Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 29.08.22 | Überblick

Taylor Swift holt Top-Preis bei MTV Video Music Awards

NEWARK: Taylor Swift hat bei der Verleihung der MTV Video Music Awards die begehrte Trophäe für das Video des Jahres gewonnen. Die 32-jährige Sängerin holte mit ihrem Song «All Too Well» (Taylor's Version) auch die Preise in den Sparten «Beste Regie» und für das beste Langspiel-Musikvideo. In ihrer Dankesrede teilte sie den Fans mit, dass sie im Oktober ein neues Album herausbringen werde.

Die Preise des Musiksenders MTV wurden am Sonntagabend (Ortszeit) im Prudential Center in Newark (US-Bundesstaat New Jersey) vergeben. Harry Styles gewann mit «Harry's House» den Preis für «Album des Jahres», Billie Eilish mit «Happier Than Ever» die Auszeichnung für den Song des Jahres. Jack Harlow und Lil Nas X holten mehrere Trophäen, darunter für die beste Zusammenarbeit («Industry Baby»). Weitere Preisträger waren Bad Bunny, Dove Cameron, Nicki Minaj, Lizzo und die italienische Rockband Måneskin.

Rapperin Minaj nahm auch den Ehrenpreis «Michael Jackson Video Vanguard Award» entgegen. Die Trophäe wird in Erinnerung an den Videoclip-Vorreiter Michael Jackson vergeben.

Die VMA-Preise werden seit 1984 verliehen. Fans können online für ihre Favoriten stimmen. Als Trophäe gibt es einen «Moonman» - einen kleinen Astronauten auf dem Mond, der eine MTV-Fahne in der Hand hält.

Otto Waalkes zeichnete als Junge auf Tapeten-Musterbüchern

WERL: Kult-Komiker Otto Waalkes, der in Nordrhein-Westfalen seine bisher größte Gemälde-Ausstellung eröffnet hat, malte als Junge auf der Rückseite von Tapeten-Musterbüchern. Da sein Vater solche Bücher als Malermeister mitbrachte, habe er immer Papier zur Verfügung gehabt, sagte der in den Nachkriegsjahren geborene Waalkes (74) der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Ausstellungseröffnung am Wochenende in Werl. Beim Zeichenwettbewerb eines Kaufhauses sei er als Kind disqualifiziert worden, weil man ihm nicht geglaubt habe, dass er die eingereichten Zeichnungen selbst angefertigt hatte.

Sein Markenzeichen, den Ottifanten, habe er als Schüler im ostfriesischen Emden entworfen und in den Ausgaben der Schülerzeitung untergebracht. Das Tier ist Waalkes zufolge Resultat eines missglückten Selbstporträts. Als Jugendlicher habe er sich im Seitenprofil zeichnen wollen, das sei aber nicht gelungen. «Da habe ich die Augen etwas vergrößert, den Rüssel verlängert» - die Geburtsstunde des Ottifanten. Rund 180 Gemälde von Otto Waalkes sind bis 24. September bei den Walentowski Galerien in Werl zu sehen. Dort werden auch Arbeiten von Udo Lindenberg präsentiert.

Mafia-Memorabilien in Kalifornien teuer versteigert

LOS ANGELES: Ein von Mafioso Al Capone handgeschriebener Brief und eine Medaille, die einst dem Gangsterboss Meyer Lansky gehörte, zählen zu den Hunderten Stücken, die am Sonntag (Ortszeit) in Kalifornien versteigert worden sind. Im Rahmen der Auktion «Gangster, Politiker, Cowboys and Astronauten» kamen Pistolen, Briefe, Kleidungsstücke, Möbel, Fotos und andere Andenken an berühmte und berüchtigte Personen unter den Hammer.

Ein dreiseitiger Brief, den Verbrecher-König Al Capone (1899-1947) aus seiner Zelle in dem berüchtigten Alcatraz-Gefängnis an sein einziges Kind, Albert Francis 'Sonny' Capone, schrieb, wurde für 44.800 Dollar (rund 45.000 Euro) versteigert. Ebenso viel zahlte ein Bieter für eine Medaille, die dem Unterwelt-Boss Meyer Lansky 1945 von US-Präsident Harry S. Truman in einer geheimen Zeremonie im Weißen Haus verliehen worden war. Damit wurden Lanskys (1902-1983) Kontakte zur Mafia-Kollegen in Italien gewürdigt, die dort den Alliierten im Zweiten Weltkrieg geholfen hatten.

Eine Sammlung von 17 Fliegen, die Lansky gehörten und von ihm getragen wurden, brachten knapp 7000 Dollar ein. Eine Zigarettendose aus Silber, ein Geschenk von Gangster Benjamin «Bugsy» Siegel an Lansky, wurde für 6400 Dollar versteigert.

Die Stücke stammten aus dem Besitz von Jay Bloom, dem früheren Leiter eines Mafia-Museums in Las Vegas. In den Anfängen der Glücksspiel-Stadt im US-Staat Nevada hatte die Mafia dort großen Einfluss. Filme wie «Bugsy» und «Casino» drehten sich um die Unterweltgeschäfte in Las Vegas.

Kinderstar Lewe Wagner freut sich auf TV-Herbst voller Lewe Wagners

HAMBURG: Der Kinderdarsteller Lewe Wagner («Lauras Stern») freut sich auf die Erstausstrahlungen seines dritten, vierten und fünften Films - und zwar alle in diesem Monat auf ARD und ZDF. «Die Filme schaue ich mir mit meiner Mutter an. Und dann noch mit ganz vielen anderen Freunden. Also unser Wohnzimmer wird rappelvoll sein», sagte der Zehnjährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Ob er nervös sei? «Nervös? Naja, ein bisschen schon. Aber ich kenn das Drehbuch ja.» Daher überwiege die Freude. Angesprochen auf die Frage, ob er als Erwachsener weiter schauspielern will, sagt der junge Hamburger: «Das fragen mich viele Leute. Ich bin mir da noch gar nicht so sicher. Also, die Schauspielerei will ich weiterhin machen. Aber so richtig, dass ich sagen kann, ich will das und das machen, weiß ich tatsächlich noch gar nicht. Ich werde mal gucken.»

Lewe Wagner ist am 2. September in dem ARD-Familienfilm «Mutter, Kutter, Kind» zu sehen. In der Vier-Generationen-Komödie spielt er den kleinen Sohn einer Umweltaktivistin, die wegen einer drohenden Gefängnisstrafe ihr Kind ins Heimatdorf zu Großmutter und Urgroßmutter bringt. Doch eine unbewältigte Tragödie aus der Vergangenheit steht schwebt düster über der Familie. Drei starke Frauen kämpfen darum, das Schweigen zu brechen. Mit Lewe Wagner standen Zoe Moore, Anneke Kim Sarnau und Jutta Wachowiak vor der Kamera.

Lewe Wagner ist in diesem Monat auch im Zweiten zu sehen: in den Filmen «Malibu - Camping für Anfänger» und «Malibu - Ein Zelt für drei» an den Sonntagen 18. und 25. September jeweils um 20.15 Uhr.

Autorin Ulla Hahn braucht nicht viel zum Leben

HAMBURG: Schriftstellerin Ulla Hahn (77, «Wir werden erwartet») lebt mit ihrem Ehemann, dem früheren SPD-Politiker Klaus von Dohnanyi (94), betont umweltbewusst. «Da ist schon mal unser weitgehend naturbelassener Garten - der ist in unserer gesamten Nachbarschaft wirklich einzigartig», sagte Hahn der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Sie fügte hinzu: «Vom Essen her sowie. Wir gehen seit langem samstags auf unseren kleinen Biomarkt, kaufen beim Fisch- und Käsemann und versorgen uns mit gesunder Rohkost.»

Wandern und Schwimmen vor Ort sei ihr Hobby, in den Urlaub werde höchstens nach Bayern gefahren. «Kreuzfahrten, Flugreisen - um Gottes Willen, igitt. Das ist für mich der reine Horror», meinte die vielfach preisgekrönte Autorin. «Was viele Leute glauben, was man alles haben muss - muss man aber gar nicht. Ich brauche Ruhe, ich brauche Wärme, ich brauche Licht. Dann brauche ich etwas zu lesen und zum Schreiben. Und, so lange es der liebe Gott will, meinen lieben Mann.»

Im gesellschaftlichen Miteinander wünscht sich Hahn mehr heitere Gelassenheit, auch und gerade angesichts globaler Krisen. «Humor ist etwas ganz Wichtiges. Und zwar nicht nur Schwarzer Humor - den darf man ja noch. Aber ein Humor, über den man spontan lachen kann, ohne lange nachzudenken, der ist irgendwie verdächtig», sagte sie. Mit Verbissenheit und Schuldzuweisungen habe man allerdings noch nie Probleme wirklich lösen können. Hahns neuer Roman «Tage in Vitopia» erscheint am 31. August.