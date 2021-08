Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 25.08.21 | Aktualisiert um: 16:25 | Überblick

Norwegisches Kronprinzenpaar feiert 20. Hochzeitstag

OSLO: Norwegens Kronprinz Haakon und seine Frau Mette-Marit haben am Mittwoch ihren 20. Hochzeitstag gefeiert. Allerdings überschattete eine Corona-Infektion ihrer Tochter den Tag. Der Thronfolger und die bürgerliche Mette-Marit Tjessem Høiby (beide 48) hatten sich am 25. August 2001 in der Osloer Domkirche das Jawort gegeben.

Während die Hochzeit damals mit einem rauschenden Fest gefeiert wurde, fiel die sogenannte Porzellanhochzeit sehr viel kleiner aus als geplant. Die Tochter der beiden, die 17-jährige Prinzessin Ingrid Alexandra, hatte sich mit dem Coronavirus infiziert, woraufhin auch ihre Eltern alle Termine absagten. Das Königshaus hatte am Wochenende über die Infektion informiert.

Ursprünglich hatte das Paar 20 Jugendliche zum Lunch auf dem Gut Skaugum empfangen wollen. Damit wollten die beiden Aufmerksamkeit auf ihren Fonds lenken, der Jugendlichen hilft, die Schwierigkeiten haben, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden.

Ronnie Wood zum Tod von Charlie Watts: «Du bist der Beste»

LONDON: Als erster der noch lebenden Bandkollegen des gestorbenen Rolling-Stones-Schlagzeugers Charlie Watts hat sich am Mittwoch Gitarrist Ronnie Wood mit einer Würdigung zu Wort gemeldet. «Ich liebe dich», schrieb er auf Instagram und postete dazu ein Foto, das ihn mit Watts zeigt, mit dem er sich auch über das gemeinsame Sternzeichen Zwilling verbunden fühlte, wie aus dem Eintrag hervorgeht. Er fügte hinzu: «Ich werde dich sehr vermissen - du bist der Beste».

Frontmann Mick Jagger und Gitarrist Keith Richards hatten auf ihren Social-Media-Auftritten jeweils nur ein Foto von Watts ohne Kommentar gepostet. Der Drummer war am Dienstag im Alter von 80 Jahren in einem Krankenhaus in London gestorben.

Kunst, Kultur, Aktivitäten - Norden Festival startet am Donnerstag

SCHLESWIG: Musik, Kurzfilme, Lesungen und Straßentheater, aber auch Yoga, Klettern und Mitmachaktionen: Nach der wegen der Corona-Pandemie bedingten Absage im Jahr 2020 startet am Donnerstag die dritte Ausgabe des Norden Festivals.

Bis zum 12. September werden Künstler aus verschiedenen nordischen Ländern, darunter Dänemark, Finnland und Norwegen, jeweils von Donnerstag bis Sonntag die Königswiesen in Schleswig im deutschen Land Schleswig-Holstein zu ihrer Bühne machen. Auf der Webseite hieß es am Mittwochmorgen, die Veranstaltungen seien ausverkauft.

Insgesamt gibt es an mehreren Spielorten in dem Park direkt an der Schlei Livemusik, Poetry-Slams, Open-Air-Kino, Lesungen, Artistik und Theater. Zudem können die Besucher auch selbst aktiv werden - etwa beim Yoga, Bogenschießen, Stand-up-Paddeln und Klettern. Darüber hinaus gibt es diverse Workshops.

Schauspieler Helgi Schmid: Werde öfters mit Manuel Neuer verwechselt

MANNHEIM: Schauspieler Helgi Schmid («Professor T.») würde in einer Filmbiografie gern einmal einen Menschen aus der Wirklichkeit spielen. «Etwa wie Daniel Brühl in dem Biopic «Rush» den Rennfahrer Niki Lauda. Das würde mich total reizen», sagte der 35-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in seinem Wohnort Mannheim. Es sei eine große Herausforderung, einen Menschen intensiv zu studieren und Details seines Lebens für einen Film zu verengen. «Man versucht dann, diesen Menschen zu durchdringen und ihn auf eine eigene Art und Weise zu kopieren», sagte der in Grünstadt (Pfalz) aufgewachsene Schmid.

Fiktive Rollen hätten oft den Nachteil des Beliebigen. «Die möglichen Charakter-Eigenschaften einer erdachten Person sind manchmal wie ein Riesen-Blumenstrauß, der mir aus der Hand quillt. Bei einer realen Person fällt das weg», sagte der Schauspieler. Besonders reizen würde es ihn, einen Politiker zu spielen. «Weil Politik mich interessiert.»

Auch ein Sportler würde ihn reizen. «Ein Freund behauptet, ich hätte Ähnlichkeit mit Fußballtorwart Manuel Neuer. Ich habe das nie so gesehen - allerdings muss ich gestehen, dass ich tatsächlich schon zwei, drei Mal mit Neuer verwechselt wurde. Vielleicht sollte ich mich ja doch einmal für ein Biopic melden», sagte Schmid schmunzelnd.

Der Schauspieler wurde in Darmstadt geboren. Am Donnerstag ist er in der ZDF-Komödie «Immer der Nase nach» zu sehen, am Sonntag in dem Frankfurter «Tatort»-Krimi «Wer zögert, ist tot» - jeweils 20.15 Uhr.

Beatrice Egli bewundert Udo Jürgens

ZÜRICH: Schlagersängerin Beatrice Egli (33) bewundert Udo Jürgens (1934-2014).

Der österreichische Unterhaltungsmusiker habe nicht nur über Liebe gesungen, sondern auch schwierige Themen angesprochen, sagte Egli der Deutschen Presse-Agentur. Sie greift selbst auf ihrem neuen Album Themen wie häusliche Gewalt und Mobbing auf. Ist Udo Jürgens ihr Vorbild? «Das ist vielleicht zu groß gegriffen, er war ein Phänomen an Sprache und Musik», sagte Egli. «Mein Vorbild ist das Leben. Das Leben sollte sich in Musik widerspiegeln.» Jürgens hat etwa in seinem Lied «Ein ehrenwertes Haus» 1975 Rassismus, Gewalt gegen Kinder und Spießigkeit angeprangert. Eglis Album «Alles was du brauchst» erscheint am 27. August.

US-Medien: Kanye West stellt Antrag auf Namensänderung zu Ye

LOS ANGELES: US-Rapper Kanye West (44), der sich 2018 den Künstlernamen Ye zugelegt hatte, will dies offenbar zu seinem amtlichen Namen machen. Der Musiker habe einen entsprechenden Antrag auf Namensänderung in Los Angeles vor Gericht beantragt, wie mehrere US-Medien am Dienstag übereinstimmend berichteten. Das Promiportal «TMZ.com» postete ein Dokument, das den derzeitigen Namen «Kanye Omari West» und den vorgeschlagenen Namen «Ye» auflistet. Laut «People.com» werden «persönliche Gründe» für den Namenswechsel geltend gemacht. Ein Gericht muss dem Antrag stattgeben.

Im September 2018 hatte sich West auf Twitter als «I am YE» vorgestellt und sich von seinem Namen Kanye West verabschiedet. Zuvor hatte er das Album «Ye» veröffentlicht. Der 1977 in Chicago geborene Musiker hatte kürzlich sein neues Album «Donda», nach Wests verstorbener Mutter benannt, öffentlich vorgestellt.

Mit Noch-Ehefrau Kim Kardashian West hat der Rapper vier gemeinsame Kinder. Die Eltern leben seit Februar in Scheidung.

Jake Gyllenhaal dreht Apokalypse-Thriller

LOS ANGELES: Hollywood-Star Jake Gyllenhaal (40, «Brokeback Mountain», «Spider-Man: Far From Home») will als Produzent und Hauptdarsteller den Thriller «Oblivion Song» verfilmen. Seine Firma Nine Stories veröffentlichte am Dienstag auf Instagram einen entsprechenden Bericht des Kinoportals «Deadline.com» mit Informationen über das Projekt.

Vorlage ist die gleichnamige Science-Fiction-Serie von Comicbuch-Autor Robert Kirkman («The Walking Dead»), die in einer postapokalyptischen Welt spielt. Die Stadt Philadelphia wurde darin von einer fremden Macht eingenommen, Hunderttausende Menschen sind in einer grauenvollen Umwelt eingeschlossen. Die Hauptfigur, Nathan Cole, begibt sich zehn Jahre danach als einsamer Retter immer wieder an den Ort, um Überlebende aufzuspüren.

Als Produzent ist Gyllenhaal zusammen mit seiner Kollegin Riva Marker und ihrer gemeinsamen Firma Nine Stories an Bord. Es gehe in dieser «umwerfenden und fesselnden» Serie um Unterhaltung, aber auch um große, globale Themen, sagte Marker in dem Bericht. Gyllenhaal drehte zuletzt unter der Regie von Michael Bay den Action-Thriller «Ambulance» und ein Remake des dänischen Erfolgs-Thrillers «The Guilty» von Regisseur Antoine Fuqua.