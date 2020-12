Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 21.12.20 | Aktualisiert um: 14:55 | Überblick

Taylor Swift mit «Evermore» zum achten Mal auf der Nummer eins

BERLIN: Mit ihrem neuen Album arbeitet sich Superstar Taylor Swift an einen weiteren Rekord heran: «Evermore» ist als zweites Swift-Album in diesem Jahr - und als achtes insgesamt - an die Spitze der US-amerikanischen Charts geklettert. Die 31-Jährige ist damit jetzt die Frau mit den drittmeisten Nummer-eins-Alben in den USA - nur Barbra Streisand (elf Alben) und Madonna (neun Alben) standen noch öfter ganz oben in den Charts.

Die US-Amerikanerin hatte «Evermore» überraschend am 11. Dezember veröffentlicht. Laut Branchenmagazin «Billboard» verkaufte sich die Platte allein in der ersten Woche fast 330.000 Mal. «Evermore» ist die Fortsetzung zu dem Album «Folklore», das Swift im Juli ebenfalls ohne Vorankündigung veröffentlicht hatte. «Folklore» verkaufte sich bis Ende Oktober über eine Million Mal und wurde damit in den USA zum bestverkauften Album des Jahres.

Paul McCartney: Neues Album ist beim Aufräumen entstanden

LONDON: Für Superstar Paul McCartney war das Songschreiben während der Pandemie ein Aufräumen in seinen eigenen Ideen. «Andere Leute haben ihre Kleiderschränke ausgemistet», erzählte er in einem Interview bei «CBS Sunday Morning». So ähnlich sei es auch mit der Arbeit an seinem neuen Album gewesen: «Ich habe meine Schränke ausgeräumt und angefangene Songs gefunden, die ich noch nicht fertig geschrieben hatte. Und dann dachte ich: «Okay, lass uns das mal ansehen und zu Ende bringen».»

Der Ex-Beatle veröffentlichte am Freitag sein 18. Solo-Album «McCartney III». Die Lieder schrieb und produzierte der Brite allesamt in einem Farmhaus im englischen Sussex, wohin er sich wegen der Corona-Pandemie mit seiner ältesten Tochter Mary und deren Familie zurückgezogen hatte.

Bis auf die Unterstützung einiger Toningenieure arbeitete der 78-Jährige allein an dem Album. «Ich möchte niemanden mit Covid-19 anstecken, und ich möchte es auch nicht bekommen», erklärte der Musiker. Im Interview kritisierte er Menschen, die in der Öffentlichkeit keinen Mund-Nasen-Schutz tragen: «Wenn Leute sagen, eine Maske schränkt ihre bürgerlichen Freiheiten ein, dann sage ich: «Nein. Das ist dumm».»

Der Ex-Beatle hat sich bereits mehrfach für das Maske-Tragen und für Impfungen gegen das Coronavirus ausgesprochen. Er selbst werde sich impfen lassen und auch andere dazu ermutigen, sagte er etwa der BBC.

Elliot Page: Dankbar für «Liebe und Beistand» der Fans

NEW YORK: Schauspieler Elliot Page zeigt sich dankbar für die Unterstützung seiner Fans seit seinem Coming-Out als Transgender. «Eure Liebe und euer Beistand sind das größte Geschenk», schrieb der 33-Jährige am Sonntag (Ortszeit) unter ein neues Instagram-Selfie. «Bleibt sicher. Seid füreinander da.» In dem Post macht Page außerdem auf zwei Organisationen aufmerksam, die Transgender unterstützen: Die Notfall-Nummer «Trans Lifeline» und das Projekt «Transanta», das Weihnachtsgeschenke für Jugendliche in Notsituationen koordiniert. «Wenn ihr könnt, unterstützt diese Projekte», schrieb Page.

Mit dem Instagram-Post meldete sich der Schauspieler erstmals wieder öffentlich zu Wort, seit er Anfang Dezember sein Coming-Out als Elliot in den Sozialen Medien bekanntgegeben hatte. Der Kanadier wurde 2007 mit dem Film «Juno» berühmt und ist seit 2018 mit der Tänzerin Emma Portner verheiratet. Im vergangenen Jahr übernahm er eine Hauptrolle in der Comic-Verfilmung «The Umbrella Academy».