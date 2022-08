Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 15.08.22 | Aktualisiert um: 14:35 | Überblick

Iran weist Verstrickung in Angriff auf Salman Rushdie zurück

TEHERAN: Nach dem Messerangriff auf den Schriftsteller Salman Rushdie hat der Iran jegliche Verstrickung in die Tat zurückgewiesen. «Es gibt keine Verbindung zwischen dem Iran und dem Täter», sagte Außenamtssprecher Nasser Kanaani am Montag, wie die iranische Nachrichtenagentur Isna berichtete. Rushdie habe mit seinem Werk nicht nur den Iran, sondern Muslime weltweit beleidigt, sagte Kanaani «Rushdie selbst ist für den Anschlag verantwortlich.»

Der britisch-indische Autor war am Freitag bei einer Veranstaltung im Westen des US-Bundesstaats New York von einem Mann angegriffen worden und wird seitdem in einem Krankenhaus behandelt. Rushdie wird seit Jahrzehnten von religiösen Fanatikern verfolgt, zu dem Angriff hat die Polizei aber noch kein Tatmotiv bestätigt.

Neben dem mutmaßlichen Täter Hadi Matar steht zunehmend auch die iranische Führung in der internationalen Kritik. Wegen Rushdies Werks «Die satanischen Verse» aus dem Jahr 1988 hatte der damalige iranische Revolutionsführer Ajatollah Ruhollah Chomeini zur Tötung des Autors aufgerufen. Er warf Rushdie vor, in seinem Roman den Islam, den Propheten und den Koran beleidigt zu haben.

Kevin McKidd: Neue «Grey's Anatomy»-Staffel kehrt zu Wurzeln zurück

BERLIN: «Grey's Anatomy»-Star Kevin McKidd hat einen Ausblick auf die neue Staffel des Ärztedramas gegeben. «Wir haben diese tolle Gruppe neuer Assistenzärzte, brillante, junge, dynamische Schauspieler, die wirklich leidenschaftlich sind», wurde der 49-Jährige von dem Promi-Portal «People» am Sonntag zitiert. «Es ist fast so, als würden wir zurück an den Anfang gehen, wenn das Sinn macht.»

In der allerersten Folge der Serie wurden die Stars Ellen Pompeo, Christina Yang und T. R. Knight ebenfalls als Assistenzärzte eingeführt. «Wir machen das irgendwie wieder. Und es ist sehr aufregend zu spüren, dass wir alle ein Teil davon sind», sagte McKidd, der seit der fünften Staffel den Chirurg Owen Hunt spielt. Schauspieler James Pickens Jr. (in der Serie Richard Webber) postete vergangene Woche ein Foto bei Instagram mit den neuen Praktikanten.

Dem «People»-Bericht zufolge soll die 19. Staffel von «Grey's Anatomy» im Oktober auf dem US-Sender «ABC» ausgestrahlt werden. Anfang August hatte das Branchen-Blatt «Deadline» berichtet, dass Hauptdarstellerin Ellen Pompeo in der neuen Staffel in nur acht Folgen zu sehen sein wird. Laut dem Bericht übernimmt die 52-Jährige eine Rolle in einer neuen Serie für den Disney-Streaming Dienst Hulu.

«Spider-Man» Tom Holland will Pause von Instagram und Twitter nehmen

BERLIN: Der britische Schauspieler Tom Holland («Spider-Man: No Way Home») nimmt eigenen Worten zufolge eine Auszeit von Instagram und Twitter.

«Ich habe eine Pause von den sozialen Medien eingelegt, um meine geistige Gesundheit zu schützen, weil ich Instagram und Twitter als zu stimulierend und überwältigend empfinde», sagte der 26-Jährige in einem Instagram-Video, das er am Sonntag veröffentlichte. Demnach gerate er in eine Spirale, wenn er online Dinge über sich lese. «Und das ist letztlich sehr schädlich für meinen geistigen Zustand.» Seine Pause unterbrach Holland demnach aber nun, um Werbung für eine Wohltätigkeitsorganisation zu machen.