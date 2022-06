Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Roberto Blancos Wunsch zum 85.: «Frieden, Frieden und Frieden»

MÜNCHEN: Roberto Blanco wird 85 und hat zu seinem Ehrentag am Dienstag (7.6.) nach eigenen Worten vor allem eine Bitte: «Diesen Geburtstag wünsche ich mir, wenn Gott auf meine Gebete hört, Frieden, Frieden und Frieden», sagte der Schlagersänger der Deutschen Presse-Agentur.

Auch die Umweltzerstörung ist für ihn ein Thema: «Wir sind auf diesem Planeten zu Besuch. Ich habe fast die ganze Welt gesehen, es gibt so wunderschöne Ecken, die kaputt gemacht werden von den Menschen.» Blanco gibt sich überzeugt: «Wenn sie die Natur nicht respektieren, revanchiert sich die Natur. Und wenn sich die Menschen gegenseitig nicht respektieren, dann gibt es Kriege.» All das passiere für Geld und Macht. Sinnlos, findet der Sänger, wie er sagt: «Der letzte Schlafanzug hat keine Taschen, man nimmt nichts mit.».

Vier neue Fälle im Kasten: Pause für Dresdner «Tatort»-Ermittler

DRESDEN: Cornelia Gröschel, Karin Hanczewski und Martin Brambach machen eine lange Drehpause als «Tatort»-Ermittler. In den Rollen der Oberkommissarinnen Leonie Winkler und Karin Gorniak sowie von deren Chef Peter Michael Schnabel haben sie ihre nächsten vier Fälle vor der Kamera schon gelöst. Die Episoden werden jetzt nach und nach gesendet.

«Erst 2023 geht es mit neuen Dreharbeiten weiter», sagte Gröschel vor der Ausstrahlung des ersten Films «Das kalte Haus» an diesem Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. «Es ist die längste Pause, die wir je hatten.» Die 34-Jährige findet die Auszeit gut: «Man gewinnt Abstand, hat Zeit für andere Projekte, und freut sich dann umso mehr, die Tatort-Familie wiederzutreffen.»

Schauspiel-Kollege Brambach freut sich auf Zeit, «um mit meinem Sohn und meiner Frau schöne Sachen zu machen». Er habe schon Gemüse im Garten gepflanzt und schaut, «ob das was wird», sagte er lachend. «Ich habe große Lust darauf, es macht mir große Freude, ist aber learning by doing.» Und er hat eine ganze Reihe weiterer Projekte.

In «Das kalte Haus» geht es um die verschwundene Frau eines erfolgreichen Geschäftsmannes. Viel Blut im Schlafzimmer der ehelichen Villa drängt die drei Ermittler zur Eile, doch sie tappen lange im Dunkeln. Entführung, Mord oder Flucht vor der Gewalt in der Ehe, die Oberkommissarinnen sind uneins und Schnabel steht genervt dazwischen - und hat ein Outing ganz anderer Art.

First Lady Jill Biden streitet sich per «Fexting» mit dem Präsidenten

WASHINGTON: Die First Lady der USA, Jill Biden, trägt Streitigkeiten mit ihrem Ehemann auf dezente Art und Weise aus. Die 70-Jährige und der US-Präsident streiten sich per Textnachricht, damit die Leibwache nichts davon mitbekommt, wie das «Harper's Bazaar»-Magazin in seiner aktuellen Ausgabe in einem Porträt über die Präsidentengattin berichtet. Beide hätten diese Methode «Fexting» getauft. Beim «Fexting» dürfte der Buchstabe «F» für das englische Wort «fight» stehen - also streiten. Das Versenden von SMS oder ähnlichen Textnachrichten heißt auf Englisch «texting».

Vor nicht allzu langer Zeit habe Jill Biden in einem Anfall von Wut eine Nachricht an ihren 79 Jahre alten Ehemann abgeschickt, so «Harper's Bazaar». «Joe sagte: «Du weißt, dass das in die Geschichte eingehen wird. Das wird aufgezeichnet werden.»», erzählte die First Lady dem Magazin demnach mit einem Grinsen. «Ich werde Ihnen nicht sagen, wie ich ihn damals genannt habe.» 1975 lernte sie ihren heutigen Ehemann, US-Präsident Joe Biden, kennen. Die Bidens heirateten im Jahr 1977.