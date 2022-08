Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 08.08.22 | Überblick

Heavy-Metal-Festival in Wacken für 2023 nach fünf Stunden ausverkauft

WACKEN: Bereits fünf Stunden nach dem Start des Vorverkaufs für das Heavy-Metal-Festival in Wacken 2023 sind alle 80.000 Tickets verkauft gewesen. Dies teilte der Veranstalter des Wacken Open Air (W:O:A) am Montagmorgen mit. Der Verkauf sei am Sonntag um 20.00 Uhr gestartet, bereits nach fünf Stunden sei die gesetzte Marke von 80.000 Tickets erreicht worden. Ein Restkontingent an Karten wird den Angaben zufolge noch für die offiziellen Reisepartner des W:O:A zurückgehalten.

Das Festival findet im kommenden Jahr zum 32. Mal statt, vom 2. August bis zum 5. August. Erstmals soll es vier Tage dauern. Angekündigt ist unter anderem die britische Band Iron Maiden.

Das diesjährige Wacken Open Air (W:O:A) war in der Nacht zu Sonntag zu Ende gegangen. Rund 83.400 Fans haben hier zu Konzerten unter anderem von Metal-Größen wie Judas Priest, Slipknot und Powerwolf gefeiert.