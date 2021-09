Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 01.09.21 | Überblick

Kaulitz-Brüder: «Spüren auf die Entfernung, wie es dem anderen geht»

BERLIN: Die Tokio-Hotel-Brüder Tom und Bill Kaulitz, die am Mittwoch ihren 32. Geburtstag feiern, haben eine ganz besondere Zwillingsbeziehung. «Wir spüren auf die Entfernung, wie es dem anderen geht», sagte Bill Kaulitz im Interview des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). «Ich hatte zum Beispiel mal einen Autounfall, das hat Tom gespürt.» Bruder Tom ergänzt, dass er Bill damals vor dem Unfall angerufen habe, «weil ich ein ungutes Gefühl hatte». Damals habe sein Bruder das nicht ernst genommen, seitdem tue er es.

Wegen der innigen Beziehung stört es die beiden auch nicht, dass seit Tom Kaulitz' Hochzeit mit Model Heidi Klum über eine «Ehe zu dritt» gescherzt wird. «Ich glaube, das mit der Ehe zu dritt haben wir sogar mal selbst gesagt, weil es ein bisschen stimmt», so Tom Kaulitz zum RND. «Für Leute, die eine Zwillingsverbindung nicht kennen, ist das schon was Neues. Wir kommen schon im Doppelpack.» Anders herum würde es für ihn auch nicht funktionieren, wenn Bill einen Partner hätte, den er nicht mögen oder der ihn nicht mögen würde.

Berichte: Japanische Prinzessin Mako heiratet bald

TOKIO: Nach jahrelanger Ungewissheit wird die japanische Prinzessin Mako laut Medienberichten nun doch noch ihren Freund Kei Komuro heiraten. Wie mehrere japanische Medien am Mittwoch unter Berufung auf informierte Kreise berichteten, soll die Hochzeit der beiden inzwischen 29-Jährigen noch vor Ende dieses Jahres über die Bühne gehen - allerdings ohne die am kaiserlichen Hof üblichen traditionellen Hochzeitszeremonien. Grund dafür seien finanzielle Streitigkeiten in der Familie von Komuro, weswegen das streng konservative Haushofamt auf die üblichen Rituale verzichten wolle.

Mako hatte Komuro vor Jahren durch einen Freund an der International Christian University (ICU) kennengelernt. Sie hatten sich im September 2017 inoffiziell verlobt. Die Tochter von Kronprinz Akishino (55), dem jüngeren Bruder von Kaiser Naruhito (61), und seiner Frau Kiko wird durch die Vermählung mit einem Bürgerlichen nach gegenwärtiger Gesetzeslage zur Privatperson. Mako werde wahrscheinlich beim Ausscheiden aus der kaiserlichen Familie auf die übliche finanzielle Mitgift verzichten, hieß es. Den Berichten zufolge dürfte das junge Paar nach der Heirat in den USA leben. Dort hatte Makos Verlobter kürzlich sein Jura-Studium abgeschlossen.

Francis Ford Coppola will Traumprojekt «Megalopolis» anpacken

SAN FRANCISCO: Oscar-Preisträger Francis Ford Coppola (82, «Der Pate», «Apocalypse Now») will mit einem Millionenbudget aus eigener Tasche sein langjähriges Filmprojekt «Megalopolis» angehen. «Ich will weiterhin mein Traumprojekt machen, auch wenn es mit meinem eigenen Geld sein muss», sagte der Star-Regisseur laut «Deadline.com». Er habe 100 Millionen Dollar dafür angesetzt, berichtete das Branchenportal am Dienstag (Ortszeit). Demnach nimmt Coppola einen Drehstart im Herbst 2022 ins Visier. Er stecke nun in Verhandlungen mit Schauspielern und habe bereits eine «tolle Besetzung» zusammen, sagte der Filmemacher.

Dem Bericht zufolge hat Coppola Rollen für Stars wie Cate Blanchett, Zendaya, Michelle Pfeiffer, Jessica Lange, Oscar Isaac, Forest Whitaker und James Caan vorgesehen.

Schon in den 1990er Jahren hatte der Regisseur und Drehbuchautor von «Megalopolis» gesprochen. Die geplante Zukunfts-Utopie soll in einem futuristischen New York spielen. Coppola vergleicht das Konzept aber mit einem römischen Epos im Stil von «Ben Hur». Er wolle damit junge Menschen ansprechen und eine Gesellschaft vor Augen führen, die große Probleme zu bewältigen versucht.

Coppola, der seit vielen Jahren als Hobby-Winzer und Geschäftsmann in Nordkalifornien tätig ist, brachte im vorigen Jahr eine Neufassung von der «Der Pate III» (1990), dem dritten Teil seiner ikonischen Mafia-Trilogie, heraus. Bei «Der Pate - Der Tod von Michael Corleone - Epilog» hatte Coppola unter anderem den Anfang und das Ende verändert.