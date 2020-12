Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 28.12.20 | Aktualisiert um: 14:00 | Überblick

Kurz nach Premiere von «Wonder Woman 1984» schon Teil 3 angekündigt

BERLIN: Kurz nach der Premiere von «Wonder Woman 1984» hat die Filmproduktionsfirma Warner Bros. bestätigt, dass es noch einen dritten Teil der Serie um Superheldin Diana Prince geben wird. Das berichtete das Branchenblatt «Variety» am Sonntag (Ortszeit). Sowohl Regisseurin Patty Jenkins als auch Hauptdarstellerin Gal Gadot würden für den Abschluss der Trilogie zurückkehren, teilte Toby Emmerich, der Vorsitzende der Warner Bros. Pictures Group, dem Magazin mit.

Wegen der Corona-Pandemie war der Kinostart von «Wonder Woman 1984» mehrmals verschoben worden, zuletzt auf den 25. Dezember. In den USA spielte der Film am ersten Wochenende 16,7 Millionen Dollar ein, weltweit waren es 85 Millionen Dollar. Seit Beginn der Pandemie war «Wonder Woman 1984» damit der Film mit dem erfolgreichsten ersten Wochenende, wie «Variety» berichtete. Parallel zum Kinostart kam der Film beim Warner-Streamingdienst HBO Max heraus.

Der erste Film «Wonder Woman» mit Gadot, Chris Pine und Robin Wright war 2017 ein großer Kinohit. Wann der dritte Teil erscheinen soll, steht noch nicht fest.

Nach Corona-Jahr: Pink spendiert kleinem Sohn Superhelden-Geburtstag

BERLIN: US-Sängerin Pink (41) hat ihren Sohn Jameson Moon zu seinem vierten Geburtstag mit einer kleinen Superhelden-Party überrascht. «Superhelden reisen um die ganze Welt und machen sie zu einem besseren Ort. Sie leuchten und verbreiten Freude», schrieb die Musikerin am Sonntag (Ortszeit) unter eine Fotoserie auf Instagram.

Jameson ist auf den Bildern im Darth-Vader-Kostüm zu sehen, Superhelden-Ballons und -Girlanden schmücken seinen Geburtstagstisch. «Ich bewundere dich und bin jeden Tag glücklich, an deinem Leben teilzuhaben und deine Mama zu sein», schrieb Pink.

Vor wenigen Wochen hatte die Sängerin berichtet, 2020 sei kein gutes Jahr für sie gewesen. Pink und ihr Sohn waren beide im März an Covid-19 erkrankt. Ihr Mann Carey Hart und Tochter Willow dagegen seien gesund geblieben, teilte Pink später mit.

Bund stellt Strukturen bei Wagner-Festspielen auf Prüfstand

BERLIN/BAYREUTH: Der Bund will als einer der großen Gesellschafter die Strukturen der Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth überprüfen. «Wenn man Schwierigkeiten erkennt, sollte man die Lösung nicht auf die lange Bank schieben», sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Mir geht es darum, dass es in Bayreuth vernünftige und wirksame Strukturen gibt.»

Aus Sicht der CDU-Politikerin geht es «nicht nur darum, wer wieviel Mitspracherecht hat, sondern vor allem darum, wie wir das Publikum erreichen». Auch die Bayreuther Festspiele würden zu einem Großteil mit Steuergeldern finanziert. «Da muss man einfach fragen: Wird die Bringschuld eines national und international bedeutsamen Opernfestivals eingelöst? Werden die Erwartungen des Publikums angemessen berücksichtigt? Sind die Strukturen geeignet, damit ein Höchstmaß an künstlerischer Leistung erbracht werden kann? Da hat es in der Vergangenheit manchmal doch Reibungsverluste gegeben», sagte Grütters. Die Frage sei, ob die geltenden Satzungen und Gesellschafterverträge heute noch zeitgemäß seien.

Der Bund hält wie Bayern und die Gesellschaft der Freunde von Bayreuth 29 Prozent der Anteile an der Bayreuther Festspiele GmbH. Die Stadt ist mit den restlichen 13 Prozent dabei.