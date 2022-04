Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Leute kompakt

Xavier Naidoo: «Habe Dinge gesagt und getan, die ich heute bereue»

BERLIN: Sänger Xavier Naidoo hat in einer Videobotschaft auf Youtube zugegeben, sich in Verschwörungserzählungen verrannt zu haben. «Ich habe mich Theorien, Sichtweisen und teilweise auch Gruppierungen geöffnet, von denen ich mich ohne Wenn und Aber distanziere und lossage», sagte der 50-Jährige in dem etwas mehr als dreiminütigen Video mit dem Titel «#OneLove», das am Dienstag auf seinem Youtube-Kanal veröffentlicht wurde. Xavier Naidoo trat in den vergangenen Jahren mit sogenannten Reichsbürgern auf, verbreitete Theorien der QAnon-Bewegung und machte umstrittene Äußerungen zu der Corona-Pandemie.

Prinz Harry nach Geheim-Treffen: Die Queen ist in Hochform

DEN HAAG: Die britische Königin Elizabeth II. ist nach Angaben ihres Enkels Prinz Harry kurz vor ihrem 96. Geburtstag in Hochform. Das sagte der 37-Jährige dem US-Sender NBC nach einem vorher nicht angekündigten Treffen zwischen ihm, seiner Frau Herzogin Meghan (40) und seiner Großmutter in Windsor, bevor das Paar zu den Invictus Games in die Niederlande reiste. «Ich war bei ihr, es war großartig, so schön, sie zu sehen», sagte Harry. Die Queen hat an diesem Donnerstag Geburtstag. Groß gefeiert wird aber traditionell erst im Juni mit der Parade «Trooping the Colour» im Herzen Londons.

Ex-Tennisstar Maria Scharapowa wird zum ersten Mal Mutter

BERLIN: Ex-Tennisstar Maria Scharapowa wird zum ersten Mal Mutter. Die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin und frühere Weltranglistenerste machte an ihrem 35. Geburtstag ihre Schwangerschaft öffentlich. «Kostbare Anfänge. Geburtstagstorte für zwei zu essen, war schon immer meine Spezialität», schrieb die Russin zu einem Foto auf Instagram, wo sie sich glücklich strahlend am Strand mit einem kleinen Babybauch zeigte. Scharapowa hatte im Dezember 2020 ihre Verlobung mit dem britischen Geschäftsmann Alexander Gilkes bekanntgegeben.

Ben Affleck und Matt Damon drehen Film über Michael Jordan und Nike

BERLIN: Die Hollywood-Stars Ben Affleck und Matt Damon drehen Berichten zufolge einen Film darüber, wie Basketball-Legende Michael Jordan zu dem Schuh-Hersteller Nike kam. Wie die Branchenblätter «Variety», «Deadline» und «The Hollywood Reporter» berichteten, soll Ben Affleck (49) Regie führen und Firmengründer Phil Knight spielen. Matt Damon (51) soll den Film produzieren, mit Affleck das Drehbuch schreiben und in die Rolle von Sonny Vaccaro schlüpfen, der die Zusammenarbeit einfädelte. Jordan hatte mit Nike in den 80er-Jahren den Schuh «Nike Air Jordan 1S» entwickelt.

Klopp lobt Fan-Aktion für trauernden Ronaldo

LIVERPOOL: Jürgen Klopp hat die Fans des FC Liverpool und von Manchester United für ihre bewegende Aktion für Fußballstar Cristiano Ronaldo gelobt. In der 7. Minute der Premier-League-Partie der Reds gegen den Ronaldo-Club Manchester United spendeten alle Zuschauer im berühmten Stadion an der Anfield Road für rund 60 Sekunden Beifall. Der 37 Jahre alte Ronaldo trauert mit seiner Partnerin Georgina Rodriguez um den gemeinsamen Sohn. Die Formulierung in einer Erklärung vom Wochenbeginn ließ darauf schließen, dass dieser eine Zwillingsgeburt nicht überlebt hat.

Tom Schilling: Gern Komödie - «aber die meisten taugen halt nichts»

BERLIN: Der Berliner Schauspieler Tom Schilling (40) will sich trotz seiner Erfolge in historischen Rollen nicht festlegen lassen. Zwar sei es reizvoll, berühmte Künstler wie den Maler Gerhard Richter (in «Werk ohne Autor», 2018) und den Schriftsteller Bertolt Brecht (in «Brecht», 2019) darzustellen oder in «Fabian» (2021) einen Mann der 1920er Jahre zu spielen. Er könne sich aber auch Rollen in ganz anderen Filmen vorstellen und spiele gern in Komödien. «Aber die meisten taugen halt nichts», sagte Schilling der Deutschen Presse-Agentur.

«Dr. Ballouz»-Star hat mit dem Trabi noch immer zu kämpfen

BERLIN: Der Hauptdarsteller der ZDF-Serie «Dr. Ballouz», Merab Ninidze, hatte bei den Dreharbeiten zur neuen Staffel mit den Tücken der DDR-Technik zu kämpfen. «Trabi zu fahren, ist nach wie vor kompliziert für mich, und wenn ich zu aufgeregt bin, muss mein Fahrlehrer aushelfen. Aber das ist nicht so schlimm, sondern fast lustig, weil man mit seinen eigenen Unfähigkeiten klarkommen muss», sagte Ninidze in einem ZDF-Interview. In der Serie spielt der 56-Jährige den Chefarzt einer Klinik in der Uckermark, der einen Kleinwagen der Marke Trabant fährt.

Sopranistin Diana Damrau singt bei Nobelpreiskonzert

STOCKHOLM: Die deutsche Sopranistin Diana Damrau tritt bei den diesjährigen Feierlichkeiten zu Ehren der Nobelpreisträger auf. Die 50 Jahre alte Opernsängerin aus Günzburg wird am 8. Dezember beim Nobelpreiskonzert im Vorfeld der Übergabe der Nobelpreise in Stockholm auf der Bühne stehen, wie die Nobelstiftung am Mittwoch mitteilte. Dabei werde sie im Konzerthaus der schwedischen Hauptstadt unter anderem Arien von Mozart singen. Bei dem Konzert zu Ehren der Nobelpreisträger werde der österreichische Dirigent Manfred Honeck das Königliche Philharmonische Orchester leiten.