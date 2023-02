Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 06.02.23 | Überblick

«Harry's House» von Harry Styles bei Grammys Album des Jahres

LOS ANGELES: Die Auszeichnung für das beste Album des Jahres bei den Grammys geht in diesem Jahr an Harry Styles für seine Platte «Harry's House». Der 29-jährige Brite setzte sich in der Nacht zum Montag unter anderem gegen «Music Of The Spheres» von Coldplay, Beyoncés «Renaissance» und «30» von Adele durch.

«So etwas passiert Menschen wie mir nicht sehr häufig», sagte Styles sichtlich berührt, nachdem er die finale Trophäe des Abends von einem Fan übergeben bekommen hatte. «Ich bin sehr, sehr dankbar.»

Die 65. Grammy-Musikpreise wurden in der Nacht zum Montag in Los Angeles verliehen. Moderiert wurde die Gala erneut von Comedian Trevor Noah. Insgesamt sollten dieses Jahr laut Veranstalter Grammys in 91 Kategorien vergeben werden.

Aufnahme des Jahres: Lizzos «About Damn Time» mit Grammy geehrt

LOS ANGELES: Für ihren Song «About Damn Time» sind Lizzo und ihr Produzententeam bei den Grammys mit dem Preis für die Aufnahme des Jahres ausgezeichnet worden. Sie setzten sich dabei unter anderem gegen «As It Was» von Harry Styles, «Break my Soul» von Beyoncé und «The Heart Part 5» von Kendrick Lamar durch.

«In einer Welt voller Dunkelheit und viel gruseligem Scheiß will ich daran glauben, dass Menschen von Natur aus gut sind», sagte Lizzo in ihrer Dankesrede. Die 34-Jährige engagiert sich für Diversität, Gleichstellung und ein positives Körperbild.

Bei dem wichtigsten Musikpreis der Welt werden in zwei großen Kategorien Auszeichnungen für das beste Lied vergeben: Der Grammy für die «Aufnahme des Jahres» ehrt das Produzententeam und die Soundingenieure, die Auszeichnung «Song des Jahres» gilt den Komponisten und Songwritern.

Beyoncé mit 32 Preisen erfolgreichster Grammy-Star jemals

LOS ANGELES: US-Sängerin Beyoncé hat mit 32 Auszeichnungen den Rekord für die meisten Grammys aller Zeiten aufgestellt. Der 41-jährige Superstar gewann bei der Verleihung des bedeutenden Musikpreises am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles in der Kategorie Best Dance/Electronic Album mit ihrer Platte «Renaissance» und überholte in der Grammy-Geschichte damit den bereits gestorbenen britisch-ungarischen Dirigenten Georg Solti mit 31 Preisen. «Ich versuche, nicht zu emotional zu sein. Ich versuche, diese Nacht einfach zu anzunehmen», sagte Beyoncé sichtlich gerührt.

Beyoncé gehört mit Dutzenden Millionen verkaufter Platten und sieben Studioalben, die in den USA alle auf Platz eins der Charts landeten, zu den erfolgreichsten Musikerinnen und Musikern der Welt - und zu den reichsten. In den Charts stellte sie bereits mehrere Rekorde auf. Sie hatte im Sommer nach sechs Jahren Pause ihr siebtes Studioalbum «Renaissance» veröffentlicht.

Auf der tanzbaren Platte brachte sie den Zeitgeist wieder einmal auf den Punkt. Bei der Verleihung am Sonntag in Los Angeles könnte vor allem die Hitsingle «Break My Soul» den Unterschied machen: Der Song war unter anderem in den beiden Hauptkategorien «Bester Song» und «Beste Aufnahme» des Jahres sowie in mehreren weiteren Sparten nominiert. Zudem ging «Renaissance» als bestes Album an den Start.

Deutsche Kim Petras gewinnt mit Sam Smith Grammy für «Unholy»

LOS ANGELES: Die in Köln geborene Sängerin Kim Petras und der britische Sänger Sam Smith sind bei den diesjährigen Grammys für ihren Clubhit «Unholy» ausgezeichnet worden. Bei der Verleihung am Sonntagabend (Ortszeit) gewannen sie die Trophäe als bestes Pop-Duo. Damit ist die Deutsche der erste Transmensch in der Geschichte der Grammys, der in dieser Kategorie ausgezeichnet wurde.

«Unholy» schaffte es im Herbst 2022 auf Platz Eins in Großbritannien und den USA. Das Lied handelt von einem Familienvater, der sich in einem Stripclub vergnügt.

