Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Written by: Redaktion (dpa) | 02/11/2020 | Aktualisiert um: 15:45 | Überblick

Berichte: Prinz William war im Frühjahr an Covid-19 erkrankt

LONDON: Prinz William (38) war Berichten britischer Medien zufolge im Frühjahr mit dem Coronavirus infiziert und auch erkrankt. Der Herzog von Cambridge habe sich zu einem ähnlichen Zeitpunkt angesteckt wie sein Vater Prinz Charles, der Ende März an Covid-19 erkrankt war, schreibt die «Sun». Entsprechendes berichtete die BBC und berief sich auf Quellen aus dem Palast. Der Kensington-Palast wollte die Berichte auf dpa-Anfrage weder bestätigen noch dementieren.

Prinz Charles (71) hatte im Frühjahr milde Covid-19-Symptome gezeigt. Der älteste Sohn von Königin Elizabeth II. (94) hatte während seiner Isolation weiter gearbeitet und etwa Telefonkonferenzen geführt.

Die «Sun» spekulierte, Prinz William habe die Öffentlichkeit während der turbulenten Zeit im Frühjahr nicht mit einer weiteren Hiobsbotschaft verunsichern wollen und die Infektion daher geheim gehalten. William hatte mit seiner Frau Kate im April etliche Termine per Video oder Telefon wahrgenommen, unter anderem mit Angestellten in systemrelevanten Berufen.

Richterin im Fall R. Kelly: Jurymitglieder sollen anonym bleiben

NEW YORK: Die Jurymitglieder in einem möglichen Strafverfahren gegen US-Sänger R. Kelly (53, «I Believe I Can Fly») in New York sollen zu ihrem eigenen Schutz anonym bleiben und teilweise abgeschirmt werden. Dies entschied eine Bundesrichterin in der US-Stadt, wie CNN am Sonntagabend (Ortszeit) berichtete. Der frühere Musik-Superstar sitzt seit August in Chicago in Haft. Dort sowie in New York und Minnesota liegen lange Anklageschriften gegen ihn vor - unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger. Der Musiker beteuert seine Unschuld und hat bereits mehrfach auf nicht schuldig plädiert.

«Die Einsetzung einer anonymen Jury ist angesichts der Schwere der Vorwürfe, der Vorgeschichte des Angeklagten in Bezug auf die Behinderung von Gerichtsverfahren, des Potenzials zur Einschüchterung der Geschworenen und der Intensität des Medieninteresses an diesem Fall angemessen», schrieb Richterin Ann Donnelly laut CNN zur Begründung. Der Sender berief sich dabei auf Gerichtsdokumente von Anfang Oktober, die erst Ende vergangener Woche der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden.

Donnelly gab damit einem entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft statt. Diese hatte argumentiert, dass Kelly versucht habe, Zeugen und Geschworene bei einem früheren Prozess zu beeinflussen. Die Vorwürfe des Missbrauchs Minderjähriger und erwachsener Frauen gegen den Sänger reichen bis in die 90er-Jahre zurück.

Berichte: US-Schauspieler Eddie Hassell mit 30 Jahren erschossen

BERLIN: US-Schauspieler Eddie Hassell ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge im Alter von 30 Jahren erschossen worden. Die Tat ereignete sich am Sonntagmorgen (Ortszeit) in Texas, wie das US-Branchenblatt «Variety» unter Berufung auf das Management des Schauspielers berichtete.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich die Tat bei einem Autoraub ereignet haben. Das Promiportal «tmz» berichtete, dem Schauspieler sei vor der Wohnung seiner Freundin in den Bauch geschossen worden. Die genauen Hintergründe waren zunächst unklar.

Hassell war unter anderem in dem Film «The Kids Are All Right» zu sehen, der 2011 mehrfach Oscar nominiert war. Die Hauptrollen spielten Julianne Moore und Mark Ruffalo. Hassell spielte ebenfalls in der Science-Fiction-Serie «Surface» des Senders NBC mit.

«Jack»: Chrissy Teigen lässt sich Namen ihres toten Sohnes tätowieren

BERLIN: Mit einem Tattoo erinnert das US-Model Chrissy Teigen, Ehefrau von John Legend, an ihren kurz nach der Geburt gestorbenen Sohn. Die 34-Jährige teilte am Sonntag (Ortszeit) bei Twitter ein Foto, das den Schriftzug auf der Innenseite ihres Unterarms zeigt. Knapp unter der Hand ist der Name «Jack» zu lesen - so hatte das Paar das Baby schon während der Schwangerschaft genannt.

Der Name steht nah bei einem anderen Tattoo, dessen Anfang ebenfalls auf dem Foto zu erkennen ist. Im vergangenen Jahr hatte sich Teigen die Namen ihres Mannes und ihrer beiden Kinder Luna Simone (4) und Miles Theodore (2) auf den Arm schreiben lassen. John Legend (41) ließ sich ein identisches Tattoo stechen. Der Name «Jack» ist in derselben Schriftart geschrieben wie das ältere Tattoo.

Der elffache Grammy-Gewinner Legend und das Model sind seit 2013 miteinander verheiratet. Anfang Oktober hatten sie bekannt gegeben, dass sie ihr drittes Kind in der 20. Schwangerschaftswoche verloren haben. «Leute sagen, eine Erfahrung wie diese erzeugt ein Loch in deinem Herzen. Ein Loch wurde sicherlich aufgerissen, aber es wurde mit der Liebe zu etwas gefüllt, das ich so sehr liebte», schrieb Teigen in der vergangenen Woche in einem Essay.