Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 11.08.21 | Überblick

Margot Robbie soll mit Star-Regisseur Wes Anderson drehen

LOS ANGELES: Der amerikanische Star-Regisseur Wes Anderson (52) will die Australierin Margot Robbie (31, «The Suicide Squad», «Once Upon a Time in Hollywood») für seinen nächsten Ensemblefilm vor die Kamera holen. Die Dreharbeiten zu dem noch titellosen Film sollen Ende August in Spanien beginnen, berichtete das Branchenblatt «Hollywood Reporter» am Dienstag (Ortszeit). Der Inhalt ist weitgehend unter Verschluss.

Anderson holt unter anderem Adrien Brody, Bill Murray und Tilda Swinton an Bord, mit denen er schon oft drehte. Neu dabei ist erstmals Oscar-Preisträger Tom Hanks. Anderson («Grand Budapest Hotel», «Isle of Dogs») stellte im Juli bei den Filmfestspielen in Cannes das Comedy-Drama «The French Dispatch» vor.

Robbie, derzeit in der Comic-Verfilmung «The Suicide Squad» in den US-Kinos zu sehen, hat einen vollen Terminkalender. Mit Brad Pitt dreht sie zur Zeit das Historiendrama «Babylon» unter der Regie von Damien Chazelle. Sie hat Hauptrollen in einem «Barbie»-Film und in einem Piraten-Projekt bei Disney zugesagt. Für ihre Darstellung der Eiskunstläuferin Tonya Harding im Film «I, Tonya» war Robbie 2018 für einen Oscar nominiert.

US-Schauspielerin Christina Ricci gibt Schwangerschaft bekannt

LOS ANGELES: US-Schauspielerin Christina Ricci (41) hat mit einem Ultraschallbild ihre Schwangerschaft bekanntgegeben. Der «Addams Family»-Star postete das Foto am Dienstag auf Instagram und schrieb dazu «Das Leben wird immer besser». Fans und prominente Follower, darunter Schauspielerin Diane Kruger, Model Helena Christensen und Sängerin Lana Del Rey, gratulierten der werdenden Mutter. Auch Riccis Freund, Haarstylist Mark Hampton, veröffentlichte mehrere Ultrasoundfotos auf Instagram.

Ricci ist Mutter des siebenjährigen Freddie aus ihrer Ehe mit James Heerdegen. Im vorigen Juli hatte die Schauspielerin die Scheidung eingereicht. Ricci hatte den Kameratechniker 2011 am Set der TV-Serie «Pan Am» kennengelernt, sie heirateten zwei Jahre später. Mit elf Jahren war die Schauspielerin durch die Rolle als Wednesday in der schwarzen Komödie «Die Addams Family» bekannt geworden. Sie drehte unter anderem Filme wie «Der Eissturm» und «Bel Ami».