Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 27.03.23 | Aktualisiert um: 13:15 | Überblick

«Es ist an der Zeit» - Sylvester Stallone möchte wieder malen

BERLIN: Action-Ikone Sylvester Stallone («Rocky», «Rambo») möchte sich nach eigenen Worten wieder seiner Malerei widmen. «Es ist an der Zeit, wieder mit dem Malen anzufangen», schrieb der 76-Jährige bei Instagram. Dazu postete der Schauspieler Fotos von mehreren Gemälden. Malen sei für ihn ähnlich wie ein Drehbuch für einen Kurzfilm zu schreiben. «Aber anstelle von Worten benutzt du Pinselstriche und Farben, um deine Geschichte zu erzählen.»

Der Schauspieler und Filmemacher malt seit jungen Jahren und hat sich auch als Sammler intensiv mit zeitgenössischer Kunst befasst. Im Dezember 2021 zeigte Stallone erstmals in Deutschland eine umfassende Ausstellung seiner Kunstwerke. Im Osthaus Museum in Hagen präsentierte der Hollywood-Star eine große Retrospektive.

Nach Unfall: Jeremy Renner postet Video von sich auf Laufband

RENO: Hollywoodstar Jeremy Renner («Avengers: Endgame») berichtet von Erfolgen bei der Genesung nach seinem schweren Schneeräum-Unfall. Bei Instagram und Twitter teilte der 52-Jährige ein Video von sich beim Training auf einer Maschine, die wie ein Anti-Schwerkraft-Laufband aussieht. Neben ihm steht ein Mann, der ihn fragt, ob Renner die Schrittbewegung selbst ausführt. Renner bestätigt mit «korrekt» und erklärt, dass seine Beine dank der Maschine lediglich einen Teil seines Körpergewichtes tragen müssten.

Der Schauspieler war am Neujahrstag von einem Schneepflug überrollt worden, als er nach starken Schneefällen in der Bergregion nahe Lake Tahoe ein steckengebliebenes Fahrzeug freiräumen wollte. Per Hubschrauber wurde er in die nahe gelegene Klinik in Reno (Nevada) gebracht. Dort musste er operiert werden. Der Hollywoodstar brach sich nach eigenen Worten mehr als 30 Knochen bei dem Unfall.

Jeff Goldblum spielt morgens gern Klavier

BERLIN: US-Schauspieler Jeff Goldblum (70) spielt nach eigenen Worten jeden Tag Klavier. «Es ändert den ganzen Tag für mich, Klavier zu spielen. Und besonders, den Tag mit Klavier zu beginnen», sagte Goldblum («Jurassic Park», «Independence Day»), der seit Jahren auch als Jazz-Musiker auftritt, der Deutschen Presse-Agentur. Er versuche es auch, wenn er nicht zu Hause ist. «Manchmal, wenn ich unterwegs bin, finde ich tagsüber nur Musikläden oder Nachtclubs oder Hotellobbys», sagte Goldblum. Dort habe er schon häufig gespielt, um zu üben. Die Menschen fragten dann: «Hey, Jeff Goldblum, nicht wahr? Was machst Du hier?» Er erkläre dann, dass er «seine Hausaufgaben» machen müsse. Häufig entwickelten sich daraus Gespräche.

Mit der Combo The Mildred Snitzer Orchestra, mit der Goldblum seit den 1990er Jahren auftritt, brachte der Schauspieler bereits zwei Alben heraus. Ende März ist nun eine neue EP erschienen, auf der die Band Klassiker wie Henry Mancinis «Moon River» oder Cole Porters «Don't Fence Me In» neu interpretiert. Zu diesem Anlass geben Goldblum und die Band auch in Europa Konzerte. Am Montag (3. April) ist ein Auftritt in Berlin geplant.