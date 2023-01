Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 02.01.23 | Aktualisiert um: 13:55 | Überblick

Jeremy Renner nach Unfall beim Schneeräumen in Klinik

BERLIN: US-Schauspieler Jeremy Renner («Avengers: Endgame», «Arrival») hat sich am Sonntag beim Schneeräumen verletzt. «Wir können bestätigen, dass sich Jeremy in einem kritischen, aber stabilen Zustand befindet», wurde ein Sprecher des 51-Jährigen unter anderem von den Branchenblättern «Variety» und «The Hollywood Reporter» zitiert. «Seine Familie ist bei ihm und er wird hervorragend versorgt», hieß es. Weitere Details zu dem Unfall, auch wo genau er sich ereignete, waren zunächst nicht bekannt. Den Berichten zufolge soll der Schauspieler ein Grundstück im Bundesstaat Nevada besitzen.

Jeremy Renner spielte unter anderem in der Superhelden-Reihe «Avengers» und in zwei «Mission: Impossible»-Filmen mit. Für seine Hauptrolle in dem Kriegsdrama «Tödliches Kommando - The Hurt Locker» (2008) war er 2010 für einen Oscar nominiert. Eine zweite Nominierung erhielt er ein Jahr später für seine Nebenrolle in Ben Afflecks Actionkrimi «The Town» (2010).

Neuer Dschungelcamp-Moderator Köppen bekam Tipps von Sonja Zietlow

KÖLN: Moderator Jan Köppen hat vor seiner Premiere als neuer Moderator des RTL-Dschungelcamps Tipps von seiner erfahrenen Kollegin Sonja Zietlow bekommen. Sie seien zusammen essen gewesen, berichtete Köppen der Deutschen Presse-Agentur. «Das war wie ein klassisches Kennenlernen und ein Gespräch über die Welt und Hunde», sagte er. «Mit offenen Armen» habe ihm Zietlow viele Tipps gegeben.

«Da ging es um ganz banale Sachen wie die Temperatur in Australien und den Schlafrhythmus. Sie forderte mich zum Beispiel auf, einen Tageslicht-Wecker zu kaufen. Weil man damit nachts besser wach wird als von einem Wecker im Handy», sagte Köppen. Seine Einschätzung: «Sonja ist ein lebender Dschungel-Reise-Blog.»

Der 39-Jährige moderiert die Reality-Show «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus» von RTL - bekannt als Dschungelcamp - 2023 zum ersten Mal. Die Staffel startet am 13. Januar. Unter anderem wegen der Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Australien sind die Produktionsbedingungen der Live-Sendungen speziell.

Köppen beerbt Daniel Hartwich, der bislang an der Seite von Sonja Zietlow durch die Sendung geführt hatte. Zietlow dagegen ist schon seit Start des Formats im Jahr 2004 dabei.

Japans Kaiser und seine Familie grüßen das Volk zu Neujahr

TOKIO: Japans Kaiser Naruhito und seine Familie haben zum Beginn des neuen Jahres Tausende Menschen vom Balkon ihres Palasts gegrüßt. «Ich hoffe, dass dieses Jahr ein friedliches und gutes Jahr für Sie alle wird», sagte der Monarch am Montag hinter einer Schutzmaske auf dem verglasten Balkon des Chowa-Den-Palasts in Tokio, vor dem sich die Bürgerinnen und Bürger bei Sonnenschein mit wehenden Nationalfähnchen eingefunden hatten. Es war wegen der Corona-Pandemie das erste Mal seit 2020, dass sich der Kaiser in Begleitung seiner Gemahlin, Kaiserin Masako, und anderen Familienmitgliedern seinen Untertanen zum Neujahrsauftritt zeigte. Auch die Tochter des Monarchenpaares, Prinzessin Aiko, war nach dem Erreichen ihrer Volljährigkeit im Jahr 2021 zum ersten Mal dabei.

In den beiden Vorjahren war der Neujahrsauftritt wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Das hatte es seit 1990 nicht gegeben. Damals war die Trauer um den Tod von Kaiser Hirohito, den Großvater des heutigen Tenno, der Grund. Obwohl Japan inzwischen die achte Infektionswelle erlebt, hat das Inselreich die Restriktionen für die Bevölkerung gelockert. Deswegen entschied auch das Haushofamt, den Neujahrsauftritt des Tenno wieder zuzulassen - aber eingeschränkt.

Im Laufe des Tages sollten Kaiser Naruhito und seine Familie sechs Mal auf dem Balkon erscheinen, wobei insgesamt nur etwa 9600 per Los ausgewählte Bürgerinnen und Bürger auf das Gelände gelassen werden sollten. In normalen Jahren kommen Zehntausende Menschen dort hin. Diesmal galt ein Mindestabstand von einem Meter. Auch mussten die Besucherinnen und Besucher Maske tragen - was in Japan aber ohnehin nach wie vor so gut wie jeder freiwillig macht.

Kabarettist Emil Steinberger lernt zum 90. Geburtstag Malen mit Öl

BASEL: Der Schweizer Kabarettist Emil Steinberger will seinen 90. Geburtstag (6. Januar) bei einem Malkurs verbringen. Feiern sei nicht sein Ding, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Mit seiner Frau Niccel, die selbst gestalterisch tätig ist, habe er sich bei einem Kunstmaler angemeldet, um die Ölmalerei zu lernen. Nach dem Besuch der Kunstgewerbeschule in den 1960er Jahren hat Steinberger immer schon gezeichnet und auch mal ausgestellt. Aber Öl sei für ihn Neuland. «Die Technik muss ich jetzt mal lernen», sagte er.

Große Feste sind ihm ein Graus. «Ich kenne Leute, die ihren 90. mit Bankett und vielen Gästen gefeiert haben, und dann vom Stress tot umgefallen sind», sagt er.