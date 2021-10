Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 27.10.21 | Überblick

Olivia Munn vor Geburt ihres Kindes: Freue mich auf das Kennenlernen

LOS ANGELES: US-Schauspielerin Olivia Munn («X-Men: Apocalypse») kann es nach eigenen Worten kaum erwarten, ihr erstes Kind auf die Welt zu bringen. «Ich freue mich einfach auf das Kennenlernen, wer auch immer es ist, und darauf, einen kleinen Menschen in diese Welt zu bringen», sagte die 41-Jährige dem Promiportal «ETonline.com».

Der Comedian John Mulaney hatte vergangenen Monat in der «Late Night»-Talkshow mit Seth Meyers bekanntgegeben, dass er und Munn ein Kind erwarten. Laut Mulaney sind die beiden seit Frühjahr dieses Jahres ein Paar.

Fortsetzung von «Dune»-Blockbuster für 2023 angekündigt

LOS ANGELES: Das neue Wüstenspektakel «Dune» des Kanadiers Denis Villeneuve («Blade Runner 2049») wird eine Fortsetzung erhalten. «Wir freuen uns, die Reise fortzusetzen», teilte das Studio Legendary Entertainment am Dienstag auf Twitter mit. «Dune: Part 2» soll im Oktober 2023 in die Kinos kommen. Der erste Teil war vorige Woche in den US-Kinos gestartet und hatte dort am Wochenende auf Anhieb 41 Millionen Dollar eingespielt. Zeitgleich war das Sci-Fi-Spektakel auch beim Streamingdienst HBO Max des Medienkonzerns Warner Media erschienen. In Deutschland war der Film bereits am 16. September gestartet.

Frank Herberts Romanvorlage «Der Wüstenplanet» von 1965 wurde mit einem Riesenbudget und einer Starbesetzung um Timothée Chalamet, Oscar Isaac und Zendaya verfilmt. Im Mittelpunkt steht der Wüstenplanet Arrakis mit der wertvollen Substanz Spice, um die gute und böse Mächte kämpfen.

Es sei für ihn ein «Traum» gewesen, diese Geschichte zu verfilmen. «Dies ist nur der Anfang», teilte Regisseur Villeneuve am Dienstag mit Blick auf die angekündigte Fortsetzung mit. Auch Hauptdarsteller Chalamet und der deutsche Filmkomponist Hans Zimmer verlinkten den Studio-Tweet über «Dune: Part 2» auf ihren Twitter-Konten. «Gott sei Dank habe ich noch etwas Musik übrig», witzelte Zimmer. Der Oscar-Preisträger hatte den ersten Teil des Films mit drohender Musik unterlegt.

Heidi Klum stimmt mit Gruselszenen auf Halloween ein - keine Party

LOS ANGELES/NEW YORK: Model Heidi Klum (48) stimmt mit Zombie-Videos und Gruseleffekten schon seit Wochen auf Halloween ein, doch wegen der Corona-Pandemie fällt wohl auch in diesem Jahr ihre traditionelle Kostümfeier aus. Derzeit plane sie keine Halloween-Party, teilte das Management der Deutschen am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit.

Schon im Vorjahr war die übliche Feier mit Promi-Gästen in aufwendigen Kostümen ausgefallen, stattdessen hatte Klum am 31. Oktober ein Grusel-Video auf Instagram veröffentlicht, für das sie auch ihre als Mumien verkleideten Kinder sowie Ehemann Tom Kaulitz (32) einspannte.

Die Deutsche aus dem karnevalsverrückten Rheinland hat in ihrer US-Wahlheimat zurecht den Ruf als «Queen of Halloween». Ein am Dienstag auf Instagram veröffentlichter Videoclip zeigt die vierfache Mutter beim Dreh vor einer Gruselschloss-Kulisse. Dabei hantiert sie mit scharfen Messern, ein abgetrennter Daumen landet im Essen. «Sieht das eklig aus», lacht Klum in die Kamera und hält eine Hand mit vier Fingern hoch. Seit Anfang Oktober postet sie fast täglich kleine Halloween-Szenen: Sie steigt als Zombiebraut aus dem Grab, beißt genüsslich in einen abgerissenen Arm oder zeigt ihren zerfetzten Rücken. Das Teaser-Material deutet wohl darauf hin, dass sich Klum am kommenden Halloween-Wochenende kostümiert in einem Horrorfilmchen zeigt.

2019 hatte Klum zum 20. Mal ihre traditionelle Halloween-Party geschmissen. Dafür verwandelte sie sich in einer aufwendigen Styling-Prozedur in einen Cyborg mit aufgeschnittenem Bauch und fiesen Narben. Kaulitz war als Astronaut mit zerborstenem Helm und blutigem Gesicht unter den Gästen. In früheren Jahren hatte sich Klum etwa als knallgrüne Oger-Figur, runzelige Oma, Vampir oder Außerirdische unkenntlich gemacht.