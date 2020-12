Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 14.12.20 | Aktualisiert um: 17:35 | Überblick

Denzel Washington: Ich habe Boseman zur Hochzeit geraten

LOS ANGELES: Hollywoodstar Denzel Washington (65) hat knapp vier Monate nach dem Tod seines Schauspielerkollegen Chadwick Boseman erzählt, dass er diesem zur Hochzeit mit der Sängerin Taylor Simone Ledward nahegelegt habe. Die junge Frau habe sich sehr um Boseman gekümmert und ihn geliebt.

Noch bevor Washington wusste, dass Boseman an Krebs litt, habe er das Paar am Set des Netflix-Films «Ma Rainey's Black Bottom» beobachtet, sagte der 65-Jährige zu CBS Sunday Morning am Sonntag (Ortszeit). Ledward habe Boseman immer im Auge behalten. Daher habe er diesem geraten, sie zu heiraten. «Ich sagte: Mann, du weißt, du musst ihr einen Ring anstecken.»

Boseman hatte seine Beziehung zu Ledward jahrelang geheim gehalten - wie auch seine Krebsdiagnose, die er 2016 bekommen hatte. Das Paar verlobte sich Medienberichten zufolge im Oktober 2019 und heiratete noch vor Bosemans Tod. Ende August teilte seine Familie mit, dass der Schauspieler mit nur 43 Jahren gestorben war.

George Clooney geht auch mit «Sexiest Man Alive»-Titel lässig um

LOS ANGELES: Hollywoodstar George Clooney (59) hat sich über den Stellenwert der Auszeichnung «Sexiest Man Alive» lustig gemacht. Der Schauspieler und Regisseur hat bereits zwei Oscars gewonnen - und ebenfalls zweimal den Titel des Mannes mit dem weltweit größten Sexappeal. Auf eine Frage im US-Radiosender SiriusXM, welche Auszeichnung besser sei, antwortete Clooney am Sonntag (Ortszeit) mit gespieltem Ernst: «Ich glaube, das weißt du.» Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu, dass er auf eine dritte «Sexiest»-Auszeichnung hoffe.

Anderen Preisträgern wie Matt Damon und Brad Pitt habe er bei ihren Kampagnen zum «Sexiest Man Alive» geholfen. Dem aktuellen Titelträger Michael B. Jordan («Black Panther») wolle er nun seine Hilfe anbieten, um ebenfalls ein zweites Mal zu gewinnen, ergänzte Clooney unter dem Gelächter seiner Interviewpartner.

Die US-Zeitschrift «People» kürt seit 1985 jährlich einen «Sexiest Man Alive». Vor Jordan wurden der Sänger John Legend und der Schauspieler Idris Elba ausgezeichnet. Viele Preisträger machen Witze über die Auszeichnung, die wohl selbst von den Stiftern nicht ganz ernst gemeint ist. Clooney, dem die Polit-Thriller «Syriana» (2005) und «Argo» (2013) jeweils einen Oscar einbrachten, spielt seit Jahren gern mit vermeintlichen Rivalitäten, die er angeblich im Rennen um den Sexsymbol-Titel mit Kollegen wie Pitt oder Damon pflegt.