Golden Globe für Rosamund Pike in «I Care a Lot»

BEVERLY HILLS/NEW YORK: Die Schauspielerin Rosamund Pike (42) hat den Golden Globe als beste Hauptdarstellerin in der Sparte Komödie/Musical gewonnen.

In der bissigen Satire «I Care a Lot» spielt sie eine eiskalte Betrügerin. Die Britin setzte sich mit ihrem Auftritt unter anderem gegen Kate Hudson («Music»), Michelle Pfeiffer («French Exit») und Maria Bakalova («Borat Subsequent Moviefilm») durch.

Golden Globes zum Auftakt mit Gags über umstrittene Jury

BEVERLY HILLS/NEW YORK: Mit einem von beiden US-Küsten moderierten Auftakt haben am Sonntagabend (Ortszeit) in Beverly Hills und New York die Golden Globes begonnen. Die Komikerinnen Tina Fey und Amy Poehler begrüßten Krankenschwestern und andere Vertreter aus systemrelevanten Berufen - ein deutlich kleineres Live-Publikum als sonst im großen Ballsaal. Gewöhnlich findet die Trophäenvergabe während einer Gala mit Hollywoods bekanntesten Prominenten in Beverly Hills statt, aber wegen der Corona-Auflagen werden die Nominierten in diesem Jahr virtuell von Standorten in aller Welt dazu geschaltet.

Zum Auftakt gingen die Moderatorinnen Fey und Poehler auch auf Kritik an der intransparenten Zusammensetzung der Hollywood Foreign Press Association ein - den nur rund 90 Vertretern der Auslandspresse, die über die Vergabe der Globes entscheiden. «Wir sagen «um die 90», weil einige von ihnen Gespenster sein könnten», sagte Fey. «Und es gibt ein Gerücht, dass das deutsche Jury-Mitglied nur eine Wurst ist, auf die jemand ein Gesicht gemalt hat.» In einem Bericht der «Los Angeles Times» etwa war zuletzt kritisiert worden, dass kein Schwarzer in dem Gremium vertreten sei.

Neben 14 Film-Trophäen werden bei den Globes auch elf Preise in Fernsehkategorien vergeben. Die Golden Globes gelten nach den Oscars als wichtigste US-Filmpreise.

Daniel Kaluuya gewinnt Nebenrollen-Globe

BEVERLY HILLS/NEW YORK: Der Brite Daniel Kaluuya (32) hat den Golden Globe als bester Nebendarsteller gewonnen. Das gab der Verband der Auslandspresse in Hollywood in der Nacht zu Montag bekannt. Er überzeugte durch seine Rolle in dem Historiendrama «Judas and the Black Messiah» als Black-Panther-Aktivist Fred Hampton. Es ist sein erster Globe-Gewinn.

Kaluuya setzte sich bei der 78. Globe-Verleihung unter anderem gegen Bill Murray («On the Rocks») und Sacha Baron Cohen («The Trial of the Chicago 7») durch.

Ex-Präsident Trump schließt Neugründung von eigener Partei aus

WASHINGTON: Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit seinem Ausscheiden aus dem Amt hat der frühere US-Präsident Donald Trump die Neugründung einer eigenen Partei ausgeschlossen. «Ich werde keine neue Partei gründen», sagte Trump am Sonntag in Orlando bei der Konferenz CPAC, einer Veranstaltung konservativer Aktivisten. «Wir haben die republikanische Partei.» Sie werde vereint und stärker als je zuvor sein. «Ich werde weiterhin direkt an eurer Seite kämpfen.» Frühere Berichte über eine mögliche Gründung einer eigenen Partei seien «Fake News» gewesen.

Trump übte scharfe Kritik an der Politik seines Nachfolgers Joe Biden, was für einen frisch aus dem Amt ausgeschiedenen US-Präsidenten ungewöhnlich ist. Trump bescheinigte Biden «den katastrophalsten ersten Monat eines Präsidenten in der modernen Geschichte». Trumps Auftritt wurde von den Konferenzteilnehmern mit frenetischem Beifall und «USA, USA, USA»-Rufen begleitet.

Trump weigert sich bis heute, seine Niederlage gegen Biden einzugestehen. Er behauptet, durch massiven Wahlbetrug um den Sieg gebracht worden zu sein, hat dafür aber nie Beweise vorgelegt. Biden kam bei der Wahl auf 81 Millionen Stimmen und auf eine klare Mehrheit der Wahlleute. Für Trump stimmten mehr als 74 Millionen Amerikaner.