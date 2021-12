Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 29.12.21 | Aktualisiert um: 14:40 | Überblick

Anwälte von Prinz Andrew: Gericht in New York nicht zuständig

NEW YORK/LONDON: Im Missbrauchsverfahren gegen Prinz Andrew (61) haben die Anwälte des Queen-Sohns erneut die Zuständigkeit des Gerichts in New York angezweifelt. Die Klägerin Virginia Giuffre lebe seit Jahren in Australien, heißt es in den Dokumenten von Anwalt Andrew Brettler vom Dienstag (Ortszeit) an das US-Gericht. «Kürzlich entdeckte Beweise deuten darauf hin, dass das Gericht keine sachliche Zuständigkeit für diese Klage hat», zitierte die Nachrichtenagentur PA aus den Unterlagen. Der Fall müsse gestoppt werden, bis diese Frage geklärt sei, forderte Brettler.

Giuffre wirft Andrew vor, sie vor rund 20 Jahren als 17-Jährige mehrfach sexuell missbraucht zu haben. Sie gibt an, vom inzwischen gestorbenen US-Multimillionär Jeffrey Epstein, mit dem Andrew befreundet war, und von Epsteins Ex-Partnerin Ghislaine Maxwell als Jugendliche zur Sexsklavin gemacht worden zu sein. Der zweitälteste Sohn von Königin Elizabeth II. weist die Vorwürfe vehement zurück. Seine Anwälte versuchen, einen Prozess zu verhindern. Erst vor kurzem hatten sie gefordert, die Schadenersatzklage zurückzuweisen. Die Anschuldigungen beruhten allein auf der unbestätigten und nicht überprüfbaren Behauptung der damals 17-Jährigen.

Jada Pinkett Smith steht zu ihrem Haarausfall

LOS ANGELES: US-Schauspielerin Jada Pinkett Smith hat auf Instagram eine kahle Linie auf ihrem Kopf gezeigt und damit ihre positive Einstellung zu ihrem Haarausfall geteilt. «Ich und diese Alopecia werden Freunde», schrieb die 50-Jährige über ihre Erkrankung, durch die ihr stellenweise die Haare ausfallen.

Daneben postete sie auf Instagram ein Video, in dem sie sich mit dem Finger über die haarlose Linie fährt, die sich quer über ihren bereits kurz geschorenen Kopf zieht. «An diesem Punkt kann ich jetzt nur noch lachen», sagt Smith. Die kahle Stelle sei ganz plötzlich entstanden und sie habe sie ihren Fans zeigen wollen, bevor diese sich wunderten, so Smith.

Die Schauspielerin («Bad Moms») hatte bereits 2018 in ihrer Facebook Talkshow «Red Table Talk» über ihren Haarausfall gesprochen. Als sie das erste Mal unter der Dusche eine ganze Hand voller Haare hatte, sei das furchterregend gewesen, sagte sie damals. Heute ist sie sichtbar gelassener. Auf die kahle Linie wolle sie sich Strasssteinchen kleben, erklärt die Schauspielerin nun und lächelte in die Kamera.