Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Nach Kritik von Twitter-User: Russell Crowe verteidigt eigenen Film

BERLIN: Oscar-Preisträger Russell Crowe hat seinen Film «Master & Commander - Bis ans Ende der Welt» gegen die Kritik eines Twitter-Users verteidigt. «Das ist das Problem mit den Kindern heute. Sie haben keine Konzentration», schrieb der 56-Jährige am Sonntag (Ortszeit) auf dem Kurznachrichtendienst. Der Nutzer hatte den Film zuvor als Einschlafhilfe empfohlen - und Crowe in dem Post markiert. «Ich habe es nie jenseits der 10-Minuten-Marke geschafft», hieß es in dem Tweet.

Ein Woche später reagierte Crowe: In dem Film werde eine «epische Geschichte» erzählt, die «brillant», «anspruchsvoll» und «detailverliebt» sei. Sein Fazit: «Definitiv ein Erwachsenenfilm». In «Master & Commander» spielte Crowe 2003 einen charismatischer und machtbewusster Kapitän eines britischen Kriegsschiffes. Das Kinoabenteuer von Regisseur Peter Weir kostete 140 Millionen Dollar.

Timberlake und Biel zum zweiten Mal Eltern: «Niemand schläft mehr»

LOS ANGELES: Popsänger Justin Timberlake (39, «Cry Me a River») und seine Frau Jessica Biel (38) sind zum zweiten Mal Eltern geworden. «Sein Name ist Phineas. Und er ist fantastisch. Und er ist so süß. Und niemand schläft mehr», sagte Timberlake in einem Videoausschnitt der Talkshow von US-Komikerin Ellen DeGeneres, der am Montag veröffentlicht wurde. Sie seien außer sich vor Freude und könnten nicht glücklicher sein, sagte er weiter.

Timberlake ist seit 2007 mit der Schauspielerin Jessica Biel liiert und seit Oktober 2012 mit ihr verheiratet. Im April 2015 kam der erste gemeinsame Sohn Silas Randall zur Welt.

Gary Barlow ohne Angst vorm Altern: «50 fühlt sich noch jung an»

LONDON: Sänger Gary Barlow von Take That («Back For Good») hat keine Probleme mit dem Älterwerden und blickt seinem 50. Geburtstag am Mittwoch (20.1.) ganz entspannt entgegen. «An dem Tag werde ich wahrscheinlich sagen: «Oha, jetzt sind wir in dieser Ära»», sagte Barlow der Deutschen Presse-Agentur. «Aber 50 fühlt sich immer noch jung an. Wenn ich mir meine 50 Jahre alten Freunde so anschaue, dann sehen die großartig aus und haben ein tolles Leben. Da denke ich mir: Es ist nur ein weiteres Jahrzehnt. Ich freue mich drauf.»

Seinen runden Geburtstag wird der Sänger und Songwriter wegen des Lockdowns in Großbritannien zuhause im engsten Familienkreis feiern. Für seine Fans und Follower in sozialen Medien hat Barlow, der vor kurzem sein Soloalbum «Music Played By Humans» veröffentlicht hat, auch etwas vorbereitet. «Ich habe ein paar Sachen fürs Internet gefilmt, die ganz lustig sind», verriet er. «Ich habe auch über Weihnachten mein eigenes Geburtstagslied geschrieben. Ich versuche einfach, so viel Spaß wie möglich zu haben.»

Die große Feier will er 2022 nachholen. «Im nächsten Januar werde ich mit einem Konzert richtig anständig feiern», versprach Barlow. «Und ich will meinem Publikum etwas ganz Besonderes bieten.» Der Gig soll voraussichtlich in London stattfinden und live im Internet übertragen werden. Der Take-That-Sänger hofft, dass die Corona-Krise und der Lockdown dann überstanden sind. Vorerst hilft laut Barlow nur eins: «Ich weiß, dass es schwer ist, aber wir müssen positiv bleiben.»

«Liebesakt» - Rainer Langhans übt das Sterben

MÜNCHEN: Rainer Langhans, die Ikone der deutschen 68er-Bewegung, hat Krebs - aggressiv und wohl unheilbar. Angst macht ihm das aber nicht, wie er im Interview der Deutschen Presse-Agentur sagt - ganz im Gegenteil.

Ex-Kommunarde Rainer Langhans (80) übt nach eigenen Angaben schon seit Jahrzehnten das Sterben. «Ich übe das jetzt seit 45, fast 50 Jahren, aus dem Körper zu gehen und die Erfahrung zu machen», sagte er im Interview der Deutschen Presse-Agentur in München und sprach von einem «jahrzehntelangen Sterbenüben». Er sei «ein geistiges Wesen, ein liebendes Wesen» und die Realität setze ohnehin erst nach dem Tod ein.

Langhans ist nach eigenen Angaben unheilbar an Prostatakrebs erkrankt. Seine drei Lebensgefährtinnen hätten zuerst Schwierigkeiten damit gehabt, sich an seinen Umgang mit der lebensbedrohlichen Krankheit zu gewöhnen. «Die Frauen waren zunächst entsetzt und haben gesagt: Nein, Du darfst noch nicht gehen», sagte Langhans. «Ich denke, sie verstehen ungefähr, was ich da versuche - dass ich sterben möchte - aber schöner - und dass ich das Ganze als Liebesakt verstehe, den ich jetzt noch mit ein bisschen Zeit entschlüsseln und erfahrbar für mich machen möchte.»

Die 80-Jährige 68er-Ikone bezeichnet sich selbst immer wieder als «Asperger-Autist»: «Diese Leute können mit dieser Welt, die hier herrscht, absolut nichts anfangen, verstehen das nicht und finden keinen Zugang zu ihr.» Sie seien «totale Aliens». «Sie müssen natürlich immer danach suchen, woher sie kommen und wohin sie eigentlich gehören. Denn hierher nicht.» Darum habe auch er sich schon in jungen Jahren auf die Suche gemacht und in seiner 68er-Kommune seine Welt gefunden. Dass diese Welt dann wieder zusammenbrach, könne er bis heute nicht fassen.