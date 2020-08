Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 26.08.20 | Aktualisiert um: 13:45 | Überblick

Claudia Schiffer: Karl Lagerfeld war mein Zauberpulver

BERLIN: Topmodel Claudia Schiffer hat anlässlich ihres 50. Geburtstags erneut ihre Wertschätzung für den verstorbenen Modedesigners Karl Lagerfeld (1935-2019) ausgedrückt. «Karl Lagerfeld war mein «magic dust», wie man in England sagt, mein Zauberpulver. Er hat mich, das schüchterne deutsche Mädchen, in ein Supermodel verwandelt», sagte Schiffer der Zeitschrift «Bunte». Der Modeschöpfer habe ihr alles über Fashion, Stil und das Überleben in der Mode-Welt beigebracht. «Was Andy Warhol für die Kunst war, war er für die Mode. Ich werde ihm ewig dankbar sein», sagte Schiffer.

Die besondere Beziehung von Claudia Schiffer und Karl Lagerfeld ist kein Geheimnis: Als Muse des Designers avancierte sie zum bestbezahlten Model der Welt. Am Dienstag feierte das Model ihren 50. Geburtstag.

Niederlage für Polanski vor Gericht nach Rauswurf aus Film-Akademie

LOS ANGELES: Oscar-Preisträger Roman Polanski (87, «Der Pianist) hat im Streit über seinen Ausschluss aus der Oscar-Akademie vor einem US-Gericht eine Niederlage einstecken müssen. Nach dem Urteil der zuständigen Richterin in Los Angeles war der Rauswurf des Regisseurs 2018 wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe und damit Verstößen gegen die Ethikstandards des Filmverbands rechtmäßig. In einer Mitteilung der Academy, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag, hieß es, sie freuten sich über die Bestätigung des Gerichts, dass das Vorgehen gegen Polanski damals «fair und angemessen» gewesen sei.

Polanski hatte im Mai 2018 die für die Oscar-Vergabe zuständige Filmakademie im Zuge der #Metoo-Debatte verlassen müssen. Nach Vorwürfen wegen sexueller Übergriffe waren damals auch Entertainer Bill Cosby und Produzent Harvey Weinstein ausgeschlossen worden. 1977 hatte der polnisch-französische Filmemacher unerlaubte sexuelle Handlungen mit einer damals 13-Jährigen vor Gericht zugegeben. Unmittelbar vor der Verkündung des Strafmaßes floh er nach Frankreich und betrat die USA seitdem nie wieder.

Sein Anwalt Harland Braun hatte im vorigen Jahr Klage gegen die Academy of Motion Picture Arts and Sciences eingereicht. Der Ausschluss Polanskis aus dem Gremium sei zu plötzlich und ohne Anhörung erfolgt, machte er geltend. Sein Mandant habe kein faires Verfahren erhalten.

«Hör mal, wer da hämmert»-Stars bekommen eigene Heimwerker-Sendung

BERLIN: Die «Hör mal, wer da hämmert»-Stars Tim Allen und Richard Karn sollen im kommenden Jahr in einer neuen Heimwerker-Sendung wieder gemeinsam vor der Kamera stehen. In der Show mit dem Arbeitstitel «Assembly Required» (deutsch: Montage bzw. Bauteil nötig) soll es darum gehen, Haushaltsgeräte zu reparieren und zu verbessern, wie das Promi-Portal «Entertainment Weekly» berichtete. «Sagen wir, wie es ist - wir leben in einer Wegwerf-Gesellschaft», wird Tim Allen (67) dort zitiert. Die Sendung soll auf dem privaten Bezahlsender «History» ausgestrahlt werden und aus zehn Episoden bestehen. Allen soll auch als Produzent fungieren, Richard Karn moderieren.

In der 90er-Sitcom «Hör mal, wer da hämmert» spielte Tim Allen einen Familienvater und Moderator der Heimwerkersendung «Tool Time». Richard Karn war in der Serie Co-Moderator der Show, in der nicht alles so lief, wie geplant. Mit acht Staffeln war «Hör Mal, wer da hämmert» in den USA ein Hit. Allen erhielt einen Golden Globe als bester Comedy-Darsteller.