Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 26.01.22 | Überblick

«Pitch Perfect» kommt als TV-Serie zurück - mit Deutschem Flula Borg

LOS ANGELES: Der deutsche Schauspieler und Komiker Flula Borg (39) baut seine Hollywood-Karriere weiter aus. Der gebürtige Erlanger wird seine frühere Rolle aus der Musikkomödie «Pitch Perfect 2» nun in einer Fernsehserie fortführen. «hallo mama i am homing come!!!», witzelte Borg am Dienstag in gespielt schlechtem Englisch auf Instagram. Er freue sich so darauf, wieder mit Adam Devine (38) und Elizabeth Banks (47) zu arbeiten. Dazu verlinkte der Komiker einen Bericht des Branchenportals «Deadline.com» über das Projekt.

Der Streaming-Dienst Peacock hatte die Serie im vorigen Herbst mit Hauptdarsteller Adam Devine bestellt. Der US-Komiker schlüpft erneut in seine «Pitch Perfect»-Rolle als Bumper Allen, ein Sänger, der nach Hochs und Tiefs nun sein Glück in Deutschland versucht. Borg, der in «Pitch Perfect 2» den verbissenen Sänger Pieter Krämer der fiktiven Gruppe Das Sound Machine mimte, wird nach dem Scheitern seiner Gesangskarriere nun zum Musik-Manager. Sein einziger Klient ist Bumper Allen, den er nach Berlin holt.

In der schrägen «Pitch Perfect»-Filmreihe um rivalisierende College-Bands und missglückte Auftritte spielten Elizabeth Banks, Anna Kendrick und Rebel Wilson mit. Banks ist bei der TV-Serie als Produzentin an Bord.

Borg, der seit 2012 hauptsächlich in Los Angeles lebt, machte als Youtuber und Komiker in den USA Furore. Auf der Videoplattform hat er mehr als 800.000 Abonnenten, bei Twitter über 103.000 Follower. Im vorigen Jahre spielte er an der Seite von Margot Robbie, John Cena und Idris Elba in der Comic-Verfilmung «The Suicide Squad» mit.

Mila Kunis und Demi Moore in Werbespot - «haben viel gemeinsam»

LOS ANGELES: Die Schauspielerinnen Mila Kunis (38) und Demi Moore (59) beweisen in einem Werbespot mit Blick auf ihr verquicktes Liebesleben viel Humor. In dem am Dienstag veröffentlichten Clip des US-Telekommunikationsriesen AT&T stehen sich Kunis und Moore bei einer Highschool-Feier gegenüber, auf der die «am meisten bewunderte» Ex-Schülerin geehrt werden soll. Beide hoffen auf die Auszeichnung, doch der Preis geht stattdessen an eine Ehemalige mit der schnellsten Internet-Verbindung.

«Ich hatte keine Ahnung, dass wir auf derselben Highschool waren», sagt Moore zu Kunis, um den peinlichen Moment zu überspielen. «Wir haben viel gemeinsam», kontert Kunis vielsagend, bevor beide von der Bühne verwiesen werden. Der Witz liegt darin, dass Kunis («Black Swan») mit Schauspieler Ashton Kutcher (43), dem Ex-Ehemann von Moore («Enthüllung») verheiratet ist.

Tatsächlich besuchten die Schauspielerinnen auch dieselbe Schule in West Hollywood, mit mehr als 20 Jahren Abstand, wie Kunis laut «Entertainment Tonight» erzählte. Sie habe Moore für den Werbespot kontaktiert und sich sehr gefreut, als diese zusagte. Die Reklame soll am 13. Februar beim Super-Bowl-Endspiel des American Football ausgestrahlt werden.

Die Ehe von «Two And A Half Man»-Star Kutcher und Moore war 2013 geschieden worden. 2015 gaben sich Kunis und Kutcher das Ja-Wort, das Paar hat zwei Kinder. Moore hat aus ihrer früheren Ehe mit Bruce Willis drei erwachsene Töchter.

Peter Dinklage kritisiert «Snow White»-Remake - Disney reagiert

LOS ANGELES: Die Walt Disney Studios haben auf scharfe Kritik des kleinwüchsigen US-Schauspielers Peter Dinklage (52) an einem Schneewittchen-Remake reagiert. Der 1,35 Meter große «Game of Thrones»-Star hatte am Montag im Podcast «WTF with Marc Maron» dem geplanten «Snow White»-Projekt Scheinheiligkeit vorgeworfen. Das Studio habe stolz herausgestellt, eine Latina-Schauspielerin als Schneewittchen zu casten und sich damit fortschrittlich zu zeigen - «aber dann machen sie immer noch die verdammt rückständige Story über sieben Zwerge, die zusammen in einer Höhle leben?», lamentierte Dinklage in dem Interview.

Sie wollten es vermeiden, negative Klischees von dem Original-Zeichentrickfilm zu bestärken, teilte das Disney-Studio am Dienstag laut «Hollywood Reporter» mit. Die sieben Figuren würden anders dargestellt werden, hieß es in der Stellungnahme. Sie würden sich auch mit Vertretern der Kleinwüchsigen-Gemeinschaft beraten.

Das als Musical angelegte Remake ist eine Realverfilmung des Märchenklassikers «Snow White» unter der Regie von Marc Webb («The Amazing Spider-Man»). Das Disney Studio hatte bereits im Sommer die Hauptrolle von Schneewittchen an Rachel Zegler (20, «West Side Story»), Tochter einer Kolumbianerin, vergeben. «Wonder Woman»-Star Gal Gadot spielt die böse Königin.

Schon seit 2016 plant Disney eine Realverfilmung des Märchens der Gebrüder Grimm um das schöne Schneewittchen, die böse Königin-Stiefmutter und die hilfsbereiten Zwerge. 1937 hatte das Studio mit «Schneewittchen und die sieben Zwerge» seinen ersten abendfüllenden Zeichentrickfilm herausgebracht.

US-Model Nicky Hilton erwartet ihr drittes Kind

LOS ANGELES: US-Model Nicky Hilton (38) und ihr Mann James Rothschild (37) erwarten nach Angaben eines Sprechers ihr drittes Kind. Das Baby soll Ende des Sommers zur Welt kommen, berichteten «People.com» und andere US-Portale am Dienstag unter Berufung auf Hiltons Sprecher. Sie sind bereits Eltern der Töchter Lily Grace Victoria (5) und Theodora 'Teddy' Marilyn (4).

Die jüngere Schwester von Paris Hilton (40) und Ur-Enkelin des Hotelgründers Conrad Hilton hatte 2015 den britischen Banker Rothschild geheiratet. Die Hochzeit wurde im Londoner Kensington-Palast gefeiert. Hilton hatte bereits eine Kurzehe mit einer Blitzscheidung hinter sich: Nach drei Monaten war ihre 2004 in Las Vegas geschlossene Ehe mit dem Finanzberater Todd Meister annulliert worden.