Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 06.07.20 | Aktualisiert um: 14:55 | Überblick

Umfangreiches Rettungspaket für britische Theater und Museen

LONDON: Mit einem großen Rettungspaket in Höhe von 1,57 Milliarden Pfund (1,74 Milliarden Euro) will die britische Regierung Kultureinrichtungen in der Corona-Krise vor dem Kollaps bewahren. Das Geld kommt unter anderem Theatern, Galerien, Museen und Veranstaltungsorten für Musik-Events im Land zugute. Auch unabhängige Kinos und Kulturerbe-Stätten sollen von den Maßnahmen profitieren.

Zuvor hatten die Einrichtungen wochenlang eindringlich um Unterstützung gebeten, weil sie einen Zusammenbruch befürchteten. Viele Kulturschaffende zeigten sich nun positiv überrascht über die Höhe der Unterstützung. Neben Zuschüssen gibt es auch Darlehen.

Premier Boris Johnson bezeichnete in einer Mitteilung der Regierung vom Sonntagabend die Kulturbranche als «das schlagende Herz» Großbritanniens. Kulturminister Oliver Dowden erklärte: «Unsere Kunst und Kultur sind die Seele der Nation (...) Sie sind der Dreh- und Angelpunkt unserer weltbesten und schnell wachsenden Kreativbranche.»

Elton John mit eigener Gedenkmünze gewürdigt

BERLIN: Pop-Ikone Elton John ist für seine Leistungen als Musiker mit einer eigenen Gedenkmünze gewürdigt worden. «Elton John ist zweifellos eine britische Musiklegende», schrieb die Münzprägeanstalt «The Royal Mint» auf ihrer Internetseite. Die Münze zeigt eine runde Brille in Form einer Musiknote, einen Strohhut und eine Fliege.

Fans und Sammler können die Münzen in verschiedenen Größen und Ausführungen kaufen, darunter auch eine Goldmünze im Wert von 100 Pfund. «The Royal Mint» möchte in diesem Jahr die wichtigsten Musiker des Landes feiern. Auch die Band Queen um Sänger Freddie Mercury erhielt eine Münze.