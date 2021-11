Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 10.11.21 | Überblick

Kabarettist Alfons sucht immer noch nach «seiner» DDR-Trainingsjacke

HAMBURG: Mit der orangefarbenen Jacke ist der Kabarettist Emmanuel Peterfalvi im Fernsehen bekannt geworden. Und doch hat er nur zwei davon. Eine stammt original aus der DDR. Die zweite hat er eigens schneidern lassen. Seine Suche nach Ersatz dauert nun schon viele Jahre.

Die orangefarbene DDR-Trainingsjacke ist neben dem Puschel-Mikro und dem französischen Akzent das Markenzeichen des Kabarettisten Emmanuel Peterfalvi (54), wenn er als TV-Reporter Alfons («Extra3», «Die Anstalt») unterwegs ist. Trotz bereits jahrelanger Suche hat der Franzose noch immer keinen originalen Ersatz für die auffällige Jacke aus Dederon gefunden. «Ich habe jahrelang in Secondhand-Läden gesucht. Ich habe suchen lassen. Ich habe in einer mdr-Talkshow davon erzählt. Es gab viele Reaktionen. Ich habe viele Jacken bekommen. Viele schräge Jacken aus der DDR. Aber diese nie», sagte der Wahlhamburger der Deutschen Presse-Agentur.

Zudem habe er vor kurzem bei Ebay eine Anzeige mit dem Titel «Jacke zu verkaufen - wie Kabarettist Alfons» entdeckt. «Ich hab die sofort gekauft natürlich und die Frau war ganz hin und weg. Die hat sich total gefreut, dass ich die gekauft habe.» Dennoch sei das Fundstück nicht ganz an das Original herangekommen: «Die Jacke war sehr ähnlich, aber nicht 1:1 die gleiche.»

Er hoffe aber weiterhin darauf, dass die Suche bald erfolgreich ist. Manchmal wünsche er sich mit Blick auf die Qualität der Dederon-Jacke tatsächlich ein anderes Markenzeichen, gibt Peterfalvi verschmitzt zu. «Ein wetterfestes!» Denn der Stoff aus Polyamidfasern habe den Nachteil, dass man im Sommer darin schwitze und auch bei nass-kaltem Wetter sei es darin «total furchtbar».

Jüdischer Weltkongress ehrt Pfizer-Chef Bourla und Geiger Perlman

NEW YORK: Der Chef des Pharmakonzerns Pfizer, Albert Bourla, und der Geiger Itzhak Perlman sind vom Jüdischen Weltkongress (WJC) in New York für ihre Verdienste geehrt worden. Bourla wurde bei der Gala in der Nacht zum Mittwoch mit dem Theodor-Herzl-Preis für seinen Einsatz in der Coronavirus-Pandemie ausgezeichnet.

«Für alles, was du getan hast, für alles, was du uns gegeben hast, für alle Leben, die noch hier sind wegen deiner Arbeit», sagte WJC-Präsident Ronald Lauder, bevor er Bourla den Preis überreichte. Bourla, der 1961 in Griechenland als Sohn von Holocaust-Überlebenden geboren wurde und seit 2019 Pfizer-Chef ist, sagte, er nehme die Auszeichnung im Namen der Tausenden Beschäftigten des Pharmakonzerns in aller Welt stolz an.

Gemeinsam mit dem deutschen Unternehmen Biontech hatte Pfizer einen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt. In den Jahren zuvor hatten unter anderem UN-Generalsekretär António Guterres, die noch amtierende Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Joe Biden den seit 2012 jährlich verliehenen Preis bekommen.

Neben Bourla wurde bei der Veranstaltung auch der Geiger Itzhak Perlman ausgezeichnet. Er erhielt den Teddy-Kollek-Preis für sein Engagement für die jüdische Kultur. Das sei eine «wunderbare Ehre» und er fühle sich «wirklich geehrt», sagte der israelisch-amerikanische Musiker. Der Teddy-Kollek-Preis war 2016 zum ersten Mal verliehen worden, damals an den Schauspieler Kirk Douglas. Der WJC hat es sich zur Aufgabe gemacht, die nicht in Israel lebenden Juden zu vertreten.

Foo Fighters drehen Horrorkomödie

LOS ANGELES: US-Rocker Dave Grohl und seine Bandkollegen von den Foo Fighters treten erstmals als Filmemacher in Erscheinung. Mit «Studio 666» wollen die Musiker eine Mischung aus Horror, Rock und Comedy auf die Leinwand bringen. «Nach Jahrzehnten mit lächerlichen Musikvideos und vielen Musikdokumentationen war es wirklich an der Zeit, das nächste Level zu erreichen ... eine Horrorkomödie in Spielfilmlänge», witzelte der ehemalige Nirvana-Schlagzeuger in einer Mitteilung, die von den Branchenblättern «Deadline.com» und «Variety» am Dienstag veröffentlicht wurde.

Die Story spielt in einer Villa in Südkalifornien, wo die Foo Fighters ein Studioalbum aufnehmen wollen. Doch in dem Herrenhaus mit einer gruseligen Vergangenheit wird Grohl von bösen Kräften heimgesucht, die Arbeit und Leben bedrohen. Bei den Dreharbeiten sei in dem Haus dann tatsächlich auch das neue Album «Medicine At Midnight» eingespielt worden, so Grohl. Neben den Bandmitgliedern sind Schauspieler wie Will Forte und Jenna Ortega dabei. Regie führte BJ McDonnell. Der Film soll Ende Februar in die US-Kinos kommen.