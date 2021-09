Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 08.09.21 | Aktualisiert um: 12:55 | Überblick

Österliche Jenseitsreise - Dantes «Göttliche Komödie»

BERLIN: Die «Göttliche Komödie» Dante Alighieris zählt zu den wichtigsten Werken der Weltliteratur. Sie machte das Italienische zur Literatursprache und hat Denken und Vorstellungswelt Europas mitgeprägt. Das Versepos erzählt von Dantes Wanderung durch die drei Reiche des Jenseits: Hölle, Purgatorium (Fegefeuer) und Paradies. Sie beginnt am Karfreitag 1300 und dauert eine Woche. Der römische Dichter Vergil (70-19 v. Chr.), dem Totenreich entstiegen, rettet den im Wald verirrten Dante und führt ihn hinab in die Unterwelt.

Die Hölle ist wie ein riesiger Trichter, der in neun enger werdenden Kreisen bis zum Erdmittelpunkt reicht. In ihr werden die zu ewiger Verdammnis verurteilten Sünder gequält - je tiefer der Kreis, desto schwerer die Strafe. Viele sind Zeitgenossen Dantes oder historische und mythische Personen. Betrüger und Verräter trifft es härter als Räuber und Mörder.

Vom Erdmittelpunkt steigen Dante und Vergil auf die andere Seite der Erdkugel hinauf zum Läuterungsberg. Auf seinen Stufen müssen die Seelen, die eine Chance auf Vergebung haben, zeitlich befristete Strafen abbüßen. Auf dem Gipfel liegt das irdische Paradies. Dort wartet Beatrice, Dantes früh verstorbene Jugendliebe. Sie führt ihn durch die einzelnen Himmelssphären, wo die Frommen und Heiligen sitzen, bis in den neunten Himmel, wo Dante Gott erblickt.

Mit dem Namen «Commedia» wollte Dante sagen, dass sich die Erzählung auf ein glückliches Ende zubewegt. Das Attribut «Divina» («Göttliche») fügte der Dante-Bewunderer Giovanni Boccaccio (1313-1375) hinzu. Die drei Teile («Cantiche») umfassen 100 «Canti» (Gesänge) mit 14.233 Versen. Dantes reimt in Terzinen, die aus je drei Verszeilen bestehen, die in einem Kettenreimschema (aba-bcb-cdc-ded...) gekoppelt sind. Übersetzungen versuchen, die Reimform nachzudichten oder den Text in Prosa zu übertragen.

Kylie Jenner ist wieder schwanger: Video mit Babybauch und Arztbesuch

LOS ANGELES: Schwangerschaftstest, Ultraschallbilder und Babybauch: TV-Sternchen und Jungunternehmerin Kylie Jenner hat mit einem Video ihre zweite Schwangerschaft bekannt gegeben. Die 24-Jährige teilte einen Clip auf Instagram, in dem sie einen positiven Schwangerschaftstest ins Bild hält und ihren kugelrunden Bauch zeigt. Das Video zeigt auch, wie Töchterchen Stormi ihrer Großmutter Kris Jenner einen Umschlag mit Ultraschallbildern von ihrem erwarteten Geschwisterchen überreicht, die sich sichtlich freut. Der Rapper Travis Scott ist dabei zu sehen, wie er Jenners Bauch umarmt und mit ihr und Stormi zum Arzt fährt.

Stormi war 2018 zur Welt gekommen und ist das erste gemeinsame Kind von Jenner und Scott. Das Paar hatte sich 2019 getrennt, war sich Medienberichten zufolge vergangenes Jahr jedoch wieder näher gekommen. Fans hatten bereits seit einigen Wochen über die mögliche Schwangerschaft spekuliert. Unter ihrem Post bekam Jenner zahlreiche Glückwünsche, darunter von den Models Gigi und Bella Hadid und Hailey Bieber. Ihre Schwestern Kim Kardashian und Kendall Jenner teilten ihr Video.

David Hasselhoff: «Ich habe meine Freiheit gefunden»

LONDON: David Hasselhoff (69) hat nach seinen Serienerfolgen in den 90er Jahren die künstlerische Freiheit vermisst. «Ich konnte Werbeclips drehen und alles, wo ich David Hasselhoff bin, der Typ von «Knight Rider» oder der «Baywatch»-Typ», sagte der US-Schauspieler der Deutschen Presse-Agentur. «Aber ich hatte keine Fernsehserie. Ich hatte nichts, wo ich in den Spiegel schauen und sagen konnte: Das ist cool.»

Für die Miniserie «Ze Network» steht «The Hoff» gemeinsam mit dem deutschen Schauspieler Henry Hübchen (74) vor der Kamera. «Ich habe meine Freiheit gefunden», sagte Hasselhoff, dessen größter Hit «Looking For Freedom» ist. «Für mich ist Freiheit, dass ich auf der Bühne stehen kann, dass ich meine neue Serie drehe und dass ich in der Serie gute Arbeit leiste.»

Die neue Rolle dürfte dem 69-Jährigen, der gerade sein neues Album «Party Your Hasselhoff» veröffentlicht hat, vermutlich leicht fallen. Er spielt in der Serie «Ze Network», die für den RTL-Streamingservice TV Now gedreht wird, eine fiktive Version seiner selbst. 2023 will er auch wieder Konzerte in Deutschland geben.