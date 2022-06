Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 27.06.22 | Aktualisiert um: 16:20 | Überblick

Medien: Kommission untersucht Millionenspenden aus Katar für Charles

LONDON: Wegen der Millionenspenden aus Katar an Prinz Charles für eine seiner Stiftungen hat die zuständige Aufsicht Ermittlungen eingeleitet. Die Charity Commission will die Barzahlungen, die zwischen 2011 und 2015 in 500-Euro-Scheinen an den The Prince of Wales's Charitable Fund getätigt wurden, unter die Lupe nehmen, berichteten die Zeitungen «Times» und «Telegraph» am Montag. Der katarische Ex-Ministerpräsident Scheich Hamad bin Dschasim Al Thani soll Charles zwischen 2011 und 2015 Bargeld im Wert von rund drei Millionen Euro übergeben haben. Eine Million sei in einem Koffer, weitere Beträge in Einkaufstaschen eines bekannten Luxuskaufhauses verstaut gewesen.

Die Residenz des britischen Thronfolgers, Clarence House, hatte am Wochenende mitgeteilt, der älteste Sohn von Queen Elizabeth II. habe das Geld umgehend an die Stiftung weitergeleitet, die sich um die korrekte Abwicklung gekümmert habe. Es gibt keine Hinweise, dass die Zahlungen unrechtmäßig gewesen sein könnten. Allerdings wurde Kritik am Urteilsvermögen des künftigen Königs laut. Die Stiftung Prince of Wales's Charitable Fund unterstützt Tierschutzprojekte und setzt sich für den Erhalt von Charles' Anwesen in Schottland ein.

Bereits im vergangenen Jahr hatte eine Stiftung des 73-Jährigen für Schlagzeilen gesorgt: Damals ging es um Korruptionsvorwürfe gegen seine Prince's Foundation. Deren damaliger Chef, der mittlerweile zurückgetreten ist, soll einem saudischen Geschäftsmann im Gegenzug für Spenden Unterstützung bei dessen Wunsch nach einem Ritterschlag und der britischen Staatsbürgerschaft zugesagt haben. Das Königshaus betonte, Prinz Charles habe keine Kenntnis von den Vorgängen gehabt.

TV-Star Hans Löw mag das Alleinsein

HAMBURG: Schauspieler Hans Löw gewinnt einem Thema, das viele Menschen belastet, sehr positive Seiten ab. «Ich finde Einsamkeit hochgradig wichtig», sagte der 46-Jährige («Ich bin dein Mensch») im Interview der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Der Film- und Theaterstar erklärte: «Ein kluger Mann hat mal gesagt, eines der größeren Probleme der Menschheit sei, dass Menschen so schlecht allein sein können. Ich denke, da ist etwas dran - und suche das Alleinsein oft regelrecht.»

Obwohl er eigentlich ein normales Leben im Kreise von Familie und Kollegen führe, gehe er bewusst auch mal solo spazieren oder verbringe einen Tag nur mit sich und stelle die Telefone weg. «Einfach den Blick nach innen zu wenden - aber das kann natürlich auch unangenehm sein. Die Konfrontation mit sich selbst ist ja überhaupt nicht immer angenehm», sagte Löw. Das sei aber wesentlich, um später wieder schöpferisch tätig sein zu können.

Ab Dienstag, 28. Juni, zeigt der Schauspieler in der sechsteiligen RTL+-Serie «Strafe» nach Ferdinand von Schirachs gleichnamigen Bestseller-Erzählband (2018) allerdings, dass Einsamkeit auch zerstörerische Folgen haben kann. In der von Hüseyin Tabak inszenierten Episode «Der Dorn» (die allerdings aus Schirachs Buch «Verbrechen» stammt) gibt er einen Museumswärter, der fast 30 Jahre lang allein in einem schlecht besuchten Ausstellungsraum sitzt. Und dabei gefährlichen Zwangsvorstellungen verfällt.

«Wir hatten so viel Spaß» - Neureuther begeistert von G7-Ehefrauen

ELMAU: Ex-Skirennläufer Christian Neureuther (73) hat sich beim Partnerprogramm am Rande des G7-Gipfels nach eigenen Angaben schnell mit den Frauen der Regierungschefs angefreundet. «Wir haben so einen Spaß gehabt», sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Montag. «Die sind so reizend, das war so herzlich. Das war als ob wir uns schon lange kennen.» Man habe sich auch sofort geduzt.

Neureuther, seine Schwiegertochter Miriam und Enkelin Lotta hatten Kanzlergattin Britta Ernst, die Ehefrau des französischen Präsidenten, Brigitte Macron, Boris Johnsons Ehefrau Carrie und Amélie Derbaudrenghien, die Frau von EU-Ratspräsident Charles Michel beim Nordic Walking um den oberbayerischen Ferchensee begleitet und sollten auch am Montag wieder mit ihnen zusammentreffen.

«Nirgendwo bringt man die Menschen besser zusammen, als wenn man zusammen Sport treibt», sagte Neureuther. «Gehen, ratschen miteinander», das sei doch besser als irgendein Museumsbesuch. «Uns war es wichtig, auch was über unsere Landschaft und die Natur zu erzählen», sagte er. «Wunderschöne Orchideen und Alpenrosen» habe er seinen Begleiterinnen gezeigt, bevor sie danach noch gemeinsam in ein Wirtshaus eingekehrt seien. Vor allem dort sei die Stimmung hervorragend gewesen: «Es war wirklich sehr lustig». Warum? «Das kann ich jetzt nicht erzählen.»

Alle vier Frauen seien sehr sportlich gewesen. «Die Brigitte, also Frau Macron, wollte dann sogar nicht mit dem Shuttle fahren, sondern zu Fuß zurückgehen und das hat sie auch gemacht.» Nach Angaben Neureuthers soll es nicht das letzte Treffen der Gruppe gewesen sein: «Wir haben am Schluss ausgemacht, dass wir uns beim Skifahren treffen.»