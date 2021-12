Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Keanu Reeves: Musste für «Matrix 4» von Hochhaus springen

LOS ANGELES: Für die Fortsetzung der «Matrix»-Reihe hat sich Hauptdarsteller Keanu Reeves gleich 19 Mal von einem Hochhaus gestürzt - allerdings mit Seilen gesichert. «Es war großartig!», sagte der kanadische Schauspieler in der «Late Show» von Stephen Colbert». «Kannst du dir vorstellen, einfach von einem Gebäude zu springen?» Der Stunt, bei dem er Hand in Hand mit Co-Star Carrie-Anne Moss aus dem 46. Stock stürzte, sei eindeutig die verrückteste Erfahrung am Set von «Matrix 4» (Originaltitel: «The Matrix Resurrections») gewesen.

«Als wir dort ankamen, schlug mein Herz etwas schneller, aber nach dem ersten Mal darfst du nicht mehr an die Angst denken», erklärte Reeves. «Du musst sie nicht ausblenden, aber damit umgehen, sie absorbieren und es einfach machen.» Die Szene digital umzusetzen, sei nicht in Frage gekommen, da Regisseurin Lana Wachowski natürliches Morgenlicht haben wollte. Die Szene sei deshalb an zwei Morgen «19 oder 20 Mal» gedreht worden.

«Matrix 4» ist die von Fans mit Spannung erwartete Fortsetzung der rund 20 Jahre alten «Matrix»-Trilogie mit Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss in den Hauptrollen, der Film kommt am 22. Dezember in die US-Kinos. In Deutschland ist der Kinostart am 23. Dezember.

O.J. Simpson vorzeitig aus der Bewährung entlassen

LAS VEGAS: Der Ex-Footballstar O.J. Simpson, der bis 2017 wegen bewaffneten Raubs und Körperverletzung eine Gefängnisstrafe verbüßte, ist vorzeitig aus der Bewährung entlassen worden. Die Entscheidung des Bewährungsausschusses im US-Staat Nevada sei nach einer Anhörung Anfang Dezember unterzeichnet worden, teilte Polizeisprecherin Kim Yoko Smith am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Simpsons Bewährung wäre planmäßig am 9. Februar zu Ende gegangen. Voraussetzung für eine frühere Entlassung sind unter anderem gute Führung.

Simpson war im Oktober 2017 nach neun Jahren Haft aus einem Gefängnis im Westen des Bundesstaates Nevada entlassen worden. Ein Gericht hatte den Ex-Footballstar und Schauspieler 2008 wegen bewaffneten Raubs und Körperverletzung zu einer Haftstrafe von maximal 33 Jahren verurteilt. Er musste eine Mindeststrafe von neun Jahren absitzen.

2007 war Simpson mit mehreren Komplizen bewaffnet in ein Hotelzimmer in Las Vegas eingedrungen und hatte zwei Sammler von Fan-Artikeln gezwungen, ihm persönliche Erinnerungsstücke zu geben.

In dem Verfahren von 2008 ging es nicht um den Tod von Simpsons Ex-Frau Nicole Brown Simpson und deren Freund Ronald Goldman. Simpson war 1994 beschuldigt worden, die beiden mit Messerstichen getötet zu haben. 1995 stand er deswegen vor Gericht. Die Geschworenen sprachen ihn trotz scheinbar erdrückender Beweislast letztlich frei.