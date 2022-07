Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Entertainer Riccardo Simonetti produziert neue Show für die ARD

KÖLN: Entertainer Riccardo Simonetti bekommt eine neue Fernsehshow in der ARD. Das teilten der verantwortliche Westdeutsche Rundfunk (WDR) und der Moderator am Montag in Köln mit. Es handle sich um eine «fünfteilige Personalityshow», die im Herbst produziert werde, hieß es in der Mitteilung. Der WDR und Simonetti bauen ihre Zusammenarbeit damit weiter aus. Neben der neuen Show sollen auch neue Ausgaben des Formats «Legendär» mit dem Model und Unterhalter zu sehen sein. Darüber hinaus arbeite Simonetti mit dem WDR-Kinderprogramm zusammen und setze mit der «Sendung mit der Maus» eine Lachgeschichte für das Jahr 2023 um. Simonetti wurde zunächst als Blogger bekannt und arbeitete später unter anderem als Model und Moderator. Er setzt sich für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt ein. Auf Instagram folgen ihm rund 370.000 Menschen.

Leute kompakt

Verena Altenberger nimmt Abschied vom Münchner «Polizeiruf 110»

MÜNCHEN: Verena Altenberger steigt beim Münchner «Polizeiruf 110» aus. Sie suche nach «neuen schauspielerischen Herausforderungen», teilte der Bayerische Rundfunk (BR) am Montag mit. Altenberger ermittelt seit 2019 in dem ARD-Sonntagskrimi als Polizeioberkommissarin Elisabeth «Bessie» Eyckhoff. Sie hatte damals die Nachfolge von Matthias Brandt im «Polizeiruf»-Team angetreten. «Abschied vom Münchner «Polizeiruf» zu nehmen, ist mir schwergefallen, Elisabeth Eyckhoff ist mir in den vergangenen vier Jahren sehr ans Herz gewachsen», wurde die 34-Jährige zitiert. «Ich bin ein Mensch, der gerne geht, wenn es am schönsten ist, es zieht mich weiter und ich suche mir neue Herausforderungen. Ich bin gespannt, was jetzt auf mich zukommt, freue mich auf ein Wiedersehen an anderer Stelle und sag zum Abschied leise Servus (und Bussi Baba).» Altenberger hat die Figur bisher fünf Mal verkörpert. Ihren letzten Dreh als Elisabeth «Bessie» Eyckhoff wird Altenberger in diesem Herbst haben. Die Ausstrahlung ihres sechsten Falls mit dem Arbeitstitel «Paranoia» ist im ersten Halbjahr des Jahres 2023 geplant.

Coldplay holt ukrainischen Kinderchor auf die Bühne

BERLIN: Die britische Band Coldplay hat im Berliner Olympiastadion einen ukrainischen Kinderchor mit auf die Bühne geholt. Gemeinsam mit Sänger Chris Martin (45) sangen die Jungen und Mädchen am Sonntagabend «Something Just Like This» - und sorgten im Publikum für Gänsehaut-Momente. Die Coldplay-Musiker sind derzeit im Rahmen ihrer Welttournee in Deutschland unterwegs. An drei Abenden treten sie im Berliner Olympiastadion auf, das am Sonntagabend voll war. Chris Martin lobte die Deutschen dafür, dass sie die Ukrainer unterstützen.

250.000 Zuschauer bei Udo-Lindenberg-Tour «Udopium Live 2022»

HAMBURG: Eine Viertelmillion Zuschauer haben die 24 ausverkauften Konzerte der Udo-Lindenberg-Tournee «Udopium Live 2022» besucht. «Was für'ne Reise, was für'n Hammer Publikum, unser Clan der Lindiander, den wir endlos lange vermisst haben. So tiefe Solidarität. Gerade auch bei den politischen Texten - und so endgeile Party-Stimmung!», sagte Lindenberg zum Tour-Abschluss laut Mitteilung vom Montag. 50 Tage lang war der Tournee-Tross zwischen Schwerin und München unterwegs, insgesamt 19 Trucks transportierten das Equipment durch Deutschland - zu 24 Konzerten mit rund 3500 Minuten Livemusik mit Panik Orchester, Tänzerinnen, Sängern, Artistinnen und dem Kids-On-Stage-Kinderchor.

Luke Mockridge sagt Auftritte wegen Corona ab

CUXHAVEN: Komiker Luke Mockridge hat seine Tournee abgebrochen. Wegen einer Corona-Erkrankung müsse er die letzten Shows absagen, schrieb der 33-Jährige auf Instagram. Die Shows könnten «aus produktionstechnischen Gründen nicht nachgeholt werden». Mockridge war 2022 mit «A Way Back to Luckyland» nach einer Auszeit auf die Bühnen zurückgekehrt. Zuvor hatte er im August 2021 in einem Video angekündigt, dass es 2021 keine Shows mehr mit ihm im Fernsehen geben werde. Im September verlängerte er die Auszeit auf unbestimmte Zeit. Er selbst berichtete damals von Vorwürfen gegen ihn in sozialen Netzwerken und von der Anzeige einer Ex-Partnerin, die nach eigenen Angaben einen Vorfall in einer gemeinsamen Nacht als versuchte Vergewaltigung wahrgenommen habe. Mockridge wies die Vorwürfe zurück, die Staatsanwaltschaft Köln stellte ein entsprechendes Verfahren ein.