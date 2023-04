Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 25.04.23 | Überblick

Action-Rolle für Arnold Schwarzenegger in «Breakout» geplant

LOS ANGELES: Action-Star Arnold Schwarzenegger war zuletzt 2019 in «Terminator: Dark Fate» in den Kinos zu sehen. Nun hat der 75-Jährige eine schlagkräftige Rolle in dem geplanten Thriller «Breakout» zugesagt. Sie freuten sich darauf, mit dem «legendären» Hauptdarsteller zu arbeiten, zitierten die Branchenblätter «Variety» und «Deadline.com» am Montag (Ortszeit) aus einer Mitteilung des Produktionsteams. Die Regie übernimmt Stuntman und Filmemacher Scott Waugh («Need For Speed»), der zuletzt Sylvester Stallone für «The Expendables 4» vor die Kamera holte.

In «Breakout» verkörpert Schwarzenegger einen Mann namens Terry Reynolds, dessen Stiefsohn im Ausland ein Verbrechen angehängt wurde. Reynolds macht es sich zur Aufgabe, ihn aus dem Gefängnis und aus dem Land herauszuholen. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Jahr in Osteuropa beginnen.

Schwarzenegger-Fans können den Star aber schon früher sehen. Ende Mai läuft beim Streamingdienst Netflix die Agenten-Serie «FUBAR» an, mit Schwarzenegger in seiner ersten Serien-Hauptrolle. Der «Terminator»-Star und Monica Barbaro (32, «Top Gun: Maverick») spielen Vater und Tochter, die zufällig herausfinden, dass sie beide heimlich als CIA-Agenten tätig sind. Trotz der Lügen und Geheimnisse müssen sie sich für einen gemeinsamen Einsatz zusammenraufen.

Cannes ergänzt Hauptwettbewerb um Film mit Sean Penn

PARIS: Das Filmfestival von Cannes hat seinen Hauptwettbewerb um zwei Titel ergänzt.

Zu den nun 19 Filmen, die dieses Jahr um die Goldene Palme kämpfen, gehören jetzt auch «Black Flies» des französischen Regisseurs Jean-Stéphane Sauvaire und «Le Retour» der Französin Catherine Corsini, wie das Festival am Montagabend mitteilte. Sauvaires Drama mit Sean Penn und Tye Sheridan handelt von dem Alltag zweier New Yorker Sanitäter; Corsini erzählt die Geschichte einer Frau, deren jugendliche Töchter auf Korsika ihre ersten Liebesabenteuer erleben. Der Film war wegen einer Masturbationsszene umstritten, die schließlich aus dem Drama geschnitten wurde. Das Festival findet vom 16. bis 27. Mai statt.

US-Sender CNN trennt sich von bekanntem Moderator Don Lemon

WASHINGTON/ATLANTA: Der US-Nachrichtensender CNN und der langjährige Moderator Don Lemon gehen künftig getrennte Wege. «Don wird für immer ein Teil der CNN-Familie sein, und wir danken ihm für seine Einsätze in den vergangenen 17 Jahren», schrieb Senderchef Chris Licht am Montag an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gründe für die Trennung von Lemon nannte Licht nicht - der 57-Jährige gab sich auf Twitter allerdings erbost. Der bekannte Moderator hatte jahrelang eine Abendsendung bei CNN. Seit rund sechs Monaten moderierte er eine neue Frühstückssendung gemeinsam mit zwei Kolleginnen. Auch am Montagmorgen (Ortszeit) trat Lemon noch in der Sendung auf. Einige Stunden später schrieb er auf Twitter: «Ich wurde heute Morgen von meinem Agenten informiert, dass CNN meinen Vertrag beendet hat.»

Zuletzt hatte Lemon mit einem sexistischen Kommentar über die Republikanerin Nikki Haley heftige Kritik auf sich gezogen. Die 51 Jahre alte Bewerberin für das Weiße Haus hatte einen Generationswechsel in der politischen Führung des Landes gefordert und gesagt, einige Politiker hätten ihre besten Jahre hinter sich. Lemon sagte daraufhin im CNN-Frühstücksfernsehen: «Haley ist nicht in ihren besten Jahren. (...) Eine Frau ist in den 20ern, 30ern und vielleicht 40ern in ihren besten Jahren.» Das sei zwar nicht seine Auffassung, aber das könne man zum Beispiel bei Google so nachlesen. Danach hatte Lemon sich entschuldigt und fehlte für einige Zeit in der Sendung «CNN This Morning».

Neuer Prozess wegen angeblicher Copyright-Verletzung gegen Ed Sheeran

NEW YORK: Der britische Sänger Ed Sheeran (32) muss sich erneut vor Gericht mit vorgeworfenen Copyright-Verletzungen auseinandersetzen. Die Erben des 2003 gestorbenen US-Musikers Ed Townsend werfen Sheeran vor, seinen Song «Thinking Out Loud» zumindest teilweise von dem Lied «Let's Get It On» abgeschrieben zu haben, das Townsend mit seinem Kollegen Marvin Gaye veröffentlicht hatte. Die Anwälte von Sheeran weisen den Vorwurf zurück. Es handle sich um allgemein bekannte Akkorde, die jeder Musiker verwenden könne.

Der bereits mehrfach verschobene Prozess begann am Montag mit der Auswahl der Jury, wie das zuständige Gericht in Manhattan der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. US-Medienberichten zufolge will Sheeran in dem Prozess selbst aussagen.

Der Musiker, wie auch einige seiner Kollegen - beispielsweise Robin Thicke und Pharrell Williams - wurden in den vergangenen Jahren immer wieder mit Vorwürfen der Copyright-Verletzung konfrontiert. Während die Kläger Verletzungen ihrer Rechte geltend machen wollen, argumentieren Musiker wie Sheeran damit, dass Noten und Akkorde allgemein zugänglich seien.

Jüngste Tochter von Lionel Richie hat geheiratet

NEW YORK: Die jüngste Tochter von US-Sänger Lionel Richie, Sofia Richie, hat geheiratet. Die 24-Jährige gab am Wochenende in Südfrankreich dem Musik-Unternehmer Elliot Grainge das Jawort, wie sie per Instagram mitteilte. Das Paar hatte sich im April 2022 verlobt.

Schwester Nicole Richie teilte ein Bild, das sie und Sofia im weißen Hochzeitskleid zeigt, und kommentierte: «Ich liebe dich mehr als alles andere.» Vater Lionel Richie (73) war mit Songs wie «Hello» und «All Night Long» weltberühmt geworden. Er war zweimal verheiratet und hat auch noch einen Sohn.

Matthew Perry will Bemerkung über Keanu Reeves aus Buch streichen

LOS ANGELES: Der kanadische Schauspieler Matthew Perry (53), der als Chandler Bing in der Kultserie «Friends» weltberühmt wurde, will eine abfällige Bemerkung über seinen US-Kollegen Keanu Reeves (58) aus künftigen Auflagen seines Buches streichen. «Ich habe eine dumme Sache gesagt», sagte Perry übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge am Wochenende bei einer Buchveranstaltung in Los Angeles. «Das war gemein von mir.»

Perry hatte im vergangenen Jahr seine Autobiografie «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing» veröffentlicht, in der es um seine Schauspiel-Erfolge, aber auch um seinen jahrzehntelangen Kampf gegen die Alkohol-, Drogen- und Tablettensucht geht. Darin schreibt er an einer Stelle auch kurz über seine Bekanntschaft mit dem 1993 gestorbenen Schauspieler River Phoenix und dem 2008 gestorbenen Schauspieler Heath Ledger. «Warum sterben Vordenker wie River Phoenix und Heath Ledger, aber Keanu Reeves ist noch unter uns?» Bereits kurz nach Erscheinen des Buches hatte sich Perry für diesen Kommentar entschuldigt.

Er habe den Namen von Reeves schlicht gewählt, weil dieser in derselben Straße lebe, wie er selbst, sagte Perry nun - und versprach, dass der Name von Reeves in zukünftigen Ausgaben des Buches nicht mehr vorkommen werde. Zudem wolle er sich bei Reeves persönlich entschuldigen. «Wenn ich ihn treffe, entschuldige ich mich. Das war einfach blöd.»

BBC: Restliche ESC-Tickets innerhalb kürzester Zeit ausverkauft

LIVERPOOL: Die restlichen Tickets für den diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) in Liverpool sind am Montag innerhalb kürzester Zeit ausverkauft gewesen. Wie die BBC knapp eineinhalb Stunden nach Verkaufsstart einer zweiten Tranche am Nachmittag mitteilte, waren die meisten Tickets für Previews und Live-TV-Shows der beiden Halbfinals vom 8. bis 11. Mai sowie des Finales am 12. und 13. Mai bereits weg. Die Preise für die Karten lagen zwischen 30 und 380 Pfund (umgerechnet etwa zwischen 34 und 430 Euro). VIP-Logen für zwölf Personen ließen sich auch am Montagnachmittag noch für das Finale buchen - allerdings zu 45.000 Pfund das Stück.

Die ukrainische Gruppe Kalush Orchestra hatte den ESC im vergangenen Jahr gewonnen, daher dürfte eigentlich die Ukraine den Event in diesem Jahr ausrichten. Wegen des andauernden Kriegs wurde die Austragung aber an Großbritannien vergeben, das mit Sam Ryder den zweiten Platz belegt hatte.

In einem Auswahlverfahren setzte sich die Heimatstadt der Beatles, Liverpool, dann als Austragungsort durch. Die Stadtverwaltung kündigte an, ukrainische Kultur in den Vordergrund der Feierlichkeiten in der Stadt zu stellen. Bürgermeisterin Joanne Anderson kündigte die «beste Party aller Zeiten» an.

Zeitplan: König Charles wird am Mittag des 6. Mai gekrönt

LONDON: König Charles III. wird genau am Mittag gekrönt. Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, werde dem britischen Monarchen am 6. Mai um 12.00 Uhr (Ortszeit, 13.00 Uhr MESZ) in der Londoner Westminster Abbey die Edwardskrone aufs Haupt setzen, meldete die Nachrichtenagentur PA am Montag. Daraufhin ertönen Trompeten, und landesweit werden Salutschüsse abgefeuert.

Wie aus einer PA-Übersicht hervorgeht, dauert der Gottesdienst mit etwa 2000 Teilnehmern insgesamt zwei Stunden und damit etwas länger als bisher gedacht. Demnach betreten Charles und Königsgemahlin Camilla die Kirche um 11.00 Uhr durch das Hauptportal, nachdem sie zuvor den Weg vom Buckingham-Palast in einer Staatskutsche zurückgelegt haben. Um 13.00 Uhr beginnt dann die prunkvolle Prozession zurück zum Buckingham-Palast, den das Krönungspaar in der goldenen Staatskutsche nach exakt 33 Minuten erreichen soll. Der Festzug dauert damit genauso lange wie auf dem Hinweg - dann aber nutzen Charles und Camilla eine andere Kutsche.

Im Garten des Stadtschlosses nehmen der König und die Queen ein royales Salut entgegen, bevor sie sich gemeinsam mit der engsten Familie gegen 14.15 Uhr auf dem Balkon dem Volk zeigen. Die öffentlichen Feierlichkeiten am Samstag enden mit einem Überflug einer Kunstfliegerstaffel.

Charles' jüngerer Sohn Prinz Harry wird aller Voraussicht nach nicht auf dem Balkon dabei sein, da er seine königlichen Pflichten abgelegt hat und kein «working Royal» mehr ist. Es wird erwartet, dass der 38-Jährige, dessen Verhältnis zu Charles und Bruder Prinz William schwer beschädigt ist, bald nach der Krönung zurück in die USA reist, wo er mit Ehefrau Herzogin Meghan und den gemeinsamen Kindern Prinz Archie, der am Krönungstag vier wird, und Prinzessin Lilibet lebt.

Sachsens Ex-Innenminister Eggert: Es ist immer noch eine Freundschaft (Foto-Archiv)

DRESDEN: Die Lebensbeichte des einst ersten schwarzen Vorzeige-Polizisten Sachsens und deren Verfilmung haben Sam Meffire und den damaligen Innenminister Heinz Eggert nach 30 Jahren wieder zusammengeführt. «Vor einem Monat habe ich ihn das erste Mal wieder gesehen, in Dresden», sagte der 75-Jährige nach der Weltpremiere der deutschen Serie «Sam - Ein Sachse» des Streamingdienstes Disney+ in Berlin der Deutschen Presse-Agentur. «Wir haben über all das gesprochen, was passiert ist.» Die Serie erzählt von Meffires Aufstieg nach der Wende, dessen Absturz in die Kriminalität und den Weg hinaus. Eggerts Interesse an Meffire wurde erst wieder geweckt mit dem Film, der ab dem 26. April gestreamt werden kann. «Wir sind in Verbindung, es ist eigentlich immer noch eine Freundschaft.»

Rod Stewart will weitere Vorsorge-Scans in Großbritannien bezahlen (Foto-Archiv)

LONDON: Popstar Rod Stewart (78) will erneut Vorsorge-Scans für Patienten mit Krebsverdacht bezahlen und hat die Verantwortlichen für das britische Gesundheitswesen scharf kritisiert. Auf seine Angebote bekomme er keine Antworten, sagte der Brite («The First Cut is the Deepest») der Nachrichtenagentur PA. «Es ist, als würde man den Kopf gegen eine Mauer schlagen.» Dabei würden MRT-Untersuchungen dringend benötigt. «Ich bin bereit, dafür zu bezahlen. 30 oder 40 in ein paar Stunden, aber es gibt niemanden, der das in meinem Auftrag übernimmt», sagte Sir Rod. Der Musiker hatte bereits im Februar mehrere Vorsorge-Scans bezahlt, nachdem er die Aktion aus Frust über die konservative britische Regierung überraschend live im Fernsehen angekündigt hatte. Stewart hatte selbst mit Krebs zu kämpfen.

Reicher Patenonkel von Prinz George hat sich verlobt (Foto-Handout)

LONDON: Der Patenonkel von Prinz George und einer der reichsten Briten hat sich verlobt. Der 32-jährige Hugh Grosvenor, Herzog von Westminster, habe seiner Freundin Olivia Henson auf dem Familienanwesen Eaton Hall einen Heiratsantrag gemacht, berichtete die Zeitung «Times» am Montag. «Mitglieder der beiden Familien sind völlig begeistert über die Nachricht», zitierte das Blatt aus einer Mitteilung. Die Familie hat enge Bande zu den Royals, so ist Grosvenor selbst ein Patensohn von Georges Großvater König Charles III. Die Familie hat ein geschätztes Vermögen von knapp zehn Milliarden Pfund (11,3 Mrd Euro), das Grosvenor 2016 nach dem Tod seines Vaters erbte.

Deutsch-polnischer Literaturpreis für Marcel Beyer und Tomasz Rózycki

GÖTTINGEN: Der Samuel-Bogumil-Linde-Preis 2023 geht an Marcel Beyer und Tomasz Rózycki. Der deutsche Literat und der polnische Schriftsteller sollen die Auszeichnung am 29. Oktober im Göttinger Alten Rathaus entgegennehmen. Der deutsch-polnische Literaturpreis ist mit 5000 Euro (circa 20.900 polnische Zloty) dotiert.

Der in Tailfingen (Baden-Württemberg) geborene Marcel Beyer befasste sich in seinen Arbeiten bisher unter anderem kritisch mit der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland. Zudem arbeitete er für Literatur- und Musikzeitschriften sowie Universitäten. Tomasz Rózycki lehrte unter anderem an der Universität in seinem Geburtsort Opole (Polen) französische Literatur und Sprache. Zudem arbeitet er als Übersetzer, hauptsächlich von französischer Lyrik.

Der Linde-Preis wird seit 1996 jährlich verliehen. Er ist ein gemeinsames Projekt der Partnerstädte Göttingen und Torun (Polen). Die Auszeichnung ist nach dem polnischen Sprachforscher Samuel Bogumil Linde (1771-1847) benannt. Mit ihm werden Autoren und Autorinnen geehrt, die mit ihren Worten Menschen, Gesellschaften und Nationen zum gemeinsamen Gespräch führen.

Sängerin Grimes hätte nichts gegen KI-Song mit ihrer Stimme (Foto-Archiv)

BERLIN: Die kanadische Musikerin Grimes («Oblivion») hätte nach eigenen Worten nichts dagegen, wenn eine Künstliche Intelligenz (KI) ein Lied mit ihrer Stimme generiert. «Ihr könnt meine Stimme verwenden, ohne eine Strafe zu fürchten», schrieb die 35-Jährige bei Twitter. Dazu postete sie einen Screenshot eines Artikels über das KI-Duett zwischen Drake und The Weeknd, das in den vergangenen Tagen für Aufregung sorgte. Sie teile 50 Prozent der Tantiemen für jeden erfolgreichen KI-generierten Song, der ihre Stimme verwendet, schrieb Grimes weiter. «Das ist der gleiche Deal wie mit jedem anderen Künstler, mit dem ich zusammenarbeite.» Grimes - mit bürgerlichem Namen Claire Elise Boucher - hat zwei gemeinsame Kinder mit dem Unternehmer und Twitter-Besitzer und Tesla-Gründer Elon Musk.