Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 08.12.21 | Aktualisiert um: 13:40 | Überblick

Ryan Reynolds über Vaterschaft: «Möchte Zeit nicht verpassen»

LOS ANGELES: Hollywood-Star Ryan Reynolds (45, «Free Guy») genießt nach eigenen Worten seine Auszeit von der Schauspielerei, die er vor allem mit seinen Töchtern verbringt. «Ich möchte diese Zeit mit meinen Kindern nicht verpassen», sagte der Kanadier, der mit der US-Schauspielerin Blake Lively (34) drei Töchter im Alter zwischen zwei und sechs Jahren hat, im Gespräch mit dem Online-Netzwerk Linkedin.

Früher sei die Familie viel unterwegs gewesen, wenn er oder seine Ehefrau mit Dreharbeiten beschäftigt waren, erklärte Reynolds, der derzeit mit dem Actionfilm «Red Notice» neben Dwayne Johnson und Gal Gadot im Kino und beim Streamingdienst Netflix zu sehen ist.

«Jetzt wo sie in der Schule sind, haben sie einen einigermaßen normalen Terminplan», so Reynolds über seine Kinder. «Ich denke das ist total wichtig für ihre Entwicklung und ich genieße es wirklich, ein anwesender Papa zu sein. Ich liebe es, sie morgens zur Schule zu bringen, ich liebe es, sie abzuholen.»

Die Stunden dazwischen nutze er, um sich Projekten zu widmen, die ihm am Herzen liegen, erklärte der Schauspieler. Reynolds hatte im November der britischen Zeitung «Times» gesagt, dass er sich im Jahr 2022 auf seine eigene Gin-Firma sowie seinen walisischen Fußballverein AFC Wrexham konzentrieren und solange eine Schauspielpause einlegen wolle.

Reinhold Messner zum Wandern mit Rentnerin Merkel: «Jetzt lieber»

BOZEN: Bergsteiger Reinhold Messner freut sich schon auf ein Wiedersehen mit Angela Merkel nach dem Ende ihrer Amtszeit als Bundeskanzlerin. Die Politikerin macht seit Jahren im Sommer in Südtirol Urlaub. «Ich glaube, sie wird wiederkommen und dann werden wir uns zusammenrufen und wieder miteinander Wandern gehen», sagte der bekannte Abenteurer und Buchautor im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Mit der Kanzlerin und deren Mann Joachim Sauer treffe sich der 77-Jährige seit mehr als zehn Jahren, berichtete er.

Dass er künftig nicht mehr mit einer Regierungschefin, sondern einer Politik-Rentnerin unterwegs sein wird, das freut Messner. «Ich gehe jetzt, wenn sie den Druck weg hat, lieber mit ihr Wandern als vorher», sagte er. Sie habe dann sicher nicht mehr das Gefühl, von den Leuten belauert zu werden. Auch wenn das bei den Wanderungen mit Messner «immer friedlich und mit sehr viel Respekt war», sagte er.

Messner erzählte, dass er Merkel damals auf die norditalienische Provinz Südtirol als Urlaubsort gebracht habe. Er habe sie noch vor ihrer Zeit im Kanzleramt getroffen, «und sie hat mich gefragt: Wo kann ich in Ruhe Ferien machen in den Bergen? Sie hat immer davon geträumt, in die Berge zu gehen und konnte das nicht in der DDR.»

Von der neuen Bundesregierung mit den Grünen erhofft sich Messner einen Schub für den Umweltschutz. Vor allem von Robert Habeck halte er viel. Allerdings sieht der ehemalige EU-Abgeordnete die Gefahr, dass die Partei nicht alle ihre Versprechen halten kann. Dann könnten Leute bei den nächsten Wahlen sagen, dass es selbst die Grünen nicht hin bekommen, und sich komplett vom Klima- und Umweltschutz abwenden.

Weinstein vor Gericht in Los Angeles - Prozess voraussichtlich 2022

LOS ANGELES: Der frühere US-Filmproduzent Harvey Weinstein hat vor einem weiteren Verfahren wegen Sexualstraftaten in Los Angeles eine Niederlage erlitten. Seine Anwälte seien mit ihrem Antrag vor Gericht abgeblitzt, dass die Anklage fallen gelassen werde, wie US-Medien berichteten. Bei einer Anhörung am Dienstag habe Richterin Lisa Lench auf ausreichende Zeugenaussagen und Beweismittel verwiesen, die einen Prozess rechtfertigen würden, schrieb «Rolling Stone Magazine».

Die nächste Anhörung in dem Fall ist für Anfang Mai vorgesehen. Einen Termin für den Prozessauftakt gibt es noch nicht. Beobachter halten eine Beginn vor dem Sommer für unwahrscheinlich.

Gegen Weinstein liegen elf Anklagepunkte vor, unter anderem wegen Vergewaltigung. Insgesamt dreht sich das Verfahren in Kalifornien um Vorwürfe von fünf Frauen, in einem Zeitraum von 2004 bis 2013. Der Ex-Produzent hat auf «nicht schuldig» plädiert.

Weinstein war im März 2020 in New York wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu einer Haftstrafe von 23 Jahren verurteilt worden. Im Juli war er nach Los Angeles gebracht worden, um sich dort den Behörden zu stellen.

Jennifer Lawrence in «Bad Blood» als Elizabeth Holmes

LOS ANGELES: Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence (31, «Silver Linings») wird die frühere Star-Unternehmerin Elizabeth Holmes spielen, die derzeit in Kalifornien wegen Betrugs vor Gericht steht. Das Studio Apple Original Films habe sich nun hinter den geplanten Film «Bad Blood» von US-Regisseur Adam McKay («Vice - Der zweite Mann», «The Big Short») gestellt, berichteten die Branchenblätter «Hollywood Reporter» und «Deadline.com» am Dienstag.

Holmes wollte mit ihrer Bluttest-Firma Theranos die Pharma- und Gesundheitsbranche revolutionieren, doch das Versprechen entpuppte sich als großer Bluff. Die 37-Jährige galt einst als große Innovationshoffnung der Tech-Hochburg Silicon Valley. Holmes hatte 2003 im Alter von nur 19 Jahren die Elite-Universität Stanford verlassen, um das Start-up zu gründen. Sie wurde als erfolgreiche Self-Made-Milliardärin gefeiert, doch auf den steilen Aufstieg folgte der spektakuläre Absturz: 2015 lösten Berichte des «Wall Street Journal» erhebliche Zweifel an der Technologie von Theranos aus.

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch des Journalisten John Carreyrou. McKay, der 2016 den Drehbuch-Oscar für die Satire «The Big Short» holte, holte Lawrence zuletzt für die starbesetzte Netflix-Satire «Don't Look Up» vor die Kamera, die zu Weihnachten anläuft.