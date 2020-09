Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 02.09.20 | Aktualisiert um: 18:05 | Überblick

Deutscher Architekt baut «Welle» als Zentrale für ZTE in China

SHENZHEN: Der deutsche Architekt Ole Scheeren baut für den chinesischen Telekom-Riesen ZTE in Shenzhen eine innovative Konzernzentrale in Form einer «Welle». Das «Shenzhen Wave» genannte Projekt entsteht an prominenter Stelle am Ufer der Bucht der südchinesischen Metropole gegenüber von Hongkong, wie Scheeren am Mittwoch der Deutsche Presse-Agentur in Peking berichtete. Eine gewundene Welle geht durch das 75 Meter hohe Gebäude, hebt es vom Boden ab, verbindet die Geschosse und wölbt sich oben aus dem Dach.

«Die Welle ist der Verbindungsraum, der das Miteinander verschmilzt», sagte Scheeren. Es gehe darum, «einen positiven Raum für sozialen Austausch zu schaffen». Mit ihrem Zusammenspiel aus Arbeits- und Lebensraum biete die Konzernzentrale besondere Qualitäten, die sowohl in normalen Zeiten wie auch in der Corona-Krise wichtig seien. «Es gibt in dem Gebäude natürliche Belüftung, Lichthöfe und viel Platz, der neuen Formen der Hygiene und der Vorsicht dienen kann.»

Der Karlsruher ist bekannt für den preisgekrönten CCTV-Tower und das Guardian Kunstzentrum in Peking sowie den Wohnkomplex Interlace in Singapur oder das Hochhaus Maha Nakhon in Bangkok.

Witwe von Robin Williams über ihren Mann: Humor war seine Geheimwaffe

BERLIN: Anlässlich einer neuen Dokumentation über den Tod des Schauspielers Robin Williams (1951-2014) hat die Witwe ihren verstorbenen Ehemann gewürdigt. «Das war ein Mann, der unglaublich reich und tiefgründig und bewandert war in Menschlichkeit und Kultur. Sein Humor war seine Geheimwaffe», sagte Susan Schneider Williams dem Sender «NBC News». Ihr Mann habe immer wieder Menschen um ihn herum aufgemuntert. «Er injizierte ein kleines bisschen Humor. Gerade genug, um einen Unterschied zu machen.»

Williams, der mit Filmen wie «Good Morning, Vietnam», «Der Club der toten Dichter» und «Good Will Hunting» berühmt geworden war, hatte sich im August 2014 im Alter von 63 Jahren in seinem Haus im kalifornischen Tiburon das Leben genommen. Nach Angaben von Susan Schneider Williams soll der Schauspieler neben Parkinson auch an der sogenannten Lewy-Körper-Demenz gelitten haben.

Dem Sender «NBC News» sagte die Witwe, sie beide hätten gewusst, dass der Schauspieler schlimmer krank sei, als damals bekannt war. «Robin hatte recht, als er sagte, «Ich möchte mein Gehirn neu hochfahren.»» Die Krankheit ist Thema der Dokumentation «Robin' Wish», die von dem Filmverleih «Vertical Entertainment» produziert wurde.

Medienbericht: Produktion der «Grey's Anatomy»-Staffel geht weiter

BERLIN: Nach einer Pause wegen der Corona-Pandemie soll die Produktion der 17. Staffel der Krankenhaus-Serie «Grey's Anatomy» in diesem Monat fortgesetzt werden. «Die Dreharbeiten an den ersten beiden Folgen könnten in Los Angeles in der kommenden Woche beginnen», wie das US-Magazin «Variety» exklusiv berichtete. Die Produktion an der neuen Staffel war im März gestoppt worden. Wann die neuen Folgen im Fernsehen zu sehen sein werden, steht dem Bericht zufolge noch nicht fest.

«Grey's Anatomy» läuft in den USA schon seit 2005 und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Die Serie will in künftigen Folgen die Coronavirus-Pandemie zum Thema machen. «Es ginge gar nicht, eine seit langem laufende Mediziner-Serie zu sein und das Topthema der Medizin unserer Lebenszeit zu ignorieren», sagte Produzentin Krista Vernoff laut Medienberichten im Juli in einer Online-Diskussionsrunde.

Mario Adorf hält nichts von Corona-Leugnern

MÜNCHEN: Mario Adorf hat wenig Verständnis für einen allzu lockeren Umgang mit dem Coronavirus. «Man sollte keine allzu große Angst haben, aber auch nicht sorglos sein. Wir müssen das Virus ernst nehmen», sagte der Schauspieler der Deutschen Presse-Agentur in München. «Das Schlimmste und Gefährlichste scheint mir das Leugnen des Virus zu sein. Ich verstehe auch die viele jungen Menschen, die auf die ihnen gemäßen Freiheiten nicht verzichten wollen, aber auch sie sollten ihre Vernunft gebrauchen und lernen, sich ein wenig einzuschränken.»

Ihm selbst gehe es derzeit gut, «wenn auch das vergangene halbe Jahr wegen des Coronavirus nicht zum Jubeln war». Am Dienstag (8. September) feiert Adorf seinen 90. Geburtstag, allerdings nicht mit einer Riesenparty, sondern «in Anbetracht der Coronakrise im allerkleinsten Kreise». Adorf ist aber trotzdem zufrieden. «Ich habe keinen großen Wunsch mehr, eher viele kleine.» Überhaupt sei es ihm in seinem Leben nicht allzu schlimm ergangen. «Es sind sicher viele Wünsche offen geblieben, aber ich war mit meinem Leben und dem, was ich erreicht habe, im Ganzen zufrieden.»

Adorf wuchs im rheinland-pfälzischen Mayen auf. Nach dem Besuch der Otto Falckenberg-Schauspielschule in München ging er an die Münchner Kammerspiele. Mit dem Film «Nachts, wenn der Teufel kam» von Robert Siodmak hatte er dann 1957 seinen Durchbruch beim Film. Zu sehen war er in Streifen wie «Die Blechtrommel», «Die verlorene Ehre der Katharina Blum», «Rossini - oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief» oder «Winnetou 1».

Klangwechsel beim langsamsten Orgelstück

HALBERSTADT: Bei der auf 639 Jahre angelegten Aufführung eines Orgel-Stücks des US-amerikanischen Avantgardisten John Cage in Halberstadt steht nach fast sieben Jahren der nächste Klangwechsel an. Am Samstag ende der mit sechs Jahren und elf Monaten längste ununterbrochene Klang des ersten, 71 Jahre dauernden Teils, teilte die John-Cage-Orgel-Stiftung Halberstadt mit. Zu den bislang erklingenden fünf Pfeifen kämen zwei hinzu. Bis zu 1000 Besucher werden erwartet. Der nächste Klangwechsel steht am 5. Februar 2022 an.

Die Aufführung von John Cage's (1912-1992) Stück ORGAN²/ASLSP begann in der Halberstädter Burchardi-Kirche am 5. September 2001 mit einer Pause. Den ersten Klangwechsel gab es am 5. Februar 2003, damals starteten die ersten drei Pfeifentöne. Das Kunst-Projekt folgt Cages Spielanweisung «as slow as possible» (So langsam wie möglich). Ungewiss ist, wie lang das ehrenamtlich betriebene Projekt tatsächlich Bestand hat. Das Geld wird knapp.