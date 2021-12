Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 22.12.21 | Aktualisiert um: 13:45 | Überblick

Ryan Reynolds wird in Restaurant seit Jahren für Ben Affleck gehalten

NEW YORK: Der kanadische Schauspieler Ryan Reynolds (45, «Deadpool»), wird nach eigenen Angaben manchmal mit seinem US-Kollegen Ben Affleck (49) verwechselt. «Es gibt ein Pizzalokal im East Village in New York, in das ich seit Jahren gehe. Da glauben sie, dass ich Ben Affleck bin, und ich habe sie nie korrigiert», erzählte Reynolds als Gast im Podcast «Dear Hank & John». Mittlerweile glaube er, es sei zu spät, die Verwechslung noch aufzuklären.

«Ich bekomme auch keine kostenlose Pizza deswegen», betonte der Schauspieler. Er mache alles so wie die anderen Kunden. «Sie glauben einfach nur, dass ich Ben Affleck bin und fragen mich danach, wie es J.Lo geht, ich sage «großartig, danke» und dann nehme ich meine Pizza und gehe.» Der in Kalifornien geborene Affleck ist nach längerer Trennung seit einigen Monaten wieder mit Jennifer Lopez (52) zusammen.

Hans Sigl: Der «Bergdoktor» würde rund um die Uhr impfen

MÜNCHEN: Der als ZDF-«Bergdoktor» bekannte Schauspieler Hans Sigl macht sich in Zeiten von Corona für das Impfen stark und bekommt dafür viel Gegenwind in den sozialen Netzwerken. Impfgegner empörten sich, dass er als «Bergdoktor» so nett sei und dann aber auf Facebook für das Impfen werbe, sagte Sigl der Deutschen Presse-Agentur. «So schnell kann es gehen, dass man erkennt, dass ein Schauspieler ein Schauspieler ist, und kein «Bergdoktor».» In die ZDF-Serie wurde die Pandemie nicht eingebaut, dort gibt es kein Corona. Aber, so sagte Sigl: «Der «Bergdoktor» würde rund um die Uhr impfen.»

Auf Facebook teile er wissenschaftliche Fakten zum Thema Impfen, sagte der 52-Jährige. «Ich bin nur Multiplikator. Dazu stehe ich und dazu nutze ich meine Reichweite.» Natürlich bekomme er auch viel Zustimmung. «Aber die Gegner werden immer radikaler. Es macht ein bisschen Angst und besorgt mich, zu sehen, was da in unserer Gesellschaft entsteht.» Auf Proteste auf seiner Facebook-Seite reagiere er mit Humor, guter Laune und Gelassenheit.

Die 15. Staffel des ZDF-Quotenhits «Der Bergdoktor» beginnt am 20. Januar. Neben Hauptdarsteller Hans Sigl ist wieder das bewährte Team mit Heiko Ruprecht, Ronja Forcher, Monika Baumgartner, Mark Keller, Ines Lutz und Simone Hanselmann dabei. Bereits am 13. Januar gibt es das traditionelle «Winter Special». Beginn ist jeweils um 20.15 Uhr.

Thunberg: Nicht nur auf ferne Daten, sondern auf CO2-Budgets schauen

STOCKHOLM: Der Klimaaktivistin Greta Thunberg reicht es nicht, dass wie beim deutschen Kohleausstieg Klimaziele mehrere Jahre in der Zukunft festgeschrieben werden. «Wir können nicht nur über Daten sprechen, an diesem Datum werden wir aus fossilen Brennstoffen aussteigen, an jenem Datum aus der Kohle und so weiter. Wir müssen in CO2 sprechen, wir müssen in CO2-Budgets sprechen», sagte die 18 Jahre alte Schwedin der Deutschen Presse-Agentur. «Wenn wir so weitermachen wie jetzt, dann haben wir unser CO2-Budget schon vor den angekündigten Zeitpunkten aufgebraucht.»

Die neue Bundesregierung in Berlin hat im Koalitionsvertrag festgeschrieben, den Kohleausstieg «idealerweise auf 2030» vorzuziehen. Gelingen soll das durch den Ausbau erneuerbarer Energien und den Bau von neuen Gaskraftwerken. Als sich die von der damaligen Bundesregierung eingesetzte Kohlekommission Anfang 2019 auf einen Kompromiss zum deutschen Kohleausstieg im Jahr 2038 geeinigt hatte, hatte Thunberg das in einem dpa-Interview als «absolut absurd» bezeichnet.

Olivia Newton-John liebt Japans Kultur

TOKIO: «Grease»-Schauspielerin Olivia Newton-John (73) kann als bekennender Japan-Fan kaum genug bekommen von dem asiatischen Inselreich. «Es ist eines meiner liebsten Länder, die ich je besucht habe», sagte die britisch-australische Sängerin, Songwriterin, Schauspielerin und Brustkrebs-Aktivistin in einem Interview des japanischen Nachrichtennetzwerks JNN. «Ich liebe die Menschen, ich liebe das Essen, ich liebe die Traditionen und die Kultur», sagte sie anlässlich der Verleihung des «Ordens der Aufgehenden Sonne» für ihren Beitrag zur Entwicklung der japanischen Musikkultur und zur Entwicklung guter Beziehungen zwischen Japan und Australien.

Newton-John hat Japan bereits mehr als zehn Mal besucht und mehrere Konzerte dort gegeben. In besonderer Erinnerung sei ihr ein Aufenthalt vor sechs Jahren in den von einer Tsunami-Katastrophe betroffenen Gebieten im Nordosten Japans geblieben, sagte sie. «Es war eine sehr bewegende Erfahrung, die Energie und Kultur der Menschen zu spüren und wie sie sich gegenseitig helfen», wurde die Künstlerin zitiert. Im Jahr 2011 war die nordöstliche Region Tohoku von einem gewaltigen Erdbeben und anschließenden Tsunami getroffen worden, die Totenzahlen gingen in die Tausende. Im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi kam es in der Folge zum Super-Gau.

Die im englischen Cambridge geborene Enkelin des deutschen Physik-Nobelpreisträgers Max Born wünschte den Japanern ein gutes Neues Jahr. Sie hoffe, bald wieder nach Japan kommen zu können.

Deutscher Star-Komponist Hans Zimmer in Oscar-Vorrunde

LOS ANGELES: Der deutsche Komponist Hans Zimmer (64) ist im Oscar-Rennen weitergekommen. Der Musiker schaffte es mit seinen Kompositionen für das Science-Fiction-Drama «Dune» und für den Bond-Streifen «Keine Zeit zu sterben» gleich zweifach auf eine Shortlist von fünfzehn Anwärtern, wie die Oscar-Akademie in Beverly Hills am Dienstagnachmittag (Ortszeit) bekanntgab.

Mit Zimmer sind unter anderem die Komponisten Jonny Greenwood («The Power of the Dog»), Alexandre Desplat («French Dispatch») und Germaine Franco («Encanto») im Rennen. Am Ende werden fünf Kandidaten bestimmt. Die Oscar-Nominierungen in allen Sparten für die 94. Academy Awards werden am 8. Februar verkündet. Die Preisvergabe soll am 27. März über die Bühne gehen.

Zimmer war zuletzt 2018 in der Oscar-Endrunde. Der gebürtige Frankfurter holte damals mit der Filmmusik für Christopher Nolans Kriegsdrama «Dunkirk» seine elfte Nominierung. Für «Der König der Löwen» nahm Zimmer 1995 den Oscar entgegen. Er lebt seit Jahrzehnten in den USA und zählt zu den erfolgreichsten Komponisten in der Kinobranche.