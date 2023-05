Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 08.05.23 | Überblick

«Scream VI» holt MTV-Preis als bester Film

LOS ANGELES: Der Horrorfilm «Scream VI» hat bei den MTV Movie & TV Awards den Preis als bester Spielfilm geholt. Bei der Auszeichnung am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles gewann der sechste Teil der Scream-Reihe den ersten Platz. Nominiert in dieser Kategorie waren unter anderem auch «Avatar: The Way of Water», «Black Panther: Wakanda Forever», «Elvis» und «Nope». Als bester Schauspieler wurde Tom Cruise für seine Rolle als waghalsiger Pilot im Actionfilm «Top Gun: Maverick» ausgezeichnet. Dies blieb allerdings die einzige Spitzen-Position für «Top Gun: Maverick», der mit sechs Nominierungen als Favorit ins Rennen gegangen war.

Der diesjährige Entscheid wurde vom Streik der Hollywood-Autoren überschattet. Über die Gewinner der seit 1992 verliehenen Publikumspreise für Spielfilme und Fernsehproduktionen stimmten Fans online ab. Mit Sparten wie Bester Kuss (Madison Bailey und Rudy Pankow in «Outer Banks»), Bösewichte (Elizabeth Olsen in «Doctor Strange in the Multiverse of Madness»), Helden (Pedro Pascal in «The Last of Us») und Kampfszenen (Courteney Cox als Gale Weathers gegen Ghostface in «Scream VI») wurde auf das jüngere Publikum gezielt. Die Preise haben die Form von goldfarbenen Popcornbechern.

Rita Ora vor ESC: «Ich bin ein europäisches Mädchen»

LIVERPOOL: Die britische Musikerin Rita Ora (32, «For You») erinnert sich vor ihrem Auftritt beim Halbfinale des Eurovision Song Contest an die Bedeutung des Wettbewerbs für ihre Familie. «Es lief jedes Jahr in unserem Haus, als ich aufgewachsen bin. Das war immer ein großes Event. Ich bin ein europäisches Mädchen aus Osteuropa», sagte Ora der Deutschen Presse-Agentur.

Die Musikerin kam 1990 in Pristina im heutigen Kosovo zur Welt. Wenig später wanderte ihre Familie nach Großbritannien aus. Der ESC sei für sie ein ganz besondere Musikereignis. «Der Wettbewerb ist enorm, denn ganz Europa ist vertreten und es gibt dort so viele Talente. In diesem Jahr wird es nochmal spezieller, weil wir der Ukraine Respekt zollen.»

Ora steht beim ersten von zwei Halbfinalen an diesem Dienstag in Liverpool auf der Bühne. Sie präsentiert dort ein Medley ihrer Hits und den aktuellen Song «Praising You», eine moderne Version des Fatboy-Slim-Hits «Praise You» aus den 1990er Jahren. Das Finale des ESC steigt am 13. Mai.