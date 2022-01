Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 12.01.22 | Aktualisiert um: 14:35 | Überblick

Diane Kruger: Tarantino wollte mich nicht für «Inglorious Basterds»

LOS ANGELES: Hollywoodstar Diane Kruger hatte nach eigenen Worten zunächst einen schweren Stand bei Regisseur Quentin Tarantino. «Er hat alle vorsprechen lassen», sagte die 45-Jährige über das Casting zum Film «Inglorious Basterds». «Mich wollte er aber nicht vorsprechen lassen, weil er mich in einem Film gesehen hatte, der ihm nicht gefiel. Er hat von Anfang an nicht an mich geglaubt», erzählte Kruger im Podcast «Reign with Josh Smith» (Dienstag). «Tatsächlich war der einzige Grund, warum er mich vorsprechen ließ, dass irgendwann niemand mehr da war, der noch wollte.»

Für das Casting habe sie dann auf eigene Kosten von New York nach Deutschland fliegen müssen, um Tarantino dort zu treffen. «Ich musste durch all diese Reifen springen», sagte Kruger. Sie habe es aber machen wollen, um zu beweisen, was sie kann. «Und zum Glück hat alles funktioniert.» Sie glaube, die Erfahrung sei auch für Tarantino eine Lektion gewesen: «Manchmal steckt man Menschen in Schubladen, das passiert mir auch. Und dann sind sie doch nicht so, wie man dachte.»

In dem Film spielte Kruger die deutsche Schauspielerin und Spionin Bridget von Hammersmark. «Inglorious Basterds» war 2010 für acht Oscars nominiert.

Janet Jackson übers Altern: «Da müssen wir alle durch»

LOS ANGELES: US-Sängerin Janet Jackson (55) hat nach eigenen Worten keine großen Probleme mit dem Älterwerden. «Jeder von uns möchte ewig jung bleiben, aber es ist unvermeidlich. Da müssen wir alle durch», sagte sie in einem Interview mit dem Magazin «Allure» vom Dienstag (Ortszeit). Sie wolle ihr Gesicht nicht übermäßig durch Filler, Stretching oder Einfrieren behandeln. «Ich weiß nicht, wann mein Tag kommt, aber irgendwann kommt er und ich kann wählen, welchen Weg ich gehen werde. Ich hoffe, ich altere mit Anmut. Es wird entweder ein bisschen aufgehübscht oder anmutig.»

Sie sei froh, dass Frauen in der Musikbranche heutzutage ihre eigenen Schönheitsideale definierten, sagte Jackson. Frauen fühlten sich heute «wohl in ihrer Haut, mit ihrer Größe, ihrer vollen Figur, und das finde ich toll, es ist anders als früher», erzählte sie. «Man musste immer dünn sein und ein bestimmtes Äußeres haben. Jetzt wird alles akzeptiert, alles ist wunderschön, und das liebe ich absolut.» Unter ihren jüngeren Kolleginnen bewundere sie in dieser Hinsicht besonders die Rapperin Lizzo (33).

«Chai Tea mit Heidi»: Heidi Klum singt mit US-Rapper Snoop Dogg

LOS ANGELES/BERLIN: Topmodel trifft Toprapper: Heidi Klum (48) singt zusammen mit dem US-Musiker Snoop Dogg (50, «Drop It Like It's Hot») den Titelsong zur neuen Staffel «Germany's Next Topmodel». «Ich liebe den Song einfach, weil er so happy ist und man direkt Lust bekommt zu tanzen», sagte Klum der Deutschen Presse-Agentur über den Dance-Track «Chai Tea mit Heidi».

Das ungleiche Gesangspaar hat den Song in Los Angeles aufgenommen, produziert wurde er von Klums Mann Tom Kaulitz. «Ich weiß: Ich habe eine Stimme, die man sehr gut erkennen kann. Ich werde des Öfteren nachgeäfft und meine Stimme wird als sehr piepsig oder hoch beschrieben. Aber eventuell war das bei diesem Song von Vorteil», sagte die in Bergisch Gladbach geborene Moderatorin.

Die 17. «GNTM»-Staffel startet am 3. Februar auf ProSieben und Joyn. Das Teilnehmerinnenfeld der Castingshow soll diesmal vielfältiger werden. Als Gäste in der Jury sind unter anderem der französische Modeschöpfer Jean Paul Gaultier und Popstar Kylie Minogue angekündigt.

Kiefer Sutherland hört in der Corona-Pandemie mit dem Rauchen auf

BERLIN: Am Filmset, auf der Straße, in der Bar: Immer wieder ist Hollywood-Star Kiefer Sutherland (55) in den vergangenen Jahrzehnten mit Zigarette abgelichtet worden - damit ist vorerst Schluss. Der kanadische Schauspieler gibt überraschend zu, seit anderthalb Jahren nicht mehr zu rauchen. «Wir sind mitten in einer Pandemie einer Atemwegserkrankung. Wenn es einen guten Zeitpunkt gibt, mit dem Rauchen aufzuhören, dann ist es vermutlich jetzt», erklärte Sutherland der Deutschen Presse-Agentur.

Außerdem habe er die berufliche Pause während der Pandemie genutzt. Denn er habe nie während der Dreharbeiten zu einer Serie oder einem Film aufhören wollen. «Das wäre vermutlich sehr stressig geworden und ich wäre nicht unbedingt die netteste Person gewesen in dieser Zeit.»

Der Star aus Serien wie «24» oder «Designated Survivor» nannte das Rauchen 2017 im britischen «Guardian» noch seine «unattraktivste Angewohnheit». Auch jetzt vermisse er es ab und zu. «Wenn ich einen Whisky trinke, macht es mir nichts aus. Aber ich hatte morgens immer ein Ritual: Ich bin duschen gegangen, habe mich fertig gemacht und danach eine Zigarette geraucht. Das Ritual habe ich geliebt und ich vermisse es.»

Der Schauspieler und Sänger, der in der kommenden Woche sein drittes Album «Bloor Street» veröffentlicht, bemerkt inzwischen Effekte des Nichtrauchens. «Ich singe mittlerweile höher. Es hat zumindest meine Singstimme erheblich verändert.»

New Yorker Guggenheim-Museum bekommt erstmals eigenen Dichter

NEW YORK: Das berühmte New Yorker Guggenheim-Museum bekommt erstmals einen eigenen Dichter.

Der US-Amerikaner Taylor Johnson werde in diesem Jahr erster «Poet-in-Residence» des Ausstellungshauses am Central Park in Manhattan, teilte das Museum am Dienstag mit. In dieser Rolle solle der bereits mehrfach preisgekrönte Dichter ein Jahr lang etwa Poesie-Lesungen, Workshops und andere Veranstaltungen in Zusammenhang mit den Ausstellungen des Museums organisieren. Das 1939 gegründete Museum, das für seine von Architekt Frank Lloyd Wright entworfene schneckenhausförmige Architektur berühmt ist, zeigt in seiner Dauerausstellung vor allem Werke aus dem 19. und 20. Jahrhundert.

Elbphilharmonie feiert fünften Geburtstag mit Festkonzert

HAMBURG: Happy Birthday, Elphi: Mit einem Festkonzert des NDR Elbphilharmonie Orchesters unter Leitung seines Chefdirigenten Alan Gilbert hat die Elbphilharmonie ihren 5. Geburtstag gefeiert. Auf dem Programm am Dienstagabend stand ausschließlich Musik der Gegenwart. So erklangen zu Beginn «Zwei Fanfaren für Orchester» des amerikanischen Komponisten John Adams. Danach folgte ein Klavierkonzert des englischen Komponisten Thomas Adès mit Kirill Gerstein als Solist, das 2019 uraufgeführt wurde. Den Abschluss bildete das Werk «Wing on Wing» des Finnen Esa-Pekka Salonen, das dieser 2004 für die erste Saison in der Walt Disney Hall von Stararchitekt Frank Gehry in Los Angeles komponiert hatte.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) lobte die Elbphilharmonie als einen «Leuchtturm mit besonderer Strahlkraft» und «ein Konzerthaus für alle». «Die Elbphilharmonie hat ihr Versprechen gehalten. Die Elbphilharmonie ist zu dem geworden, was Joachim Gauck sich im Januar 2017 erhofft hatte: das Wahrzeichen einer weltoffenen, vielfältigen Metropole und ein Juwel der Kulturnation Deutschland.» Nach knapp zehn Jahren Bauzeit wurde die Elbphilharmonie am 11. Januar 2017 mit einem Konzert des NDR Elbphilharmonie Orchesters eröffnet. Bis zum Corona-Stillstand haben 2,7 Millionen Besucher 2500 Konzerte in beiden Sälen erlebt.