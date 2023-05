Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 01.05.23 | Aktualisiert um: 14:25 | Überblick

Usbeken segnen per Referendum neue Verfassung für das Land ab

TASCHKENT: In der zentralasiatischen Ex-Sowjetrepublik Usbekistan haben die Bürger nach offiziellen Angaben per Referendum mit großer Mehrheit eine neue Verfassung bestätigt. Mit Ja hätten 90,21 Prozent gestimmt, teilte der Chef der Wahlkommission, Sajniddin Nisamchodschajew, am Montag der staatlichen Nachrichtenagentur Uza zufolge mit. Beobachter sehen in der Verfassungsänderung vor allem ein Mittel, um die Amtszeit von Präsident Schawkat Mirsijojew zu verlängern.

Laut Nisamchodschajew lag die Wahlbeteteiligung bei 84,54 Prozent. Damit hätten knapp 16,7 Millionen Usbeken von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht. Die neue Verfassung war zuvor schon von Unter- und Oberhaus des Parlaments verabschiedet worden.

Vorgesehen in der neuen Verfassung ist unter anderem die Verkleinerung des Senats, dem Oberhaus des Parlaments, von 100 auf 65 Abgeordnete. Darüber hinaus wird die Amtszeit des Präsidenten von fünf auf sieben Jahre verlängert und die Todesstrafe abgeschafft.

Zwar darf der Präsident weiterhin nur zwei Amtszeiten regieren. Allerdings kann der seit 2016 autoritär herrschende Amtsinhaber Mirsijojew auch bei der nächsten Wahl 2026 antreten. Seine beiden bisherigen Amtszeiten werden durch die Verfassungsänderung nicht gezählt. Mit einem ähnlichen Verfahren hatte sich 2021 Russlands Präsident Wladimir Putin die Möglichkeit einer ansonsten verfassungswidrigen Wiederwahl gesichert.

Opernstar Rolando Villazón liest mindestens ein Buch pro Woche

DRESDEN: Opernstar Rolando Villazón kann sich ein Leben ohne Bücher nicht vorstellen. «Ich lese mindestens ein Buch pro Woche», sagte der Sänger und Regisseur am Rande einer Neuproduktion von Monteverdis «L'Orfeo» an der Semperoper in Dresden. Der 51 Jahre alte Mexikaner hat selbst schon drei Romane geschrieben. Ein viertes Buch wolle er in «neobarocker Sprache» schreiben. «Ich bin literarisch und musikalisch gern in derselben Zeit unterwegs.» Aktuell lese er deshalb viel aus dem Bereich der «novela picaresca», den Schelmenromanen aus dem 16. und 17. Jahrhundert.

«Gerade in der Corona-Pandemie habe ich viele Bücher noch einmal gelesen. Das ist bis heute so», sagte Villazón. Als Beispiel nannte er den «Steppenwolf» von Hermann Hesse, «Don Quijote» von Miguel de Cervantes, «Frankenstein» von Mary Shelley und «Alice im Wunderland» von Lewis Carroll. Eine literarische Neuentdeckung sei der Argentinier Ricardo Piglia (1941-2017) für ihn gewesen. «Er litt an der unheilbaren Muskel- und Nervenkrankheit ALS und konnte am Ende seines Lebens nicht mehr selbst schreiben, sondern musste alles diktieren.» Villazón lese englische, französische und italienische Literatur im Original, den Rest auf Spanisch.

Monarchie-Gegner kritisieren Aufruf zu Treueschwur für Charles

LONDON: Gegner der britischen Monarchie haben einen Aufruf der Church of England zu einem öffentlichen Treueschwur der Bevölkerung für König Charles III. scharf kritisiert. Das Vorhaben für die Krönung am 6. Mai sei beleidigend und zeige Verachtung für Bürgerinnen und Bürger, sagte Graham Smith von der Organisation Republic der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge. «In einer Demokratie sollte es das Staatsoberhaupt sein, das dem Volk die Treue schwört und nicht andersherum», betonte Smith. «Dieser Unsinn hätte mit Queen Elizabeth II. sterben sollen und nicht Elizabeth überleben.»

Smith kritisierte zudem die Formel, mit der nicht nur Charles, sondern auch seinen «Erben und Nachfolgern» gehuldigt wird. Das sei eine Aufforderung, sich auch zu Charles' Bruder Prinz Andrew zu bekennen, der auf Rang acht der britischen Thronfolge stehe und wegen seiner Verwicklung in einen Missbrauchsskandal äußerst unbeliebt sei, sagte Smith. «Das geht eindeutig zu weit.»

Im Krönungsgottesdienst für Charles am 6. Mai ist erstmals eine «Homage of the People» an den König vorgesehen, ein «Tribut der Menschen». Dies ersetzt die Tradition, dass andere Royals sowie Adlige vor dem König knien und ihm huldigen. Aus der Church of England hieß es, man hoffe, die bedeutende Änderung des Gottesdienstes werde zu einem «großen Schrei in der ganzen Nation und auf der ganzen Welt zur Unterstützung des Königs» führen. Dabei sind die Kirchengemeinde und die Millionen Zuschauer aufgerufen zu sagen: «Ich schwöre Ihrer Majestät wahre Treue sowie Ihren Erben und Nachfolgern gemäß dem Gesetz. So wahr mir Gott helfe.»

Republic hatte zuletzt mit gelben Schildern und der Aufschrift «Not my King» (Nicht mein König) gegen Charles demonstriert. Für den Morgen der Krönung am 6. Mai plant die Gruppe einen Großprotest.