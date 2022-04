Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 13.04.22 | Überblick

Geiger Nigel Kennedy: Boxer spornen mich zu mehr Leistung an

KRAKAU/BERLIN: Der auch als großer Sport-Fan bekannte britische Stargeiger Nigel Kennedy lässt sich von Boxern zu mehr Leistung inspirieren. «Die müssen einfach noch engagierter sein als ich», sagte der nahe Krakau lebende 65-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Boxen oder Fußball widmet Kennedy eigene Kapitel in seiner Autobiografie «Mein rebellisches Leben».

Wenn er schlecht spiele, sei er bodenlos enttäuscht, auch weil die Leute «hart verdientes Geld» für sein Konzert bezahlten. Seine Fehler beschreibt Kennedy dennoch als weniger folgenreich als falsches Agieren bei einem Boxkampf. «Wenn ich eine falsche Note spiele, die den Abend ruiniert, würde mir das natürlich nicht gefallen», sagte Kennedy, «aber wenn ich einen Fehler mache, werde ich wenigstens nicht umgebracht.»

Mit viel Hingabe bereiteten sich Boxer monatelang vor. Ohne Alkohol, ohne Sex - für eine Nacht. «Oft inspiriert mich das, was Boxer machen müssen, um ihre beste Leistung zu bringen», sagte Kennedy. Dann denke er sich: «Wenn ich davon nur ein bisschen schaffe, hilft mir das, eine viel bessere Leistung zu bringen.»

Elstner über Parkinson: «Die Krankheit macht, was sie will»

BADEN-BADEN: Seit Weihnachten trainiert TV-Moderator Frank Elstner regelmäßig am Boxsack. Den habe ihm seine Frau geschenkt, sagte der Entertainer der Deutschen Presse-Agentur. «Der Vorteil für 80-Jährige: Am Boxsack wird nicht zurückgeschlagen.» Elstner wird am Dienstag 80 Jahre alt und will im Kreise seiner Familie feiern.

2019 hatte der Wahl-Baden-Badener seine Parkinson-Erkrankung öffentlich gemacht. Er komme damit gut zurecht, sagte Elstner wenige Tage vor seinem Geburtstag. «Aber ich will nichts beschreien. Die Krankheit macht, was sie will - und nicht, was ich will.»