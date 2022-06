Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 08.06.22 | Aktualisiert um: 13:05 | Überblick

Jeff Goldblum über Ehefrau: «Der schönste Grund, morgens aufzustehen»

LOS ANGELES: Für US-Schauspieler Jeff Goldblum ist seine Frau Emilie Livingston (39) nach eigenen Worten «der schönste Grund, morgens aufzustehen». «Sie machte mich zu dem Mann, der ich heute bin», sagte der 69-Jährige in einem Interview mit dem Magazin «Bunte» (Donnerstag). «Sie ist wundervoll, ich bin glücklich und unsere Beziehung ist noch tiefer, seit wir Eltern wurden.»

Das Paar ist seit 2014 verheiratet und hat zwei gemeinsame Söhne, die 2015 und 2017 geboren wurden. «Diese geteilte Herausforderung macht uns sensibler und verletzlicher, aber am Ende ist es eine große Bereicherung», sagte Goldblum. Vor seiner Ehe mit der kanadischen Tänzerin Livingston war der Schauspieler bereits zweimal verheiratet.

Justin Bieber verschiebt Konzerte wegen Krankheit

TORONTO: Der kanadische Popstar Justin Bieber (28) hat wegen einer Erkrankung mehrere Konzerte seiner «Justice World Tour» verschoben. Die nächsten Konzerte müssten auf Anweisung seines Arztes nach hinten verlegt werden, schrieb der Sänger am Dienstag (Ortszeit) in einer Instagram-Story. Wie viele Shows genau betroffen sind, teilte er zunächst nicht mit.

In dieser Woche hätte Bieber laut Branchenmagazin «Billboard» in Toronto und Washington auftreten wollen. Die Termine wurden von seiner offiziellen Internetseite genommen. Ob der Sänger seine für die kommende Woche angesetzten Auftritte in New York, Philadelphia und Uncasville wahrnehmen kann, blieb zunächst unklar.

«Ich kann nicht glauben, dass ich das sagen muss», schrieb Bieber auf Instagram. «Ich habe alles getan, um gesund zu werden, aber meine Krankheit wird immer schlimmer.» Er wolle sich nun ausruhen, damit es ihm bald besser gehe. Worum es sich bei seiner Erkrankung genau handelte, teilte er nicht mit. Zuletzt hatte der Sänger im Februar wegen eines positiven Covid-Tests zwei Konzerttermine in Las Vegas abgesagt.

«Bi»-Autorin Shaw ruft zu Coming-out auf

BERLIN: Die Rechtspsychologin und Bestsellerautorin Julia Shaw (35) findet Bisexuelle in der Öffentlichkeit zu wenig repräsentiert und fordert zum Coming-out auf.

Nicht nur in Deutschland gebe es zu wenige Prominente, die offen damit umgingen, mehr als ein Geschlecht attraktiv zu finden, sagt Shaw, die jetzt im Hanser-Verlag das populärwissenschaftliche Buch «Bi - Vielfältige Liebe entdecken» herausgebracht hat und schon Buch-Erfolge wie «Das trügerische Gedächtnis - Wie unser Gehirn Erinnerungen fälscht» hatte. «Sie sind leider fast alle unsichtbar», sagt Shaw. Allerdings sehe sie Initiativen wie das Bisexuelle Netzwerk und die Queer Media Society in Deutschland «als wichtigen Schritt Richtung besserer Sichtbarkeit».

Kiss auf Abschiedstour: Rocker Gene Simmons plant für die Zeit danach

DORTMUND: Rockmusiker Gene Simmons (72) glaubt nicht, dass ihm nach dem Ende seiner Band Kiss («I Was Made For Loving You») langweilig wird. Mindestens bis Oktober befinden sich die maskierten Rocker noch auf Abschiedstournee, für die Zeit danach hat der Bassist schon umfangreiche Pläne. «Es gibt so viel Zeug, es gibt andere Geschäftszweige», sagte Simmons der Deutschen Presse-Agentur. «Man hat nicht genug Zeit.»

So ist der Musiker, dessen Spitzname «The Demon» lautet, unter anderem mit seinem Kiss-Kollegen Paul Stanley an der Restaurantkette «Rock & Brews» beteiligt und plant nach eigener Aussage die Eröffnung mehrerer Casinos in den USA. Er beschäftige sich auch viel mit Kryptowährung. Obendrein sei ein Netflix-Film über Kiss in Vorbereitung, erzählte Simmons. Regie werde Joachim Rønning («Pirates of the Caribbean: Salazars Rache») führen.

«Natürlich wird nichts so, wie ein Teil von Kiss zu sein», räumte Gene Simmons mit Blick auf das näher rückende Band-Ende ein. «Aber man sollte wissen, wann man vom Tisch aufstehen muss, wenn man viel gegessen hat. Wie viel kann man in einem Leben zu sich nehmen? Wir haben reichlich abbekommen.»

Im Rahmen ihrer «End Of The Road»-Europatournee treten Kiss im Juni noch in Hamburg, Frankfurt und Stuttgart auf.