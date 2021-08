Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 18.08.21 | Aktualisiert um: 13:10 | Überblick

Schauspielerin Laura Prepon: Praktiziere Scientology nicht mehr

LOS ANGELES: Die US-Schauspielerin Laura Prepon (41, «Orange Is the New Black») hat sich nach eigenen Wort von Scientology losgelöst. «Ich praktiziere Scientology nicht mehr», sagte sie in einem Interview mit dem US-Magazin «People», das am Dienstag (Ortszeit) veröffentlicht wurde. «Ich war schon immer sehr aufgeschlossen, schon als Kind», erzählte sie. Sie sei katholisch und jüdisch erzogen worden, habe in Kirchen gebetet, in Tempeln meditiert sowie die chinesische Meridiantheorie studiert. «Ich habe Scientology seit fast fünf Jahren nicht mehr praktiziert und es ist nicht mehr Teil meines Lebens.»

Mit ihrem Ehemann, dem Schauspieler Ben Foster (40), meditiere sie nun jeden Tag. «Es ist etwas, das mir hilft, meine eigene Stimme zu hören, und es ist etwas, das wir zusammen tun können», erzählte Prepon. Die beiden sind seit 2018 verheiratet und haben gemeinsam eine Tochter (4) und einen Sohn (1).

Die Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen spricht im Fall von Scientology von «sektiererischem Verhalten». Im Verfassungsschutzbericht 2020 heißt es zur Scientology Organisation (SO): «Der totalitäre Charakter der SO zeigt sich unter anderem in der Methode, eine in alle Lebensbereiche erstreckende Kontrolle über die Mitglieder auszuüben und diese aufzufordern, sich gegenseitig zu melden.»

Iris Berben: «Für uns gibt es kein Enddatum mehr»

AUGSBURG: Ältere Frauen haben aus Sicht der Schauspielerin Iris Berben (71) in der Filmbranche inzwischen mehr Chancen als noch vor einiger Zeit. «Für uns gibt es kein Enddatum mehr», sagte sie im Interview der «Augsburger Allgemeinen» (Mittwoch) mit Blick auf Kolleginnen wie Andie MacDowell (63) oder Helen Mirren (76). Mit den beiden Schauspielerinnen aus den USA und Großbritannien war Berben im Juli bei den Filmfestspielen in Cannes gemeinsam auf dem roten Teppich aufgetreten.

«Ich kann mich an die Zeit erinnern, wo eine Frau ab 40 in der Filmbranche nicht mehr vorne dabei sein konnte», sagte Berben der Zeitung. Inzwischen sehe sie die Branche auf einem guten Weg. «Das hat natürlich auch mit der Entwicklung unserer Gesellschaft zu tun. Früher haben sich Frauen mit 60 oder 70 Jahren von selbst zurückgezogen, sie sind gewissermaßen in ihrem eigenen Beige versunken. Das hat sich verändert, ob in Politik, Mode oder Kunst. Du wirst anders wahrgenommen.»

Aus Sicht von Berben gilt es, weiter daran zu arbeiten. Die Devise laute «Women's Empowerment», was auf Deutsch so viel wie Gleichstellung und Teilhabe von Frauen bedeutet.

Bei der Eröffnung der Filmfestspiele in Cannes hatte Berben mit ihrem Kleid ein Zeichen gesetzt - darauf stand in großen Buchstaben auf Französisch «plus forts ensemble», zu Deutsch: «gemeinsam stärker». Der «Augsburger Allgemeinen» sagte Berben über diesen Auftritt: «(...) wir leben immer noch inmitten von Unruhe und Ungewissheit, und ich wollte dieses kleine Statement in die Welt setzen, dass wir es nur gemeinsam schaffen - in der Kultur, in der Gesellschaft, in der Bekämpfung der Pandemie, in der Gesamtheit der Veränderung, in der sich unsere Welt befindet.»

Erstes «The Crown»-Foto von Elizabeth Debicki als Prinzessin Diana

LOS ANGELES: Fans der Netflix-Serie «The Crown» können nun einen ersten Blick auf die zukünftigen Royals werfen. «Unser neuer Prince Charles (Dominic West) und Prinzessin Diana (Elizabeth Debicki)», schrieb der Streamingriese am Dienstag (Ortszeit) auf Twitter und Instagram zu den ersten offiziellen Fotos der neuen Darsteller aus der im Dreh befindlichen fünften Staffel der Hit-Serie.

Mit blonder Kurzhaarfrisur sieht die australische Schauspielerin Debicki (30, «Guardians of the Galaxy Vol 2.», «Tenet») Lady Di verblüffend ähnlich. In dem Porträt-Foto liegt sie mit verträumten Blick auf einem Sofa. Der britische Schauspieler West (51, «Colette») setzt als Charles ein ernstes Gesicht auf. Er löst Josh O'Connor ab, der in den letzten beiden Staffeln den jüngeren Charles spielte, während Debicki auf Darstellerin Emma Corrin folgt. Die fünfte Staffel soll Anfang der 1990er Jahre spielen, als die Ehe von Diana und Charles bereits zerrüttet war.

Zu dem Duo gesellen sich unter anderem Imelda Staunton als Königin Elizabeth II. und Jonathan Pryce als ihr Gatte Prinz Philip. Die seit 2016 laufende Serie über die britische Monarchie hat bereits zahlreiche Preise gewonnen, darunter mehrere Emmys und Golden Globes. Die fünfte und vorletzte Staffel der Netflix-Serie soll 2022 erscheinen.