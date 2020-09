Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 21.09.20 | Aktualisiert um: 14:30 | Überblick

Pop-Sängerin Lady Gaga: «Ich hasste es, berühmt zu sein»

BERLIN: Pop-Sängerin Lady Gaga («Poker Face») hat sich in einem emotionalen Interview zu den Schattenseiten ihres großen Erfolgs geäußert. «Ich hasste es, berühmt zu sein. Ich hasste es, ein Star zu sein. Ich fühlte mich erschöpft und verbraucht», sagte die 34-Jährige dem US-Sender «CBS» am Sonntag (Ortszeit). Zu schaffen machten ihr die große Aufmerksamkeit, die ihr für ihre Musik entgegengebracht wurde: «Mein größter Feind ist Lady Gaga, das habe ich gedacht. Mein größter Feind ist sie», sagte die Musikerin.

Die Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Stefani Joanne Angelina Germanotta heißt, sagte in dem Interview, dass sie sogar Selbstmordgedanken plagten. «Ich verstand nicht, warum ich leben sollte, außer um für meine Familie da zu sein. Das waren reale Gedanken und Gefühle, warum sollte ich hier bleiben?» Ein Auslöser für die Gedanken seien aufdringliche Fans, die ihr im Supermarkt ein Smartphone vor das Gesicht hielten, um ein Foto zu machen. Sie habe in solchen Situationen Panik und Schmerzen am ganzen Körper gehabt. «Es ist, als wäre ich ein Objekt und keine Person.»

Verschiedene Menschen hätten sich über mehrere Jahre um sie gekümmert. Heute ginge es ihr körperlich und physisch besser, sagte die Sängerin.

Familienepos «Succession» gewinnt Emmy als beste Dramaserie

LOS ANGELES: Das opulente Familienepos «Succession» hat am Sonntagabend in Los Angeles den Emmy Award als beste Dramaserie des Jahres gewonnen.

Die Reihe erzählt davon, wie die erwachsenen Kinder des alternden Patriarchen Logan Roy um dessen Medienimperium kämpfen. Zuvor hatten für «Succession» unter anderen auch Jeremy Strong als bester Hauptdarsteller und Andrij Parekh als bester Regisseur den wichtigsten Fernsehpreis der Welt gewonnen. Die lose an den Gründer des rechtskonservativen US-Senders Foxnews, Rupert Murdoch, angelehnte HBO-Serie läuft in Deutschland beim Pay-TV-Sender Sky Atlantic HD. Sie gewann in diesem Jahr insgesamt sieben Emmys.