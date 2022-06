Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 13.06.22 | Aktualisiert um: 13:20 | Überblick

Country-Star Toby Keith macht Krebserkrankung öffentlich

BERLIN: US-Countrymusiker Toby Keith («Should've Been a Cowboy») ist eigenen Angaben zufolge an Magenkrebs erkrankt. «Ich brauche Zeit zum Durchatmen, Erholen und Entspannen», schrieb der 60-Jährige bei Instagram. Demnach sei die Krankheit im Herbst bei ihm diagnostiziert worden. Die vergangenen sechs Monate habe er mit Chemotherapie, Bestrahlung und Operation verbracht. «So weit, so gut», schrieb er weiter.

Er freue sich zwar darauf, die Zeit mit seiner Familie zu verbringen. «Aber ich werde die Fans eher früher als später sehen. Ich kann es kaum erwarten.» Der Musiker war mehrfach für einen Grammy nominiert und engagiert sich mit seiner Stiftung seit Jahren für Kinder, die an Krebs erkrankt sind.

Was Christian Kahrmann über alte Fotos im Netz denkt

BERLIN: Der Schauspieler Christian Kahrmann, der in den 1980er Jahren als Benny Beimer in der «Lindenstraße» bekannt wurde, kann seinem Aufwachsen ohne Handy und Internet etwas abgewinnen. «Man kann sich glücklich schätzen, wenn man das noch erlebt hat», sagte Kahrmann (49) der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Mit 13 wurde er damals für die ARD-Serie entdeckt. Heute lässt sich mit vielen Bildern im Internet verfolgen, wie sich Kahrmann über die Jahrzehnte verändert hat. «Das ist strange für mich. Aber das zeigt mir, dass ich wahnsinnig früh angefangen habe und nicht erst mit 25 oder 30.»

Kahrmann wird am 19. Juni 50 Jahre alt. Vergangenes Jahr musste er neben einer schweren Corona-Erkrankung und 17 Tagen Koma den Tod seiner Eltern verkraften. Mittlerweile geht es ihm besser, er hat gerade einen Netflix-Film und eine ARD-Serie gedreht. Zurück im Beruf, zurück im Leben zu sein: «Das fühlt sich sehr schön an.» Bei der Arbeit hat er Lust auf Abwechslung. Und er hätte natürlich auch nichts gegen eine Rolle als «Tatort»-Kommissar, sagt er.

Seinen runden Geburtstag will Kahrmann erstmal «ganz klein und ruhig» angehen und wahrscheinlich im Spätsommer nachfeiern. «Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist noch nicht nach großer Party-Sause mit vielen Leuten. Immer noch nicht.»

Hugh Jackman geht bei Theaterpreis Tony leer aus

NEW YORK: Hollywoodstar Hugh Jackman hat beim wichtigsten Theaterpreis der USA einem Newcomer den Vortritt lassen müssen. Der erst 22-Jährige Myles Frost gewann für seine Verkörperung von Pop-Ikone Michael Jackson in «MJ» den Tony Award als bester Hauptdarsteller in einem Musical. Bei der Verleihung am Sonntag in New York wurde zudem «A Strange Loop» zum besten neuen Musical des Jahres erklärt. Es erzählt die Geschichte eines schwulen schwarzen Platzanweisers, der von seinem eigenen Musical träumt.

Bestes neues Theaterstück wurde das Finanzkrisen-Werk «The Lehman Trilogy» über den Untergang der Lehman-Bank. Auch Regisseur Sam Mendes wurde für seine Arbeit ausgezeichnet. Er hat bereits in Hollywood Erfolge gefeiert und 2000 den Oscar für «American Beauty» erhalten.

Bestes Musical-Rival wurde «Company», die letzte Produktion von Broadway-Legende Stephen Sondheim - der im November verstorbene Komponist und Texter gilt vielen als größter Musicalautor in der Geschichte. Bestes wiederaufgelegtes Theaterstück wurde das Drama «Take Me Out» über Homosexuelle im Baseball.

Den Preis als beste weibliche Hauptdarstellerin in einem Musical erhielt Joaquina Kalukango für ihre Rolle in «Paradise Square», einem Stück über Iren und Schwarze im New York zu Zeiten des US-Bürgerkriegs.