Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

ISTANBUL: Die türkische Sängerin Gülsen ist aus dem Hausarrest entlassen worden. Allerdings darf sie das Land nicht verlassen und muss sich wöchentlich bei der Polizei melden, wie ihr Anwalt Emek Emre am Montag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die 46-Jährige ist wegen Bemerkungen über religiöse Bildungseinrichtungen angeklagt worden.

Gülsen drohen wegen des Vorwurfs der öffentlichen Volksverhetzung bis zu drei Jahre Haft. Die Vorwürfe stehen in Zusammenhang mit Äußerungen auf einem Konzert im April. Dort hatte die Sängerin gesagt, die «Perversität» eines Kollegen sei auf dessen Zeit an einer Imam-Hatip-Schule zurückzuführen - Gülsen entschuldigte sich öffentlich für die Aussage und erklärte, sie habe nur gescherzt. Der Prozess gegen die populäre Künstlerin soll am 21. Oktober in Istanbul beginnen.

Imam-Hatip-Schulen sind staatliche Bildungseinrichtungen, die einen Schwerpunkt auf religiöse Ausbildung legen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan war etwa Schüler einer solchen Schule. Aufgrund der zunehmenden Zahl der religiösen Schulen werfen Kritiker der Regierung eine Islamisierung der Türkei vor. In der türkischen Verfassung ist die Trennung von Staat und Religion festgeschrieben.

Gülsen Colakoglu, wie die Sängerin mit vollem Namen heißt, war erst verhaftet und dann in den Hausarrest entlassen worden. Das Vorgehen gegen die beliebte Sängerin löste nicht nur unter Künstlern im Land große Empörung aus.

LONDON: König Charles III. (73) und seine Frau Camilla (75) haben am Montagmorgen in einer feierlichen Zeremonie in London die Beileidsbekundungen des britischen Parlaments entgegengenommen. Die beiden wurden von den Parlamentariern des Unter- und des Oberhauses in der Westminster Hall empfangen, wo von Mittwoch an der Sarg der gestorbenen Queen Elizabeth II. aufgebahrt werden soll. «Das Parlament ist das lebende und atmende Instrument unserer Demokratie», sagte Charles, der die Queen als «my darling late mother» (meine geliebte gestorbene Mutter), bezeichnete. Er wolle dem Vorbild seiner Mutter folgen, «die kostbaren Prinzipien der konstitutionellen Regierung, die unserer Nation zugrunde liegen» zu erhalten, sagte Charles weiter. Zum Abschluss wurde die Nationalhymne «God save the King» gesungen.

LONDON: Queen-Enkel Prinz Harry hat seine gestorbene Großmutter Elizabeth II. als «Kompass» und Vorbild für Dienst und Pflichterfüllung gewürdigt. «Sie wurde weltweit bewundert und respektiert. Ihre unerschütterliche Anmut und Würde blieben ihr ganzes Leben lang über und sind jetzt ihr ewiges Vermächtnis», schrieb Harry in einer Mitteilung, die am Montag auf der Seite seiner Stiftung Archewell veröffentlicht wurde. Der endgültige Abschied mache ihn traurig, schrieb Harry direkt an seine «Granny» (Oma) gerichtet. Gleichzeitig sei er dankbar für ihre Begegnungen - «von meinen frühesten Kindheitserinnerungen mit Dir über das erste Treffen mit Dir als meiner Oberbefehlshaberin bis zum ersten Moment, als Du meine wundervolle Frau trafst und Deine geliebten Urenkel umarmtest.» Harry betonte: «Ich schätze diese Zeiten, die ich mit Dir geteilt habe und all die anderen besonderen Momente dazwischen.»

BERLIN: Modeschöpfer Harald Glööckler (57) hat aus gesundheitlichen Gründen vorerst alle Termine abgesagt und sich in ärztliche Behandlung begeben. «Bei mir wurde ein Bandscheibenvorfall im Nacken festgestellt», sagte Glööckler am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Zwei Nervenwurzeln sind eingeklemmt. Ich hatte noch nie solche Schmerzen.» Am Wochenende habe er deswegen eine Notfallambulanz aufgesucht. Derzeit sei er unter starken Schmerzmitteln und habe auch Spritzen erhalten. Er habe schon früher einmal einen Bandscheibenvorfall erlitten. «Aber das war nicht so fürchterlich.»

KÖLN: Schauspielerin Iris Berben («Altes Land») ist beim Deutschen Fernsehpreis dieses Jahr die Ehrenpreisträgerin. «Iris Berben gehört zweifellos zu den ganz Großen unter Deutschlands Schauspielerinnen», würdigte ZDF-Intendant Norbert Himmler die 72-Jährige in einer Mitteilung vom Montag. «Sie ist im besten Sinne des Wortes eine großartige Charakterdarstellerin, die Film- und Fernsehschaffende sowie nicht zuletzt das Publikum seit Jahrzehnten inspiriert.» Zu den Stiftern des Preises gehören neben dem ZDF auch ARD, RTL, Sat.1 und die Deutsche Telekom. Berben wird die Ehrung am 14. September in der ZDF-Gala «Die TV-Highlights des Jahres» erhalten.

KÖLN: Schauspielerin Iris Berben («Altes Land») ist beim Deutschen Fernsehpreis dieses Jahr die Ehrenpreisträgerin. «Iris Berben gehört zweifellos zu den ganz Großen unter Deutschlands Schauspielerinnen», würdigte ZDF-Intendant Norbert Himmler die 72-Jährige in einer Mitteilung vom Montag. «Sie ist im besten Sinne des Wortes eine großartige Charakterdarstellerin, die Film- und Fernsehschaffende sowie nicht zuletzt das Publikum seit Jahrzehnten inspiriert.» Zu den Stiftern des Preises gehören neben dem ZDF auch ARD, RTL, Sat.1 und die Deutsche Telekom. Berben wird die Ehrung am 14. September in der ZDF-Gala «Die TV-Highlights des Jahres» erhalten.

ZDF-Mann Himmler hob auch das «ebenso vielfältige wie ernsthafte gesellschaftspolitische Engagement» des TV-Stars hervor. «Mit ihrem herausragenden Einsatz für Toleranz und Humanität und gegen Rassismus, Antisemitismus und Neonazismus bezieht sie eindeutig und mutig Position.» Die in Detmold bei Bielefeld geborene Berben sei «nicht nur eine der bekanntesten, sondern auch eine der profiliertesten und vielseitigsten Schauspielerinnen Deutschlands». Dass sie auch international überzeuge, zeige Berben derzeit in dem aktuellen Film des schwedischen Regisseurs Ruben Östlund: Sie spielt in der Tragikomödie «Triangle of Sadness» mit, die im Mai bei den Filmfestspielen in Cannes mit der Goldene Palme ausgezeichnet wurde.

Zu den früheren Ehrenpreisträgern beim Deutschen Fernsehpreis gehören Thomas Gottschalk, Senta Berger, Jürgen von der Lippe, Frank Elstner, Inge Meysel und Günter Wallraff. 2021 bekam ihn Hape Kerkeling. Der Deutsche Fernsehpreis wird seit 1999 für hervorragende TV-Leistungen verliehen. In diesem Jahr liegt die Federführung beim ZDF. Der Fernsehpreis verteilt sich 2022 über zwei Abende in Köln - und zwar den 13. und 14. September. Die von Barbara Schöneberger (48) moderierte Primetime-Show-Gala ist am 14. September um 20.15 Uhr.