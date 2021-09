Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 29.09.21 | Aktualisiert um: 13:05 | Überblick

Didi Hallervorden und Sohn Johannes wollen wieder zusammen vor Kamera

BERLIN: Der Komiker Dieter Hallervorden und sein Sohn Johannes würden nach der ZDF-Serie «Mein Freund, das Ekel» gern weitere Male gemeinsam vor der Kamera stehen. «Wir kennen uns ja gut genug, um gut zusammen spielen zu können», sagte Dieter Hallervorden im dpa-Interview in Berlin. «Wir haben öfter auch auf der Bühne schon zusammen gespielt. Und es war eine sehr harmonische und gedeihliche Zusammenarbeit. Ich habe im Nachhinein ja gesehen, was daraus entstanden ist im Zusammenschnitt. Und es kann sich sehen lassen.»

Johannes Hallervorden ergänzte dazu: «Ich glaube auch, dass es ganz schön wird.» Auch er fände weitere Kooperationen gut, sagte der Jungschauspieler: «Ja, wenn das weiterhin so professionell und gut abläuft wie da, würde ich sagen, bin ich sehr, sehr glücklich darüber, einen zuverlässigen Spielpartner zu haben.» Bei der neuen Serie hatten die zwei ihre erste gemeinsame Drehbuchszene überhaupt.

Eine weitere gemeinsame Produktion sei gerade im Gespräch, sagte Hallervorden senior. «Es ist natürlich auch interessant, Vater und Sohn - dazu noch in so unterschiedlichen Altersklassen - zu haben.» Dieter ist 86 Jahre alt, Johannes ist 23. «Ich glaube, wir haben unterschiedliche Herangehensweisen, wie wir unsere Sachen erarbeiten. Aber wir kommen auf den Punkt, wenn die Kamera läuft.»

Am Donnerstag (20.15 Uhr) startet die ZDF-Serie «Mein Freund, das Ekel». Sie ist eine Weiterentwicklung eines Fernsehfilms aus dem Jahr 2019 mit Dieter Hallervorden und Alwara Höfels in den Hauptrollen.

Michael Bublé: Krebserkrankung seines Sohnes lehrte «Dankbarkeit»

BERLIN: Der kanadische Sänger Michael Bublé hat nach eigenen Worten durch die Krebserkrankung seines Sohnes das Interesse am Erfolg verloren. «Auf einmal habe ich erkannt, dass alles andere bedeutungslos ist», sagte der 46-Jährige im Gespräch mit dem Magazin «Bunte». «All die verkauften Alben, all die Preise, was die Medien über mich denken - es hatte alles keinen Wert mehr für mich.» 2016 war bei Bublés damals dreijährigem Sohn Noah Krebs diagnostiziert worden.

«Die Erfahrung lehrte mich, voller Dankbarkeit im Moment zu leben», sagte der Musiker weiter. Er habe sich damals nicht erlaubt, sich hängen zu lassen. Mit seiner Frau, der argentinische Schauspielerin Luisana Lopilato, hat Bublé insgesamt drei Kinder: Noah (8), Elias (5) und Vida (3).

John Lydon über demenzkranke Frau: Ich war lächerlich überfürsorglich

LONDON: John Lydon, Frontmann der Sex Pistols, ist dankbar für die Hilfe bei der Betreuung seiner demenzkranken Ehefrau. «Ich habe einen Großteil des letzten Jahres damit verbracht, die besten Pflegerinnen auszusuchen, die ich finden konnte», erzählte der 65-Jährige in einem Interview mit dem britischen Magazin «Metro», das am Dienstag (Ortszeit) veröffentlicht wurde. Seine Ehefrau Nora und die Pflegerinnen liebten einander, sagte er. «Ich habe gemerkt, dass es egoistisch von mir war, ihr einziger Pfleger zu sein. Ich habe ihr weibliche Gesellschaft verwehrt», erklärte der Musiker.

Mit den neuen Pflegerinnen seien auch die «kleinen Albernheiten» zurück ins Leben seiner Frau gekommen: Etwa Nagellack, Tratsch und Lippenstift, wie Lydon aufzählte. «Ich war einfach lächerlich überfürsorglich.» Während seiner aktuellen Buchtour plane er jeden Abend einen Videoanruf bei Nora ein. Zuhause schaue er mit seiner Frau häufig britische Comedy-Sendungen, erzählte er weiter. «Das ist die größte Freude und Verbindung zwischen uns.»

John Lydon, der unter seinem Künstlernamen Johnny Rotten bekannt ist, und Nora Forster sind seit 1979 verheiratet. 2018 gab Lydon bekannt, dass seine Frau an Alzheimer-Demenz erkrankt ist.

Wenn das echte Leben Drehbücher schreibt: TV-Kommissar auf Krücken

BERLIN: Publikumsliebling Florian Martens ist im ZDF-Krimi «Ein starkes Team» diesmal auf Krücken humpelnd zu sehen - und die Verletzung ist nicht gespielt.

Der 62-Jährige war vor Drehbeginn zur neuen Episode «Sterben auf Probe» (Samstag, 20.15 Uhr) unglücklich auf eine Wurzel getreten. Sechs Wochen musste er an Krücken gehen. Seine Auftritte als Berliner TV-Kommissar Otto Garber wurden daraufhin im Skript umgeschrieben. Für Martens kein Problem, wie er in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur erzählt hat: «Ich konnte mehr sitzen, was für mich okay war, da ich ein recht bequemer Mensch bin. Ich habe sogar eine Verfolgungsjagd gedreht - obwohl ich gar nicht laufen konnte. Ohne aus dem Auto auszusteigen. Ich kann auch im Sitzen spielen. Ich muss nicht immer Action haben.».