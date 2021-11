Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 24.11.21 | Überblick

Dwayne Johnson spricht Supermans Hund «Krypto» in neuem Film

LOS ANGELES: Ein Held auf vier Pfoten: Hollywood-Star Dwayne Johnson wird in einem neuen animierten Superhelden-Film als vierbeiniger Retter zu hören sein. Der 49-Jährige spricht «Krypto», den Hund und besten Freund von Superman. In dem Trailer zu «DC League of Super-Pets», der am Dienstag (Ortszeit) veröffentlicht wurde, wird Krypto als fliegender Hund mit rotem Cape gezeigt.

In dem Film von Regisseur Jared Stern wird die als «Justice League» bekannte Heldentruppe um Superman gekidnappt. Um sein berühmtes Herrchen zu retten, versammelt Krypto eine Gruppe Tiere um sich: Hund Ace, Schwein PB, Schildkröte Merton und Eichhörnchen Chip verfügen nach einem Unfall in ihrem Tierheim ebenfalls über besondere Kräfte.

Neben Johnson werden in dem Superhelden-Film unter anderem Kevin Hart, Kate McKinnon, John Krasinski, Vanessa Bayer, Natasha Lyonne, Diego Luna und Keanu Reeves als englische Sprecher zu hören sein. Welche deutschen Sprecher die Rollen übernehmen werden, war zunächst nicht bekannt. Erscheinen soll «DC League of Super-Pets» am 18. Mai 2022.