Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 06.10.21 | Aktualisiert um: 12:35 | Überblick

Cornelia Funke will das Leben in der Toskana für ein Jahr testen

HAMBURG: Für die deutsche Schriftstellerin Cornelia Funke (62) ist der Umzug von den USA nach Italien zunächst ein Abenteuer auf Zeit. «Ich habe mir gesagt: Ich versuche jetzt mal ein Jahr, wie sich das anfühlt, wieder in der alten Welt zu sein», sagte Funke der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Und danach werde sie entscheiden, ob sie zurück nach Amerika gehen oder ob sie möglicherweise einen Wohnsitz in den USA und einen in Europa haben wird.

Funke hatte Anfang September nach 16 Jahren ihre Wahlheimat Malibu in Kalifornien verlassen. Dort besaß die Autorin eine Avocadofarm. Einer der Gründe für den Umzug war die ständige Gefahr vor Waldbränden an ihrem Wohnort. Der Ortswechsel soll zudem auch ein Perspektivwechsel sein. «Ich schüttle die Sachen jetzt mal ein bisschen durcheinander und ent-amerikanisiere mein Denken und konfrontiere mich mit einem anderen. Weil ich ganz fest daran glaube, dass einem das gut tut, wenn man ab und zu mal so ein bisschen von allem zurücktritt, an das man sich gewöhnt hat. Und dieses alte Haus hier macht das sehr leicht.»

Funke hat in der Nähe der Stadt Volterra ein großes Grundstück mit Olivenbäumen gekauft. Dort wird sie auch ihr in Malibu gestartetes Künstlerprojekt fortführen und kreativen Köpfen Unterkunft und gegenseitige Inspiration bieten. Am 8. Oktober soll der dritte Band ihrer «Drachenreiter»-Reihe - «Der Fluch der Aurelia» auf Deutsch, auf Englisch und als Hörbuch erscheinen.

US-Produzent Will Packer wird nächste Oscar-Show produzieren

LOS ANGELES: Die nächste Oscar-Show soll vom US-Produzenten Will Packer (47) ausgerichtet werden. Das teilte die Oscar-Akademie am Dienstag in Los Angeles mit. Packer, der Filme wie «Ride Along», «Girls Trip», «Straight Outta Compton» und die TV-Dramaserie «Roots» produzierte, ist damit erstmals Teil des Oscar-Teams. Die 94. Trophäenverleihung ist für den 27. März 2022 geplant.

Die diesjährige Preisgala Ende April war von den Filmproduzenten Steven Soderbergh, Stacey Sher und Jesse Collins mitgestaltet worden. Die Verleihung der Academy Awards hatte wegen der Corona-Pandemie in einem deutlich kleineren Rahmen stattgefunden. Hauptschauplatz war das historische Bahnhofsgebäude der Union Station in Los Angeles mit weniger als 200 Gästen - statt des üblichen Dolby Theatres, wo mehr als 3000 Menschen Platz haben. Die Einschaltquoten lagen im Vergleich zum Vorjahr um die Hälfte niedriger.

Die 94. Academy Awards sollen 2022 wieder im traditionellen Dolby Theatre in Hollywood über die Bühne gehen. Die Oscar-Nominierungen werden voraussichtlich am 8. Februar verkündet.

Tina Turner verkauft Songrechte an BMG

BERLIN: Nach mehreren anderen Pop-Weltstars hat nun auch Tina Turner ihre Songrechte verkauft. Das Musikunternehmen BMG hat ein umfangreiches Portfolio an Rechten von der 81-jährigen Soul- und Rock-Ikone erworben, wie eine Sprecherin am Mittwoch mitteilte. Zum Kaufpreis wurden vom Label keine Angaben gemacht.

Turners Solowerke umfassen demnach zehn Studioalben, zwei Live-Alben, zwei Soundtracks und fünf Kompilationen, die sich zusammen über 100 Millionen Mal verkauft haben. Weiterhin bleibe Warner Music ihre Plattenfirma, hieß es. Die gebürtige US-Amerikanerin lebt heute in der Schweiz. Turner war seit den 1980er Jahren mit Hits wie «Private Dancer» oder «What's Love Got To Do With It» weltweit populär.

Immer mehr Musikerinnen und Musiker trennen sich von ihren Songrechten - zuletzt etwa Paul Simon, Neil Young oder Bob Dylan. Die Gründe sind unter anderem sinkende Tonträgerverkäufe und wegen der Pandemie wegbrechende Konzerteinnahmen - während Erlöse aus dem Streaming- und Serien-Boom für die Branche wertvoller werden.